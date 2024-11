¿Para qué sirve tomar jugo de guayaba?

Diciembre está cada vez más cerca y además de los deliciosos platillos navideños y la ensalada de manzana, traerá consigo una nueva variedad de frutas de temporada, entre ellas las guayabas, las cuales no solo forman parte de los ingredientes del ponche, sino que se pueden utilizar para crear una bebida nutritiva.

Se trata del jugo de guayaba, el cual puede ir solo o acompañado de zumo de limón o canela, ya que éste contiene una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden resultar beneficiosos en la salud, si se toma ocasionalmente, tal como ocurre con el agua de naranja con zanahoria o la de piña con betabel.

¿Qué beneficios tiene el jugo de guayaba?

Los efectos de las guayabas en el organismo han sido estudiados de manera científica y se han encontrado algunos puntos a favor del consumo de esta fruta, por lo que hay quienes la recomiendan para disminuir los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, pero, ¿sabes que de todo lo que se dice es real? Te contamos.

¿El jugo de guayaba ayuda a reducir el azúcar en sangre?

MedlinePlus explica que tener demasiada glucosa en la sangre puede provocar cansancio, debilidad, dolores de cabeza, visión borrosa y ganas de orinar frecuentes; además a largo plazo genera graves problemas de salud, por lo que mantenerla bajo los niveles adecuados es importante.

Es posible que la guayaba sea de utilidad para este fin, debido a que estudios realizados en probeta y en animales encontraron que el extracto de la hoja de la fruta mejoraba los niveles de azúcar en sangre, el control del azúcar en sangre a largo plazo y la resistencia a la insulina, de acuerdo con Healthline.

Los efectos de las guayabas en la reducción del azúcar en la sangre se han estudiado de manera científica. (Foto: Pexels)

Además, un estudio realizado en Nutrition & Metabolism encontró que beber té de hojas de guayaba reducía los niveles de azúcar en sangre después de una comida y el efecto duró hasta dos horas después, sin embargo, se requieren más estudios para comprobar si este efecto es el mismo al comer la fruta entera o en jugo.

¿Qué enfermedades previene el jugo de guayaba? Estas son las propiedades de la fruta

El portal WebMD explica que las guayabas son una buena fuente de vitamina C, la cual es fundamental para mantener la salud del sistema inmune, el cual tiene por objetivo ayudar al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades.

Además, una investigación publicada en la Cochrane Library encontró que es posible que la vitamina C sea de utilidad para disminuir la duración del resfriado común, aunque no se ha demostrado que este componente, también presente en las frutas cítricas como las naranjas y los limones, pueda prevenir la gripe.

Las guayabas aportan aportan una buena cantidad de vitamina C, lo que puede beneficiar al sistema inmune. (Foto: Unsplash)

Cabe señalar que Medical News Today explica que un estudio realizado en probeta encontró que el té de hojas de guayaba demostró ser un agente antiviral prometedor para el tratamiento de la gripe; sin embargo, se desconoce si beber el zumo de las guayabas pueda tener el mismo efecto.

Healthline agrega que la guayaba se ha relacionado con beneficios antimicrobianos, lo que quiere decir que es posiblemente de ayuda para eliminar las bacterias y los virus dañinos que pueden provocar infecciones, aunque ante cualquier enfermedad, lo recomendable siempre será acudir a un médico.

¿Para qué sirve el jugo de guayaba? Es bueno para la digestión

Además de ser ricas en vitamina A, E, D12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo, según con la Procuraduría Federal del Consumidor, la guayaba es una buena fuente de fibra dietética, lo que puede ayudar a tener movimientos intestinales saludables y prevenir el estreñimiento, explica Healthline.

Además en México, se suele utilizar a las guayabas como un remedio casero para tratar enfermedades gastrointestinales, entre ellas diarrea, vómitos y malestar estomacal, de acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.

Estos son los posibles beneficios del agua de guayaba. (Foto: Especial El Financiero)

Y aunque esta fruta no reemplazará jamás a los medicamentos para tratar enfermedades, tres estudios disponibles en la National Library of Medicine encontraron que el extracto de hojas de guayaba puede beneficiar la salud digestiva al reducir la intensidad y la duración de la diarrea.

“Las personas con ciertos trastornos digestivos, incluido el síndrome del intestino irritable, pueden beneficiarse de la incorporación de guayaba a su dieta", explica el portal WebMD, aunque siempre es recomendable consultar a un médico antes de hacer un cambio en tu alimentación.

¿Cuál es el efecto del jugo de guayaba natural en el corazón? La bebida reduce la presión arterial

100 gramos de guayaba pueden aportar al cuerpo 417 miligramos de potasio y 5.4 gramos de fibra, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo que puede impactar de manera positiva en la salud del corazón, de acuerdo con Healhline.

Además, una investigación publicada en la revista Elsevier encontró que las personas que comieron una guayaba madura antes de las comidas tuvieron una disminución general de la presión arterial de 8 a 9 puntos, además de reducir el colesterol.

Las guayabas tienen la capacidad de reducir la presión arterial, lo que puede resultar beneficioso para la salud del corazón. (Foto: Pixabay)

El extracto de las hojas de guayaba puede tener el potencial de reducir la presión arterial. debido a que ayuda a expandir los vasos sanguíneos, de acuerdo con Healthline, sin embargo es necesaria más investigación al respecto.

MedlinePlus explica que mantener un nivel adecuado de la presión arterial es importante, ya que cuando esta es alta, hace que el corazón “bombee con más fuerza y trabaje demasiado, lo que puede ocasionar serios problemas de salud, como ataque cardiaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardiaca".

¿El jugo de guayaba natural ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer?

El jugo de guayaba natural se ha relacionado con una reducción del riesgo de padecer cáncer; sin embargo, la mayor parte de los estudios se han realizado sobre el té de las hojas de la fruta, en donde se han encontrado ciertos beneficios para reducir los factores de riesgo que provocan la enfermedad.

Medical News Today explica que un estudio realizado en probeta y en animales encontró que los compuestos de la hoja de guayaba pueden inhibir el crecimiento de las células cancerosas; sin embargo, son necesarias más investigaciones para poder demostrar este efecto en humanos.

Aunque las guayabas se han relacionado con un menor riesgo de padecer cáncer, en realidad los efectos se han encontrado en las hojas de este fruto. (Foto: Unsplash)

Healthline agrega que este efecto posiblemente proviene de los altos niveles de poderosos antioxidantes que contienen las hojas de las guayabas, debido a que evitan que los radicales libres dañen las células, una de las principales causas del cáncer.

¿Cómo hacer jugo de guayaba en licuadora? Esta es la receta

La receta del jugo de guayaba natural es una de las más sencillas, debido a que se requieren muy pocos ingredientes, estos son:

Dos guayabas en trozos

Medio litro de agua

Para hacer esta receta solo debes colocar los ingredientes en la licuadora, si lo deseas también añade un poco de canela o el jugo de un limón.

Antes de beber el jugo de guayaba, puedes colarlo y agregar otros ingredientes como hielos, zumo de limón y miel. (Foto: Unsplash)

Una vez hecho ese paso, muele muy bien. Antes de servir esta deliciosa bebida fresca puedes colarla y agregar un poco de hielos o miel al gusto.

¿Tomar el jugo de guayaba es seguro?

Aunque Medical News Today explica que no se ha encontrado ningún efecto adverso notable por comer guayaba no es recomendable consumir esta bebida de manera excesiva, ya que no se pueden descartar los efectos secundarios de consumir la fruta en grandes cantidades.

Además, WebMD explica que las guayabas pueden reducir los niveles de azúcar en sangre e interferir con la coagulación de la sangre al aumentar el riesgo de sangrado, por lo que es recomendable consultar a un médico antes de comer la fruta, si tienes diabetes o tendrás una cirugía.