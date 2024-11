¿Cuáles son los beneficios del jugo de piña con jengibre?

Entre todas las deliciosas combinaciones de jugos, como el de naranja con cúrcuma, el de betabel con zanahoria o el clásico zumo verde, se encuentra una mezcla menos conocida, pero igual de refrescante: el de piña con jengibre.

Este jugo de fruta natural no solo resulta igual de sabroso para el desayuno como el de zanahoria, el de limón o el de arándanos, sino que aportará a tu organismo una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden tener un impacto positivo.

¿Para qué sirve el jugo de piña con jengibre?

El zumo de piña con jengibre es popularmente recomendado por sus presuntos beneficios, ya que se cree que este ayuda a bajar de peso, promueve la salud del corazón y es de utilidad con los problemas estomacales, pero, ¿qué se ha investigado al respecto?

¿Qué pasa cuando mezclas piña con jengibre? Es un ‘shot’ de antioxidantes

Los antioxidantes son sustancias presentes en los alimentos que protegen a las células del cuerpo de los daños que causan los radicales libres, señala el National Institute of Cancer y esta acción es muy importante para preservar la salud.

Pues los radicales libres y el daño que causan a menudo se relacionan con la inflamación crónica, el debilitamiento del sistema inmunológico, enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer, de acuerdo con Healthline.

Tomar jugo de jengibre es una muy buena opción si estás en busca de una bebida nutritiva pues es una fuente rica de vitaminas y minerales. (Foto: Especial El Financiero)

Es por este motivo que en una alimentación balanceada se deben incluir ingredientes ricos en antioxidantes como fresas, frambuesas, arándanos, zanahorias y cítricos, explica la Clínica San Felipe. Entre estos frutos y verduras, se encuentran el jengibre y la piña.

Pues la fruta tropical contiene flavonoides y compuestos fenólicos, los cuales son potentes antioxidantes; Healthline agrega que un estudio encontró que estos “pueden tener efectos protectores del corazón, aunque faltan investigaciones en humanos”.

El jengibre también es una fuente rica de antioxidantes, ya que esta raíz aromática contiene fitoquímicos como flavonoides, taninos, el gingerol, shogaol y los paradoles, de acuerdo con la revista El Poder del Consumidor.

Hay un jugo que se elabora con piña y jengibre, cuyo consumo se asocia con mejorías en el sistema digestivo. (Foto: Shutterstock)

Medical News Today agrega que “los antioxidantes y otros nutrientes de la raíz pueden ayudar a prevenir o tratar la artritis, la inflamación y varios tipos de infecciones”, por lo que es posible que consumir el jugo de jengibre ayude a llevar una vida saludable.

¿El agua de jengibre con piña es buena para el corazón?

Otro de los beneficios del jugo de jengibre con piña que cuenta con cierto respaldo científico, son las propiedades que tiene esta agua fresca para promover la salud del corazón al reducir los factores de riesgo que pueden desencadenar una enfermedad cardiaca.

Medical News Today explica que la piña es una fuente rica de fibra, potasio y vitamina C, componentes que benefician a la salud del corazón, según lo demostró una investigación publicada en la National Library of Medicine, ya que esta encontró que las personas que tienen un buen consumo del mineral tienen una menor probabilidad de muerte por cardiopatía.

Tanto el jengibre como la piña cuentan con componentes que pueden impactar de manera positiva en la salud digestiva. (Foto: Especial)

Un estudio publicado en la revista científica Elsevier encontró que entre los efectos de comer jengibre todos los días se encuentran ciertos efectos protectores al corazón, debido a que redujo el riesgo de padecer enfermedades coronarias y cerebrovasculares, hipertensión arterial y diabetes.

Aunque se encontraron beneficios del jengibre y la piña en la salud del corazón, se deben realizar más investigaciones que puedan corroborar si realmente los ingredientes pueden proteger contra enfermedades, por lo que no debes cambiar las indicaciones médicas por remedios caseros.

¿El licuado de piña y jengibre es bueno para adelgazar? Esto sabemos de sus propiedades para bajar de peso

Una de las grandes promesas del zumo es que supuestamente el jugo de piña con jengibre ayuda a bajar de peso, pero lamentamos decepcionarte, debido a que este zumo puede no tener el efecto que estás esperando.

Uno de los principales motivos por los cuales se piensa que la piña ayuda a perder peso es que un estudio, publicado en la revista científica Food Science and Biotechnology y realizado en roedores, encontró que el jugo de piña ayudó a quemar la “grasa” en ratas obesas y disminuyó el aumento de peso.

Sin embargo, la doctora Julia Zumpano, dijo para Cleveland Clinic, que son necesarias más investigaciones: “Los estudios sobre la piña como ayuda para perder peso se basan únicamente en animales, por lo que necesitamos más pruebas de esta afirmación”.

A pesar de que se cree que el agua de piña con jengibre es beneficiosa para bajar de peso, son necesarios más estudios que puedan demostrar este efecto. (Foto: Especial)

Las propiedades del jengibre para perder peso también han sido estudiadas, ya que Healthline explica que un estudio encontró que la suplementación con jengibre redujo significativamente el peso corporal y la relación cintura-cadera en personas con obesidad.

El portal especializado en salud señala que este beneficio puede deberse a las propiedades antiinflamatorias del jengibre; sin embargo, se requieren más investigaciones. Recuerda que para lograr tus metas la mejor alternativa es llevar una dieta saludable y hacer ejercicio.

El jugo de piña con jengibre es bueno para la digestión

Es posible que el jugo de piña con jengibre te ayude a tener una buena salud intestinal, debido a que la fruta tropical es rica en bromelina, un grupo de enzimas que facilitan la digestión de la carne, de acuerdo con Healthline, quien agrega que un estudio encontró que este componente también reduce la inflamación en el tejido digestivo.

El jengibre no se queda atrás, ya que Medical News Today explica que un estudio encontró que las enzimas del la raíz aromática pueden ayudar a descomponer y expulsar el gas, lo que alivia cualquier malestar.

El jugo de jengibre con piña se puede mezclar con otros ingredientes tal como la cúrcuma y el limón. (Foto: Especial El Financiero)

Además, una revisión de estudios publicada en la revista científica Food Science & Nutrition encontró que el jengibre puede ayudar a aumentar el movimiento a través del tracto digestivo, con lo que podría aliviar o prevenir el estreñimiento.

Healthline agrega que la fibra, componente presente en la piña también es de utilidad, ya que este ayuda a normalizar las deposiciones y promueve una buena salud intestinal; sin embargo, el jugo de la fruta tropical tiene un menor contenido de fibra que si se come en trozos.

Jugo de piña con jengibre para un buen sistema inmune

El jengibre tiene usos medicinales, ya que hay quienes lo utilizan como un remedio casero para recuperarse de un resfriado o gripe, pero, ¿cuánto realmente puede ayudar a fortalecer el sistema inmune?

Medical News Today explica que un estudio encontró que el jengibre fresco puede ayudar a proteger el sistema respiratorio; mientras otra investigación llegó a la conclusión de que el consumo diario de jengibre puede apoyar al sistema inmunológico; sin embargo, es necesaria más investigación.

Hay quienes utilizan el jugo de piña con jengibre como un remedio casero para protegerse de enfermedades, pero, ¿realmente funciona?. (Foto: Shutterstock)

La piña también ha sido estudiada por sus propiedades en el sistema inmune. Un estudio hecho en menores y publicado en la Journal of Nutrition and Metabolism, encontró que los niños que comieron piña todos los días desarrollaron menos infecciones virales y bacterianas que los que no lo hicieron.

A pesar de los resultados prometedores son necesarios más estudios que puedan comprobar este efecto.

¿Qué pasa con mi cuerpo si tomo todos los días jugo de piña con jengibre?

Si bien, el consumir jugo de piña y jengibre tiene beneficios en el organismo, siempre será recomendable beberlo ocasionalmente junto a una dieta balanceada, ya que de lo contrario podrías experimentar efectos secundarios. Algunos son:

Irritación : Medical News Today explica que la bromelina presente en la piña puede provocar dolor o molestias en la boca y la lengua; así como irritación en los labios. WebMD agrega que el jengibre también tiene este efecto secundario.

: explica que la bromelina presente en la piña puede provocar dolor o molestias en la boca y la lengua; así como irritación en los labios. agrega que el jengibre también tiene este efecto secundario. Malestar estomacal y acidez: Healthline indica que las personas que son sensibles a la bromelina pueden experimentar náuseas o diarrea; mientras que el jengibre en exceso puede provocar malestar abdominal y acidez estomacal.

El agua de jengibre con piña puede tener varios beneficios para la salud, pero se debe consumir de manera moderada. (Foto: Especial).

Problemas de coagulación: WebMD señala que el extracto de jengibre puede llegar a interactuar con medicamentos anticoagulantes, lo que también ocurre con la piña a causa de la bromelina, según con Healthline.

“Por lo tanto, las personas que toman anticoagulantes deben comer piña (y jengibre) en cantidades moderadas”, explica el portal especializado en salud. Si estás tomando medicamentos, antes de hacer un cambio en tu dieta te recomendamos consultar a un médico.

¿Cómo hacer jugo de piña con jengibre? Esta es la receta

La receta del jugo de piña con jengibre es muy sencilla, debido a que solo necesitaras tres ingredientes. Estos son:

Tres rodajas de piña cortadas en cubitos

Un trozo de jengibre pelado

Tres tazas de agua

Cuando tengas todos los ingredientes listos, lo único que debes hacer es colocarlos en la licuadora y moler muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. En caso de que lo desees puedes agregar el jugo de un limón. Tras ello, cuela o sirve directamente en un vaso con hielos y endulza con miel o azúcar al gusto.