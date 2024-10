¿Cuál es el efecto del jugo de arándano con limón en los riñones?

¿Ya probaste el agua de limón con piña y sigues en busca de bebidas con beneficios para los riñones? Entonces puedes añadir a tu recetario el jugo de arándano con limón, uno de los zumos que se suele utilizar como un remedio casero para promover la salud de este órgano.

Esto se debe a que se cree que el agua de limón con jugo de arándanos puede ser de ayuda para las infecciones urinarias, así como en la prevención de los cálculos renales, pero, ¿qué dice la ciencia sobre los beneficios del jugo de frutas natural en los riñones?

¿Qué son los riñones y qué función tienen en el cuerpo?

Entre todos los remedios naturales para preservar la salud del cuerpo, sobresalen aquellos que benefician a los riñones, ya que estos órganos, ubicados detrás del hígado y del estómago, son uno de los más importantes.

Estos tienen la función de eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua a través de la orina, también ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas como sodio, potasio y calcio en el cuerpo, de acuerdo con el National Institute of Cancer.

El jugo de arándanos es una bebida saludable para los riñones. (Foto: Shutterstock).

Pero eso no es todo, ya que los riñones también cumplen un papel importante en controlar la presión arterial y estimular la médula ósea para que esta produzca glóbulos rojos, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Si los riñones pierden su capacidad para filtrar de manera adecuada las toxinas, deshechos y líquidos, éstos se pueden acumular en el cuerpo, lo que resulta nocivo para la salud, según con Mayo Clinic, quien explica que incluso se puede llegar a desarrollar un daño irreversible a los riñones desencadenando una insuficiencia renal.

¿Qué hace el jugo de limón con arándano en el riñón?

Ante la posibilidad de desarrollar diversas enfermedades en los riñones, muchas personas buscan maneras de mantener estos órganos saludables, es aquí donde el jugo de limón con arándano cobra relevancia, ya que hay algunos beneficios que han sido corroborados por la ciencia.

¿Para qué es bueno el jugo de arándano con limón? Puede ayudar con las infecciones urinarias

Las afecciones en el tracto urinario son infecciones que se pueden presentar en cualquier parte de este sistema, ya sean los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, lo que ocurre cuando bacterias ingresan a las vías urinarias y se propagan, de acuerdo con Mayo Clinic.

En estos casos, se suele recomendar el zumo, debido a que los arándanos rojos contienen “proantocianidinas de tipo A”, las cuales son antioxidantes que tiene la capacidad de prevenir las infecciones en las vías urinarias, de acuerdo con Healthline.

Este portal especializado en salud explica que este tipo de antioxidantes impiden que la E. coli, una de las bacterias que provoca la infección, se adhiera al revestimiento de la vejiga y el tracto urinario, evitando que se desarrolle la enfermedad.

El limón tiene compuestos saludables para los riñones. (Fotoarte: Especial El Financiero / Shutterstock).

Además, un estudio publicado en la National Library of Medicine analizó los efectos del extracto de la manzana, fresa, papaya y limón sobre 5 cepas diferentes de bacterias que generan las infecciones en el tracto urinario.

En este encontraron que los extractos de limón mostraron una zona de inhibición contra todas las bacterias mencionadas, por lo que los autores de la investigación indicaron: “el limón puede considerarse como un agente antimicrobiano para tratar las infecciones del tracto urinario”.

A pesar de que se han encontrado propiedades beneficiosas de ambas frutas, es importante tener en cuenta que son necesarios más estudios para demostrar que beber el jugo de limón con arándano puede ayudar a prevenir las infecciones en el tracto urinario. Jamás cambies tus medicamentos por remedios caseros.

¿El agua de limón con arándano es buena para personas con enfermedades en los riñones?

La National Kidney Fundation explica que las personas con enfermedad renal corren el riesgo de tener niveles de potasio fuera de lo deseado, por lo que Mayo Clinic indica que las dietas para personas con afecciones en los riñones pueden tener cantidades más bajas de este mineral.

Es por este motivo que Healthline incluyó en su artículo Los 20 mejores alimentos para personas con enfermedad renal, a los arándanos, debido a que tienen un bajo contenido de potasio, fósforo y sodio. El portal especializado en salud recomienda el jugo de esta fruta como un sustituto al zumo de naranja.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones de varias formas. (Foto: Especial / El Financiero).

Los limones no se quedan atrás, ya que Alex Lesani, un urólogo experto en la salud renal, explicó para el portal Eat this, not that, que el agua con limón se encuentra entre el listado de bebidas recomendadas para mantener a los riñones saludables.

¿Para qué sirve el jugo de arándano con limón? Ayuda con la hidratación

Harvard Health Publishing explica que una de las mejores maneras para prevenir los cálculos renales y mantener la salud de los riñones es beber suficiente agua, según encontró un análisis hecho por la National Kidney Foundation.

Esto debido a que la institución realizó un estudio en el que halló que las personas que producen entre 2 y 2.5 litros de orina al día tenían un 50 por ciento menos de probabilidades de desarrollar cálculos renales; para ello se deben tomar cerca de 2 litros de agua diario, de acuerdo con la Harvard Health Publishing.

El jugo de arándano puede prevenir la recurrencia de infecciones urinarias. (Foto: Pexels)

Es aquí en donde el jugo de limones con arándano puede ser de utilidad, ya que te permitirá añadir un sabor distinto al agua natural, en especial si te cuesta trabajo beber agua simple, aunque debes tener en mente que la mejor bebida para los riñones es el agua sin saborizantes ni azúcares.

Los National Institutes of Health indican que además de una ingesta de entre 1.5 y 2 litros de agua al día para ayudar al cuerpo a eliminar el sodio y las toxinas de los riñones, es muy importante llevar una dieta saludable y balanceada baja en sodio, carnes procesadas y otros alimentos que dañan estos órganos.

¿Qué bebida limpia el riñón? Esto se sabe sobre las propiedades diuréticas del jugo

Se suele recomendar el agua de limón y el jugo de arándanos rojos por sus presuntas propiedades diuréticas, es decir, que estimulan la producción de orina y ayudan a eliminar el líquido y la sal sobrante del cuerpo; pero, ¿realmente tienen este efecto en los riñones?

Medical News Today explica que puede ser cierto; sin embargo, “cualquier alimento que contenga potasio podría aumentar la producción de orina”, lo que incluye a prácticamente cualquier fruta, verdura, carne y productos lácteos.

A pesar de que se cree que el limón con arándanos tiene propiedades diuréticas, nada de esto se ha demostrado científicamente. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

Además, Mayo Clinic indica que se suelen utilizar hierbas y suplementos como el diente de león, el jengibre, el perejil, el espino y el enebro para obtener este beneficio; no obstante, “hay poca o ninguna evidencia científica para probar que estas hierbas o suplementos tienen efectos diuréticos, así que es posible que no sean eficaces”.

¿Cuáles son otros beneficios del jugo de arándanos con limón en el organismo?

El zumo de arándanos con limón puede tener otros beneficios que van más allá de la salud de los riñones, ya que estos ingredientes pueden aportar al cuerpo vitamina C, E y K, manganeso ,fibra y una gran cantidad de poderosos antioxidantes que promueven una vida saludable.

Puede ser útil para una buena salud del corazón

Healthline explica que los limones son una buena fuente de vitamina C, lo que es importante para una buena salud del corazón, debido a que un estudio presentado por este portal especializado encontró que comer frutas y verduras ricas en este componente reduce el riesgo de sufrir

enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Además, una revisión de estudios publicada en la National Library of Medicine encontró que consumir arándanos redujo varios factores de riesgo que pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares, ya que la suplementación con este fruto redujo el índice de masa corporal y mejoró los niveles de colesterol en el cuerpo.

Los arándanos tienen propiedades que pueden resultar beneficiosas para la salud del corazón. (Foto: Especial El Financiero) (Bloomberg)

Medical News Today agrega que un estudio encontró que consumir una bebida de arándanos todos los días mejora la regulación del azúcar en sangre, los signos químicos de inflamación y aumentaba los niveles de colesterol bueno.

El jugo de arándano con limón para una buena salud intestinal

El limón contiene pectina, la cual es un tipo de fibra que ayuda con la salud intestinal, debido a que esta puede aumentar el tamaño y peso de las heces, haciendo que sean más sencillas de evacuar lo que disminuye la probabilidad de estreñimiento, explica Mayo Clinic.

Cleveland Clinic también agrega que el ácido de los limones puede ser útil para complementar los niveles de ácido estomacal, lo que ayuda a descomponer los alimentos.

La fibra y los antioxidantes presentes en el limón con arándanos pueden ser beneficiosos para una buena digestión. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

Los arándanos rojos también son de ayuda, ya que “las proantocianidinas de tipo A, que solo se encuentran en los arándanos, pueden ayudar a reducir los microbios dañinos que viven en el colon”, de acuerdo con Candace O’Neill, especialista entrevistada por Cleveland Clinic.

¿El jugo de arándano con limón puede ayudar en la prevención del cáncer?

El jugo de limón se ha vinculado con la reducción del riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer, incluido el de mama. Healthline explica que este beneficio está relacionado con compuestos vegetales como la hesperidina y el d-limoneno, los cuales son antioxidantes presentes en la fruta cítrica.

Medical News Today agrega que un estudio realizado en tubos de ensayo encontró que los arándanos rojos tenían varios efectos beneficiosos sobre las células cancerosas, algunos de ellos fueron:

Provocar la muerte de las células.

Retrasar el crecimiento de las células.

Reducir la inflamación

A pesar de ello, son necesarios más estudios que puedan demostrar si estos efectos del arándano y limón realmente son útiles para reducir el riesgo de padecer cáncer.

¿Cuáles son los efectos secundarios del jugo de arándanos con limón?

Tanto los arándanos como el limón se deben consumir de manera moderada y siempre se deben acompañar de una dieta balanceada, ya que de lo contrario se pueden obtener efectos secundarios en el organismo.

Interacción con medicamentos: Medical News Today explica que los arándanos rojos pueden interferir con los medicamentos anticoagulantes; mientras que el limón interactúa con ciertos medicamentos para el colesterol y la presión arterial, de acuerdo con WebMD.

En caso de estar tomando estos medicamentos y querer comer arándanos con limón, es recomendable consultar a un médico antes para evaluar los posibles riesgos del zumo.

El limón con arándanos se debe consumir de manera moderada, ya que de lo contrario se pueden obtener efectos secundarios. (Fotos: Shutterstock).

Cálculos renales: A pesar de que Healthline explica que el jugo del limón puede prevenir los cálculos renales; el consumo elevado de zumo de arándanos tiene un efecto contrario, de acuerdo con Medical News Today.

Este portal explica que los productos hechos con arándanos pueden tener una gran cantidad de oxalatos, los cuales promueven la formación de cálculos renales.

Malestar estomacal: Tanto WebMD como Healthline explican que consumir jugo de arándanos y limón en exceso pueden provocar efectos secundarios como malestar estomacal, diarrea y acidez estomacal en personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico.

¿Cómo hacer jugo de arándanos con limón?

La receta del jugo de limón con arándanos es muy sencilla, lo único que necesitarás es:

Una taza de arándanos lavados.

El jugo de medio limón.

Miel o azúcar al gusto.

Dos tazas de agua.

El agua de arándanos y de limón son de las más populares para buscar beneficios en los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Para preparar el jugo solo debes agregar todos los ingredientes en una licuadora con el agua y moler muy bien, cuando tengas una mezcla homogénea puedes colar el zumo o servirlo directamente con un poco de hielo.