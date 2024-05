¿Cuáles son los beneficios del agua de limón sin azúcar en los riñones?

Échale limón a todo, hasta a tu vaso. En México hay muchas aguas frescas para acompañar la comida y esta con sabor cítrico puede ser una las más sencillas y populares, pero alrededor del mundo también es un remedio casero con una gran diferencia: es una bebida que no lleva azúcar.

El agua con limón forma parte de ese universo de recomendaciones que a veces causan gestos por su sabor, al lado de otras como la cucharada de aceite de coco o el té de hueso de aguacate.

A diferencia de otros brebajes (que no solo no funcionan, sino que ponen en riesgo la salud) este es uno de los pocos que sí puede tener beneficios al cuerpo, en especial a los riñones; además, quizá cause gestos en los paladares acostumbrados a las bebidas azucaradas, pero solo al principio.

El agua de limón sin azúcar es un remedio casero para beneficiar a los riñones. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

Beneficios: ¿Qué efecto tiene el agua de limón sin azúcar en los riñones?

El agua con limón es baja en calorías y tiene algunos nutrientes como vitamina C, un antioxidante que ayuda a proteger al cuerpo del estrés oxidativo que causa enfermedades crónicas; también es una bebida buena para la digestión.

Si bien puede ser un auxiliar para bajar de peso (en reemplazo de bebidas más calóricas como jugos y refrescos), no hace adelgazar por sí sola; tampoco desintoxica al cuerpo como se promueve, ya que el organismo ya hace este proceso de limpieza de toxinas por sí solo, a través de los riñones e hígado.

Hay muchos mitos sobre el agua con limón, pero dentro de lo que se sabe es posible que veas beneficios en tus riñones por el simple hábito de no ponerle azúcar.

Algunas recetas de agua de limón llevan azúcar, un ingrediente que en exceso puede ocasionar problemas para el cuerpo. (Foto: Shutterstock / Wikimedia Commons)

Añadir limón promueve que tomes más agua

A las personas acostumbradas a tomar bebidas azucaradas como el refresco, el agua simple les resulta muy poco atractiva. Podría sonar como algo muy irrelevante, pero no lo es.

No tomar suficientes líquidos saludables trae consecuencias a los riñones: es factor de riesgo de la formación de cálculos renales, además de que la deshidratación severa puede causar daño renal.

Para animar el consumo de agua sin sumar la ingesta de azúcares, Harvard T.H. Chan School of Public Health aconseja añadir limón a tu vaso, puedes combinar con menta fresca, rodajas de cítricos, jengibre fresco pelado o pepino; incluso es una opción combinar el jugo de limón con agua mineral.

El agua mineral con limón es un remedio casero que podría promover la ingesta de líquidos saludables. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

Prevenir los cálculos renales

El limón tiene un compuesto llamado citrato que aumenta el volumen y pH de la orina, Healthline menciona que este ácido orgánico de los limones podría prevenir los cálculos renales, compuestos minerales que se forman en la orina por la acumulación de sustancias como calcio y ácido úrico.

“Los limones y las limas tienen citrato y éste se utiliza para prevenir ciertos tipos de cálculos renales”, dice National Kidney Fundation, la cual aconseja tomar por día 120 ml de jugo de limón concentrado y mezclado con agua para evitar estas ‘piedras’.

Considera que esto es un complemento de un tratamiento médico, es posible que ayude contra pequeñas piedras, pero si tienes una condición más compleja requieres de un especialista, no de un remedio casero.

“No beber suficiente agua puede aumentar el riesgo de cálculos renales. Por lo tanto, beber más agua puede ayudar a prevenirlos, tanto si contiene limón como si no”, agrega Medical News Today.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones. (Foto: Especial).

¿Contra las infecciones urinarias?

El sitio LiveStrong menciona que el jugo de limón podría prevenir infecciones urinarias porque su ácido eleva el pH y la orina es menos ácida; no se considera un tratamiento médico oficial, pero Johns Hopkins Medicine señala que tomar suficiente agua y vitamina C pueden ayudar para mantener sano el tracto urinario.

¿Qué pasa si tomo mucha agua de limón sin azúcar?

En general, esta es una bebida saludable para tus riñones, pero no significa que cada vaso de agua que tomes deba tener limón, ya que podría causar:

Erosión al esmalte dental , lo cual hace a los dientes más propensos a las caries. No tendrás mayor inconveniente si moderas tu consumo y lo consumes con un popote para evitar el contacto.

, lo cual hace a los dientes más propensos a las caries. No tendrás mayor inconveniente si moderas tu consumo y lo consumes con un popote para evitar el contacto. Podría empeorar el reflujo.

Es posible que cause ardor estomacal en algunas personas .

. No se recomienda si tienes una llaga en la boca.

El agua con limón sin azúcar es una bebida saludable que puede traer varios beneficios a la salud e incluso ayudar a los riñones. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

¿Para qué sirve el agua con jugo de limón en ayunas?

El agua de limón en ayunas se ha convertido en una bebida muy popular, “algunas personas la utilizan como un refrescante estimulante”, dice Medical News Today.

Esto puede ser un buen hábito para empezar el día hidratado y es una buena idea en reemplazo a bebidas más calóricas como el café con leche, pero no verás efectos más potentes por ingerirla a esa hora.

Amy Stephens, experta en nutrición, aconsejó a Insider beber uno o dos vasos de agua con limón con las comidas y uno entre horas, es decir, el jugo de dos a tres limones en total al día.

¿Cuál es la mejor agua para limpiar los riñones?

Harvard menciona que el agua simple es la única necesaria y la mejor para tu cuerpo, ya que ayuda a: