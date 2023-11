¿Cuál es la mejor agua para los riñones?

¿Será melón, será sandía, será el agua fresca del otro día? Todo lo que tomas influye en diversas formas en tu cuerpo, en especial en tus riñones: mientras algunas bebidas pueden ser las peores, otras se consolidan como las mejores para la salud de estos órganos que filtran hasta media taza de sangre por minuto.

Los riñones realizan muchas funciones vitales para que tu cuerpo funcione, mientras lees esto, estos órganos del tamaño de un puño que están debajo de tus costillas están haciendo su trabajo para eliminar desechos y exceso de líquidos, principalmente limpian toxinas, además de que mantienen un equilibrio de agua, sales y minerales en tu sangre.

Hay muchas otras cosas que están pasando en este momento: tus riñones también están ayudando a producir hormonas para controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener tus huesos sanos, explica National Institutes of Health (NIH).

También es posible que estés viviendo un daño silencioso, ya que esta parte del cuerpo se afecta por malos hábitos como estar mucho tiempo sentado, no tomar suficientes líquidos, beber demasiado refresco y bebidas alcohólicas y otros factores.

Hay varios padecimientos del riñón que se relacionan con la alimentación, por ejemplo, los cálculos renales, piedras muy dolorosas que prosperan si te deshidratas.

En exceso, refresco y cerveza pueden ser dañinos para órganos como los riñones. (Foto: Especial).

¿Que agua es buena para los riñones?

El NIH explica que hay varias maneras de mantener los riñones sanos, como una alimentación baja en sodio, carnes procesadas y otros alimentos que causan daños renales, además de una ingesta saludable de líquidos.

¿Qué tanto debes tomar? Ingerir suficientes líquidos significa beber agua y bebidas saludables (sin azúcar ni grasas) para saciar la sed, dice National Kidney Foundation, la cual agrega que el color de la orina puede decir qué te falta: si es oscura, estás deshidratado.

La nutrióloga Wendy Bazilian explica a Eat this, not that que el agua debe ser siempre tu primera medida para cuidar tus riñones, es la única bebida esencial y sin la cual el cuerpo se daña.

El agua es la mejor bebida para los riñones. (Foto: Shutterstock)

El agua simple no tiene calorías y ayuda a recuperar los líquidos perdidos por las funciones del metabolismo, según Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Aunque la cantidad recomendada varía según las necesidades de cada cuerpo, los especialistas del NIH sugieren que tomar de 1.5 a 2 litros de agua al día ayuda a eliminar el sodio y las toxinas de los riñones, además de que reduce el riesgo de enfermedad renal crónica.

National Kidney Foundation precisa que si bien suele decirse que hay que beber 8 vasos al día, esta regla no es tan precisa, ya que varía bastante según la persona, por ejemplo:

Hombres: necesitan aproximadamente 13 tazas (3 litros) de líquido al día.

Mujeres: requieren aproximadamente 9 tazas (2.2 litros) de líquido al día.

Personas con insuficiencia renal: no deben beber tanta agua porque no excretan la suficiente y requieren una medida especial.

Si, por ejemplo, tomas mucho refresco y muy poca agua, es probable que desarrolles cálculos renales o infecciones urinarias, ya que la deshidratación severa causa daño renal.

La Asociación Española de Urología considera que el agua mineral natural no es perjudicial para los riñones y podría ayudar a alcanzar los niveles de hidratación recomendados.

¿Qué agua de sabor es buena para los riñones?

Agua con limón

La especialista Wendy Bazilian explica que el agua con limón es una de las mejores opciones para los riñones, al igual que el agua simple, el jugo de arándanos y el café.

Hay varias razones por las que el acto de exprimir medio o un limón a tu vaso de agua simple puede ser útil para estos órganos, la principal es que promueve la hidratación.

Hay bebidas que pueden ser beneficiosas para tus riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Según Cleveland Clinic, en especial para las personas a las que les cuesta beber agua porque no tiene sabor, agregar limón es una manera de incentivarlo y conseguir el consumo recomendado.

La segunda razón, detalla Healthline, es que el citrato que contiene el limón se ha estudiado porque puede ser un auxiliar para prevenir cálculos renales e incluso podría romper algunas de esas ‘piedras’ pequeñas que se forman en los riñones.

National Kidney Foundation explica que, en general, beber más agua ayuda a prevenir los cálculos, ya que evita la acumulación del calcio y ácido úrico (lo cual los desarrolla), y agregar el limón es un beneficio extra, incluso sugiere tomar 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, como un complemento a un tratamiento médico de prevención de cálculos renales.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones de varias formas. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Agua de jamaica?

Aunque el agua de jamaica se promueve como una bebida ideal para mejorar la salud de los riñones, la realidad es que su efecto es más indirecto de lo que se cree.

Según Cleveland Clinic, la jamaica ha demostrado en ensayos clínicos que puede reducir la presión arterial en humanos, lo cual es causa de problemas de salud como las enfermedades renales, daños al corazón, los vasos sanguíneos y otras partes del cuerpo.

University of Maryland Medical Center explica que la jamaica reduce solo ligeramente la presión y no reemplaza a medicamentos destinados a dicho padecimiento.

El agua de jamaica es una bebida con algunos efectos para los riñones. (Foto: Especial)

Sin embargo, la jamaica es una bebida saludable con la que puedes incrementar tu consumo de líquidos, Cleveland Clinic dice que esta planta es rica en antioxidantes como vitamina C y betacaroteno, los cuales ayudan a mejorar la salud en general.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) dice que la jamaica es segura si la consumes con alimentos, pero Cleveland Clinic agrega: “es posible sufrir una reacción alérgica a la planta. En dosis muy altas, el hibisco (jamaica) puede causar daño hepático”.

“Preparar aguas frescas con frutas de temporada, que siempre serán una opción saludable”, dice la Revista del Consumidor de mayo 2021. Sin embargo, para cualquier opción que tomes, sin importar si es de limón o jamaica, puede afectar a tu salud si agregas mucha azúcar, de hecho, se recomienda que no agregues endulzantes.