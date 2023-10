¿Cuál es el efecto del agua de jamaica en los riñones?

¿Te recomendaron agüita de jamaica para los riñones? Esta bebida de color rojizo, aparte de su sabor ácido, se caracteriza por los posibles beneficios que podría producir en los órganos principales del sistema renal. Te contamos sobre algunos de sus efectos.

El agua de jamaica proviene de una flor de nombre homónimo que se caracteriza por tener cinco pétalos y un color rojizo. El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que este ingrediente se deshidrata para preparar una infusión con la que se elabora aquella bebida.

En las cocinas mexicanas, al igual que el agua de limón, la bebida con jamaica suele ser bastante popular; sin embargo, ¿te has preguntado qué efecto tiene en los riñones?

El agua de jamaica es una bebida que tiene potenciales beneficios para la salud. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

¿Qué hace el agua de jamaica en los riñones?

Según la Clínica de Cleveland, los riñones son dos órganos que se encuentran en la parte de atrás del abdomen y que tienen la función de eliminar residuos, balancear fluidos y filtrar la sangre.

A diferencia del agua de limón, las bebidas hechas a partir de flor de jamaica no contienen demasiados efectos en la salud de los riñones.

Evitar enfermedad renal

La plataforma de la Clínica de Cleveland señala que la flor de jamaica ha demostrado ser un ingrediente con propiedades que reducen la presión arterial en el cuerpo, esto a su vez disminuye las posibilidades de padecer alguna enfermedad renal o problemas en el corazón.

Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar los alcances que tiene este posible efecto de la planta.

La flor de jamaica tiene beneficios antioxidante. (Foto: Shutterstock)

Efecto diurético

Según El Poder del Consumidor, la flor de jamaica podría tener un efecto diurético en el organismo si se consume de manera moderada.

El sitio especializado de Healthline comenta que los alimentos y bebidas diuréticas ayudan al cuerpo a eliminar el exceso de agua.

¿Para qué sirve el agua de jamaica?

Aparte de los remedios caseros como el té de jengibre con cúrcuma, el ajo con miel y los diversos aceites de cocina, el agua de jamaica también se ha visto como una bebida con ciertos beneficios para la salud del cuerpo.

Aparte de su delicioso sabor, El Poder del Consumidor comenta que la flor de jamaica es una fuente de hierro, calcio y de fibra, un compuesto vegetal que se encuentra en algunos alimentos y que ayuda con la digestión del organismo.

Aunque hay quienes señalan que el agua de jamaica puede ayudar al cuerpo a perder peso, hasta el momento no hay evidencia que señale que tenga efectos de adelgazamiento.

El portal de la Clínica de Cleveland señala que algunos efectos de la jamaica podrían ser: propiedades antiinflamatorias, promover la salud del hígado, reducir los niveles de colesterol, evitar la propagación de algunas bacterias, entre otros.

Una de las aguas frescas más populares es la de jamaica. (Foto: Wikimedia Commons)

Sin embargo, en México el agua de jamaica se acostumbra a endulzar con azúcar o edulcorantes, esta práctica no es recomendada debido a que afecta el valor nutricional de la bebida y puede afectar el funcionamiento de sus beneficios.

Sin mencionar que el consumo habitual o excesivo de azúcar o edulcorantes están relacionados con diferentes problemas para la salud.

¿Cuál es la mejor agua para limpiar los riñones?

A diferencia del agua limón que se encuentra en un listado de Eat this, not that de las mejores bebidas para los riñones, la jamaica no es considerada como un ingrediente que ayude demasiado a la salud de aquellos órganos.

En conversación con el portal de Eat this, not that, la especialista Wendy Bazilian asegura que el agua natural es la mejor bebida para la salud de los riñones.

“El agua es el limpiador y el hidratante, los minerales como el potasio y la sal son los reguladores, y un poco de glucosa en una bebida es una ayuda a la hidratación para abrir los canales de hidratación”, asegura Bazilian.