¿Cuál es el efecto el té de diente de león en el hígado y los riñones?

En los jardines crece casi sin ningún cuidado una planta de flores amarillas que con el tiempo forman un globito que se desprende con el viento: el diente de león, el cual tiene usos tanto en la cocina como en remedios caseros.

Hay diversas bebidas que pueden beneficiar al cuerpo: el agua con limón o de coco tienen buenos efectos en los riñones, la de jamaica ayuda a regular la presión arterial, el café tiene un efecto protector en el hígado, además de todo el arsenal de hierbas para hacer tés para todo tipo de malestares.

Y aquí entra el diente de león, llamada así por la forma de sus pétalos puntiagudos.

El diente de león es una flor amarilla de pétalos puntiagudos. (Foto: Wikimedia Commons).

¿Qué es el diente de león y para qué se toma?

El diente de león (Taraxacum officinale) es una planta silvestre que crece en terrenos de cultivo, a las orillas de los caminos y en diversos sitios donde hay pasto, Larousse Cocina dice que, si bien toda la planta es comestible, las raíces son amargas y duras, mientras que las hojas se puede emplear en sopas, ensaladas y guisos.

Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, el uso común de esta planta es para aliviar problemas del hígado: se bebe la raíz machacada, hervida y colada. También se bebe contra los dolores de riñón y cálculos renales. Su infusión tiene una larga lista de recomendaciones populares que se siguen estudiando:

Para la vesícula biliar o bilis.

Contra el estreñimiento.

Afecciones pulmonares, garganta, o tos.

Inflamación de abdomen.

Se le atribuyen propiedades como diurético, sudorífico y tónico.

El diente de león cambia sus pétalos amarillos por una bola blanca que se puede soplar. (Foto: Wikimedia Comons / Estela Parra).

¿Qué le hace el diente de león al hígado?

Según Healthline, tanto las hojas, raíces y flores del diente de león pueden ser beneficiosas para la salud, ya que, por ejemplo, se han estudiado sus beneficios en la salud del hígado: “se considera desde hace tiempo un ‘tónico hepático’ en la medicina popular”.

Se cree que esto es en parte por su capacidad para aumentar el flujo de bilis (líquido secretado por el hígado y almacenado en la vesícula biliar).

“Se sabe que los polisacáridos del diente de león reducen la tensión del hígado y favorecen su capacidad de producir bilis. También ayudan al hígado a filtrar las sustancias químicas potencialmente nocivas de los alimentos”, explica Web MD.

Además, se le atribuye la capacidad de desintoxicar el hígado y aliviar síntomas de enfermedades hepáticas, las investigaciones siguen en desarrollo con buenos resultados, pero falta estudiar más su efecto en humanos.

Por ejemplo, en 2017, un estudio en ratones de China Pharmaceutical University encontró que la raíz de diente de león tiene efectos hepatoprotectores (protege al hígado) y podría tener usos en la prevención de la lesión hepática.

Hay bebidas como el café que pueden beneficiar a hígado y riñones. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Qué le hace el diente de león a los riñones?

Diurético

La revista médica The Journal of Alternative and Complementary Medicine explica que el diente de león es usado como diurético en la medicina tradicional. En un estudio en humanos en 2009, encontraron que el extracto de esta planta tiene efectos prometedores para aumentar la frecuencia de la orina.

“Debido al alto contenido de potasio de las hojas de diente de león, funcionan como diuréticos. Los diuréticos ayudan a aumentar la producción de orina y a tratar la retención de líquidos”, detalla Web MD.

Prevención de infecciones urinarias

Healthline agrega que también se ha empleado en combinación con una hierba llamada uva ursi para prevenir las infecciones del tracto urinario: “se cree que esta combinación funciona gracias a los compuestos antibacterianos de la uva ursi y al aumento de la micción asociado al diente de león”.

Prevención de cálculos renales

En un listado de remedios caseros contra los cálculos renales de Healthline aparece el diente de león, ya que se ha estudiado que podría ayudar este fin por sus propiedades para eliminar residuos, aumentar la producción de orina y mejorar la digestión.

Por ejemplo, una investigación de Renal Failure de 2018 probó un extracto de esta planta en un estudio de laboratorio donde se encontró que puede tener un efecto de anticristalización para prevenir esos cálculos.

¿Qué enfermedades se cura con el diente de león?

Hay otros tantos posibles beneficios, agrega Healthline, como efectos positivos en el aparato digestivo, también se ha estudiado su potencial para combatir el cáncer: “aunque no se han probado los efectos anticancerígenos del té de diente de león, el potencial es positivo”.

Hasta ahora no se ha afirmado que sea tratamiento para ninguna enfermedad, se siguen estudiando sus efectos, aunque hay buenos resultados preliminares.

“Es una planta de uso muy antiguo y continuo. Algunas de sus aplicaciones se han validado experimentalmente; sin embargo, quedan pendientes de realizar investigaciones experimentales que corroboren científicamente varias de sus acciones biológicas”, explica la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM

National Institutes of Health (NIH) menciona: “Sabemos muy poco sobre los efectos del diente de león en la salud. Hay poca evidencia científica sobre esta hierba”.

Aún así, de la raíz a la flor, son plantas nutritivas con vitaminas A, C y K, minerales (hierro, calcio, magnesio y potasio) y fibra. Michigan State University Extension destaca que una taza de hojas de diente de león tiene casi el doble de hierro que las espinacas y más del 500% de las necesidades diarias de vitamina K.

El agua con limón también puede beneficiar a órganos como el hígado y los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cómo se prepara el diente de leon?

Healthline dice que la infusión de diente de león es fácil de encontrar y preparar, pero es necesario verificar que no haya estado en contacto con productos químicos (herbicidas o pesticidas) antes de recolectarlas.

En general, las raíces casi siempre se tuestan y se vende como sustituto del café, solo se agregan a agua caliente y se cuelan; las flores y hojas solo se agregan después de lavarse.

En tiendas locales se suele vender ya listo para preparar; también es posible que encuentres suplementos con dientes de león, en dado caso hay que consultar a un médico, ya que, por ejemplo, National Kidney Foundation indica que contiene potasio y personas con enfermedades renales deben cuidar su ingesta.

El té se puede hacer con las hojas de la planta o con sus raíces, ambas se consideran seguras, pero algunas personas pueden ser alérgicas. Healthline aconseja evitarlo si se están tomando diuréticos.