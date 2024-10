¿Cuál es el efecto del agua de limón con piña en los riñones?

Piña para la niña, limón para el riñón. Si estás en busca de remedios caseros que te permitan preservar la salud de estos órganos, además de beber una buena cantidad de agua natural o probar el zumo de arándanos, te recomendamos tomar el agua fresca de limón con piña.

Esta bebida natural puede ser una buena alternativa para promover tu consumo de agua a lo largo del día, lo que es esencial para preservar la salud de los riñones, de acuerdo con el National Kidney Foundation, y al mismo tiempo proveerá a tu cuerpo de componentes beneficiosos para estos órganos.

¿Qué son los riñones y cuál es su función en el cuerpo?

Los riñones son órganos sumamente importantes para el cuerpo humano. Estos tienen forma de frijol y se encuentran ubicados cerca de la espalda baja, uno a cada lado de la columna vertebral, de acuerdo con los National Institutes of Health.

Estos tienen la tarea de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo mediante la orina, con lo cual se elimina el ácido que producen las células y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales como el sodio, calcio, fósforo y potasio en la sangre.

El jugo de limón con piña es una bebida refrescante y muy nutritiva, además de ser muy fácil de preparar. (Foto: Especial El Financiero)

Pero eso no es todo, ya que los National Institute of Health explican que los riñones tiene otras funciones que son esenciales para el organismo, debido a que también se encargan de:

Controlar la presión arterial.

Producir glóbulos rojos.

Mantener los huesos fuertes y saludable a través de la producción de ciertas hormonas.

Si los riñones dejan de funcionar de manera adecuada no podrán filtrar los desechos del cuerpo, por lo cual estos se acumularán en el organismo junto a líquidos y electrolitos, lo que es nocivo para el organismo y puede desencadenar en una insuficiencia renal, explica Mayo Clinic.

¿Para qué sirve el jugo de piña con limón? Este es su efecto en los riñones

Preservar la salud de los riñones es importante y dos de los ingredientes que pueden ayudarte con este objetivo son los limones y la piña, ya que ambos tienen algunos beneficios en este órgano que han sido estudiados por la ciencia.

Antes de comenzar, recuerda que por ningún motivo debes cambiar tus medicinas o recomendaciones médicas por remedios caseros.

¿La piña con limón es buena para los riñones?

Medline Plus explica que es posible que las personas que tienen enfermedades renales acumulen demasiado potasio, debido a que los riñones no pueden filtrar este mineral, por lo que es recomendable ingerir alimentos bajos en este componente.

Entre ellos se encuentra la piña, la cual tiene menos fósforo, potasio y sodio que las naranjas, los plátanos o los kiwis, de acuerdo con el portal especializado en salud, Healthline, quien asegura que esta fruta tropical es “un dulce regalo para las personas con problemas renales”.

La piña es una fuente rica en manganeso, fibra, vitaminas y minerales que ayudan a tener órganos saludables, entre ellos, los riñones. (Foto: Especial El Financiero)

El limón también aparece dentro del listado de bebidas que son recomendables para mantener a los riñones saludables, de acuerdo con el doctor Alex Lesani, un urólogo experto en la salud renal, del portal Eat this, not that, quien indica que estas son:

¿Qué hace el limón y la piña a los riñones? Tienen propiedades antiinflamatorias

La piña es una fruta rica en bromelina, un componente que puede ayudar a reducir los niveles de inflamación, de acuerdo con estudios presentados por el portal Healthline, además, WebMD explica que este tiene otros efectos positivos en el cuerpo.

Pues la bromelina puede “activar la capacidad del organismo para combatir el dolor y reducir la hinchazón”, con lo que también podría contribuir el limón, debido a que Medical News Today explica que esta fruta cítrica contiene vitamina C.

piña El jugo de piña con limón tiene propiedades antinflamatorias que pueden tener beneficios en la salud. (Foto: Wikimedia Commons)

Además, cuenta con compuestos vegetales, entre ellos aquellos que son llamados flavonoides, los cuales tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios en el organismo; sin embargo, se necesitan estudios que puedan demostrar si estas propiedades actúan directamente en los riñones.

¿El agua de limón con piña ayuda a prevenir los cálculos renales?

Uno de los principales usos que se le suele dar al agua de limón con piña es como un remedio casero para prevenir los cálculos renales, a causa de los componentes con los cuales cuentan ambas frutas, pero, ¿qué se ha estudiado sobre este efecto en el riñón?

Los cálculos renales, también conocidos de manera coloquial como “piedras en los riñones”, son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de este órgano, de acuerdo con Mayo Clinic.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile explica que una de las alteraciones metabólicas más frecuentes en pacientes que presentan este padecimiento es una disminución en la producción de citrato, un componente que inhibe la cristalización de sales de calcio.

El agua de limón con piña se promueve entre los remedios caseros para desintoxicar órganos como los riñones. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

Es por este motivo que la piña se ha asociado como un remedio casero para prevenir los cálculos renales, ya que esta fruta es rica en citratos, de acuerdo con la Universidad de Chile, quien agrega que los limones son el ingrediente que más contiene este componente.

Aunque no se ha demostrado que la piña pueda ayudar con los cálculos renales, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, sí ha presentado investigaciones que encontraron que beber agua con limón puede ayudar a prevenir los cálculos renales.

“Aumentar la cantidad de citrato en el cuerpo puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales al impedir que el calcio se una a otros compuestos”, agrega Medical News Today.

¿Cómo limpiar los riñones con piña y limón? Esto se sabe sobre sus propiedades diuréticas

Los diuréticos son importantes para los riñones, debido a que estos ayudan a que el cuerpo elimine sal y agua a través de la orina, de acuerdo con Mayo Clinic, quien explica que existen algunos alimentos naturales que se utilizan con este fin como el diente de león, el jengibre, el perejil, el espino y el enebro.

Sin embargo, este portal especializado en salud agrega que “hay poca o ninguna evidencia científica para probar que estas hierbas o suplementos tienen efectos diuréticos”, por lo que es posible que no sean de utilidad.

A pesar de que se cree que el agua de limón con piña puede tener propiedades diuréticas, no se ha demostrado científicamente. (Foto: Especial)

Con esto coincide Medical News Today, quien explica que es un mito que los limones sean diuréticos debido a su contenido de potasio, ya que cualquier alimento que contenga este mineral podría aumentar la producción de orina, lo que incluye a una gran cantidad de frutas, verduras y carne.

Tampoco hay estudios que puedan demostrar este beneficio en la piña, Medical News Today agrega que “la mayoría de las afirmaciones de que los alimentos o bebidas pueden limpiar o desintoxicar los órganos no se basan en hechos científicos”.

¿Qué beneficios tiene el licuado de piña con limón en la salud?

Además de tener algunos efectos positivos sobre los riñones, el agua de limón con piña tiene beneficios en la salud en general, ya que es un licuado de frutas rico en vitaminas, minerales y antioxidantes. Aquí te dejamos algunos de ellos.

El agua de limón con piña promueve una buena digestión

La mezcla de ambas frutas es beneficiosa para el estómago, debido a que los limones son una buena fuente de pectina, un tipo de fibra que ayuda a la digestión, de acuerdo con Medical News Today.

Esto se debe a que la fibra tiene la capacidad de aumentar el tamaño y el peso de las heces, además, puede ablandarlas, haciendo que las evacuaciones sean más sencillas. Este efecto disminuye las posibilidades de padecer estreñimiento, explica Mayo Clinic.

Mezclar agua de limón con piña es uno de los remedios caseros populares para beneficiar al estómago. (Foto: Especial / El Financiero).

Healthline explica que la piña contiene bromelina, es decir, un grupo de enzimas que pueden facilitar la digestión de la carne y tiene la capacidad de reducir los marcadores inflamatorios en el tejido digestivo, de acuerdo con estudios científicos presentados por el portal, aunque son necesarias más investigaciones.

El agua de piña con limón ayuda a mantener un buen sistema inmune

Las piñas contienen diversas vitaminas, minerales y enzimas, como la bromelina, que pueden mejorar colectivamente la inmunidad y reducir la inflamación, de acuerdo con Healthline, quien indica que un estudio encontró que el consumo de esta fruta tropical se asoció con un menor riesgo de padecer infecciones virales y bacterianas.

Tanto la piña como el limón tienen componentes que pueden ser beneficiosos para el sistema inmune. (Foto: Shutterstock)

Medical News Today explica que los alimentos que son ricos en vitamina C, como los limones, también ayudan a fortalecer el sistema inmune contra los gérmenes que causan el resfriado común y la gripe.

¿Puede reducir el riesgo de padecer cáncer?

Healthline asegura que el jugo de limón puede ayudar a reducir el riesgo de muchos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama, lo que sucede debido a compuestos vegetales como la hesperidina y el d-limoneno.

La piña es una fruta rica en antioxidantes, entre ellos se encuentra la bromelina. Un estudio hecho en probeta y publicado en la revista científica Journal of Medical Signals & Sensors encontró que este compuesto tiene la capacidad de suprimir el crecimiento de las células del cáncer de mama.

A pesar de que se han encontrado beneficios del jugo de piña con limón para reducir el riesgo de padecer cáncer, se requieren más estudios. (Foto: Shutterstock)

A pesar de ello son necesarios más estudios que puedan demostrar los efectos del agua de limón con piña en el cáncer.

¿El agua de limón con piña tiene efectos secundarios?

En caso de que quieras incluir esta bebida nutritiva en tu dieta, es importante que tengas en cuenta que si la tomas en exceso, puedes obtener algunos efectos secundarios lejos de sus bondades. Algunos de ellos son.

Malestar estomacal : Las personas que son sensibles a la bromelina pueden llegar a experimentar malestar estomacal, náuseas y diarrea, de acuerdo con Healthline ; mientras que WebMD agrega que cantidades elevadas de vitamina C provocan el mismo efecto.

: Las personas que son sensibles a la bromelina pueden llegar a experimentar malestar estomacal, náuseas y diarrea, de acuerdo con ; mientras que WebMD agrega que cantidades elevadas de vitamina C provocan el mismo efecto. Caries : Tanto el jugo de los limones como el zumo de piña contienen una gran cantidad de ácido y si se consumen en exceso este puede dañar el esmalte de los dientes aumentando el riesgo de desarrollar caries, de acuerdo con WebMD .

: Tanto el jugo de los limones como el zumo de piña contienen una gran cantidad de ácido y si se consumen en exceso este puede dañar el esmalte de los dientes aumentando el riesgo de desarrollar caries, de acuerdo con . Problemas de coagulación: Healthline explica que la bromelina puede afectar la coagulación sanguínea, por lo que las personas que toman anticoagulantes deben comer piña en cantidades moderadas.

¿Cómo preparar la piña con limón para los riñones? Esta es la receta del agua fresca

La receta para hacer agua fresca de limón con piña es muy sencilla, los ingredientes que necesitarás son los siguientes:

Dos tazas de piña picada

Cuatro limones verdes

Un litro de agua

El primer paso será quitarle la piel a los limones y picarlos. Posteriormente, colócalos en la licuadora junto a la piña y el agua. Si gustas, puedes agregar azúcar o miel en este paso para endulzar. Una vez que obtengas una mezcla homogénea, puedes pasarla por un colador y estará lista.