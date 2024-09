¿Qué beneficios tiene el jugo de piña en los riñones?

La piña es una de las frutas tropicales más utilizadas en los remedios caseros, en especial por los supuestos beneficios que tienen sobre uno de los órganos más importantes del cuerpo: los riñones.

Pues tal como ocurre con el jugo verde o el agua de limón, el zumo de piña para los riñones es muy recomendado por las bondades con las cuales se asocia, ya que se cree que puede ayudar a desintoxicarlo y hasta eliminar los cálculos renales.

¿Qué es el riñón y cuáles son sus funciones en el cuerpo?

Los riñones, dos órganos en forma de frijol que se encuentran debajo de las costillas, tienen una función vital en el cuerpo, ya que estos tienen la tarea de filtrar la sangre.

A través de este proceso, “eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo”, además se deshacen del ácido que producen las células del cuerpo, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Al “limpiar” el organismo de todas las sustancias tóxicas que se producen, los riñones mantienen en equilibrio los compuestos de la sangre, como el agua, las sales y los minerales que se encuentran presentes en ésta.

La piña puede ser benéfica para los riñones, debido a los componentes con los que cuenta. (Foto: Pixabay)

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases agrega que los riñones también son vitales para controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables, a causa de las hormonas que producen.

Si los riñones fallan pueden acumularse niveles nocivos de líquido, electrolitos y desechos en el cuerpo, explica Mayo Clinic, ya que no podrán filtrar la sangre de manera adecuada, por este motivo es muy importante mantener este órgano saludable.

¿Qué efecto tiene el jugo de piña en los riñones?

El jugo de piña se recomienda para una buena salud en los riñones o para personas que padecen alguna enfermedad renal a causa de sus compuestos y las propiedades que éstos tienen, ya que esta fruta contiene varios nutrientes.

Cleveland Clinic indica que una taza de piña picada aporta: un tercio de la cantidad diaria recomendada de vitamina C; más del 100 % de la cantidad diaria recomendada de manganeso; tiamina, niacina, vitamina B6 y ácido fólico; así como cobre, potasio y magnesio.

El jugo de piña es antiinflamatorio

La piña contiene una sustancia llamada bromelina, la cual se ha vinculado con la reducción de la inflamación crónica, una respuesta inmunitaria anormal que puede provocar daños en células, tejidos y órganos sanos generando enfermedades, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

Mayo Clinic indica que la inflamación grave o prolongada de los pequeños filtros de los riñones, el cual es un padecimiento llamado glomerulonefritis, puede llegar a provocar insuficiencia renal aguda.

Las propiedades antiinflamatorias de la piña pueden ayudar a mantener los riñones saludables. (Foto: Especial El Financiero).

Las propiedades antiinflamatorias de las vitaminas, minerales y enzimas que contiene la piña, pueden actuar sobre la inflamación del cuerpo, explica Healthline, ayudando a tener órganos saludables, entre ellos el riñón.

Sin embargo, se requieren más estudios y jamás se debe sustituir la atención médica con remedios caseros.

Es bueno para personas con problemas renales y para los riñones

Las personas que han presentado problemas renales deben modificar su dieta, el portal de Alberta Health Services indica que quienes padecen una enfermedad crónica en los riñones deben limitar los minerales, como el potasio y el fósforo.

Es aquí donde la piña juega un papel importante, debido a que picada o como una bebida refrescante, esta fruta es baja en fósforo, potasio y sodio en comparación con otras como la naranja, los plátanos o el kiwi, de acuerdo con Healthline.

La piña aparece en remedios caseros contra diversos padecimientos renales y estomacales. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

Además, este fruto es una buena fuente de fibra y vitamina A, Alberta Health Services la recomienda para personas que tienen problemas renales.

¿El jugo de piña tiene un efecto diurético?

La piña puede impactar en los riñones al actuar como un diurético natural, según la doctora Ángeles López Marín, del Centro Médico Rusiñol, quien fue entrevistada por la agencia de noticias Europa Press.

Los diuréticos pueden ser de utilidad para aliviar la retención de líquidos al hacer que orines más rápido, ayudando a los riñones a eliminar sal y agua a través de la orina, de acuerdo con Mayo Clinic.

Al igual que el jengibre, la piña puede tener un efecto diurético en el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

Este portal indica que entre otros diuréticos naturales se puede encontrar el diente de león, el jengibre, el perejil, el espino y el enebro; sin embargo, indica que “hay poca o ninguna evidencia científica para probar que estas hierbas o suplementos tienen efectos diuréticos”.

¿Puede ayudar a eliminar o prevenir las piedras de los riñones?

En caso de que te hayan recomendado beber jugo de piña natural para eliminar o prevenir los cálculos renales —los cuales son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones de acuerdo con Mayo Clinic— lamentamos informarte que podría no ser útil.

La Facultad de Medicina de Chile indica que esta fruta se asocia con la prevención de la formación de las ‘piedras en el riñón’ debido a un compuesto que se llama citrato.

A pesar de lo que se cree, el limón puede ser más útil para tratar los cálculos en el riñón que el jugo de piña. (Foto: Shutterstock)

Este “es un potente inhibidor de la cristalización de sales de calcio”, lo que hace que se formen los cálculos renales; sin embargo, “la fruta que contiene más citratos es el limón”, explica el doctor Felipe Águila, docente de la Facultad de Medicina de Chile.

“Mucha gente cree que tienen un rol en la expulsión, y no es así”, agrega el especialista, quien indica que en todo caso es mejor consumir limonadas para prevenir la formación de cálculos.

¿Cuáles son los beneficios del jugo de piña en la salud?

Además de las bondades en el riñón, algunos otros beneficios que tiene beber jugo de piña o comer esta fruta en trozos son los siguientes:

Promueve la cicatrización de los tejidos: la vitamina C con la que cuenta la piña no solo ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte , sino que promueve la reparación de los tejidos, de acuerdo con Cleveland Clinic.

con la que cuenta la piña no solo ayuda a tener un , sino que promueve la reparación de los tejidos, de acuerdo con Ayuda con el dolor provocado por la artritis: Healthline explica que las propiedades antiinflamatorias de la bromelina pueden aliviar el dolor en personas con artritis inflamatoria.

Además de los riñones, la piña puede ser de utilidad para mantaner saludables otros órganos del cuerpo. (Foto: Especial)

La piña es buena para la digestión: Cleveland Clinic explica que la fibra que contiene esta fruta puede promover una buena salud digestiva; Healthline agrega que la bromelina ayuda a descomponer las moléculas de proteínas, haciendo que el intestino delgado las absorba más rápidamente.

¿Tomar jugo de piña tiene efectos secundarios?

El sitio especializado, WebMD indica que consumir demasiado jugo de piña puede provocar efectos secundarios en la salud, tal como problemas estomacales como náuseas, diarrea o acidez debido al alto contenido de vitamina C.

“La bromelina puede provocar diarrea, sangrado menstrual excesivo o sarpullido si se consume en exceso”, señala el portal y agrega que puede aumentar los síntomas de acidez estomacal en personas que padecen reflujo gastroesofágico.

La piña es una de las mejores frutas para los riñones y aparece en remedios caseros para estos órganos. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

WebMD agrega que el alto contenido de azúcar y ácido del jugo de piña puede provocar daños en el esmalte de los dientes, propiciando la aparición de caries, por lo que se debe beber o consumir piña de manera moderada.