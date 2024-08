¿Para qué sirve tomar jugo verde?

Jugo de zanahoria, de naranja o de betabel, todos son parte de la dieta de los mexicanos y en esta lista se suma el jugo verde por sus posibles beneficios a la salud, los cuales se relacionan, de forma tradicional, principalmente con la pérdida de peso, pero, ¿es cierto?

Esta bebida contiene distintas frutas, entre ellas la piña y limón, pero el color se debe al uso de espinacas y perejil dentro de la receta.

La piña es parte de la receta del jugo verde. (Foto: Pixabay)

¿Cuáles son los beneficios del jugo verde?

Las propiedades positivas del jugo verde para el cuerpo podrían estar relacionadas con la desinflamación y una alimentación sana. Esto es lo que sabemos.

Es nutritivo

Healthline especifica que los ingredientes pertenecientes a la receta de la bebida tienen vitaminas A, C y K, las cuales ayudan al correcto funcionamiento y desarrollo de los órganos y las células.

Aquí una lista de los posibles beneficios de cada una de las sustancias señaladas anteriormente, según Medline Plus.

Vitamina A : Formación y protección de dientes, tejidos óseos y blandos, además ayudaría a tener una piel sana.

: Formación y protección de dientes, tejidos óseos y blandos, además ayudaría a tener una piel sana. Vitamina C : Mantiene los tejidos saludables, motiva la cicatrización de heridas y permite la absorción del hierro.

: Mantiene los tejidos saludables, motiva la cicatrización de heridas y permite la absorción del hierro. Vitamina K: Está relacionada con una correcta coagulación de la sangre.

El jugo verde es de ese color por el perejil y la espinaca. (Foto: Pixabay)

Reduciría la inflamación

Healthline hace referencia a la propiedad del jugo verde para reducir la inflamación, pero no especifica los órganos o sistemas del cuerpo beneficiados.

También señala la falta de estudios clínicos para demostrar este beneficio causado por la bebida tomada principalmente en el desayuno.

Combatiría la digestión

La página web especializada en temas de salud y alimentación detalla que gracias a los ingredientes de la receta, contiene prebióticos.

Los cuales se relacionan, de acuerdo con la misma información publicada en el sitio, con un correcto funcionamiento del estómago y una mejor digestión.

Es fácil de digerir

Basado en la publicación de Healthline, es un jugo fácil de digerir, por lo que se recomienda su ingesta después de una cirugía, principalmente de un órgano del aparato digestivo, para no tener complicaciones en el periodo de recuperación.

Ayuda a la hidratación

Al contener agua ayuda con la hidratación del cuerpo, además Larousse cocina específica lo siguiente respecto a esta mezcla de frutas,

“Es una buena alternativa en comparación con otras bebidas o refrescos con alto contenido de azúcares refinadas”, y por mencionar algunos ejemplos están las aguas de sabor.

La receta del jugo verde lleva limón. (Foto: Pixabay)

¿Ayuda a bajar de peso?

La misma editorial de libros detalla los motivos por los cuales el jugo verde no ayuda a bajar de peso.

“Tomarlo a diario o durante un tiempo no es factor determinante en la quema de grasa ni la pérdida de peso (...) incluso resulta peligrosa porque el cuerpo pierde líquidos y masa muscular”, y no existe respaldo científico o médico para avalar esta creencia.

¿Cuáles son los efectos secundarios del jugo verde?

La mayoría de los alimentos, por no decir todos, podrían presentar un efecto secundario relacionado con el consumo de los mismos.

El jugo verde no es la excepción y podría ocasionar riesgos contra la salud, todo o contrario a lo deseado después de beberlo.

Healthline enlistó los posibles problemas que se desatarían después de tomarlo y las personas que deben abstenerse consumirlo.

Podría causar problemas con la glucosa : Esta bebida presenta niveles bajos de fibra y proteína, necesarias para mantener la glucosa en la sangre en niveles óptimos, además las frutas presentes en él podría aumentar su presencia en el cuerpo, principalmente en pacientes con diabetes.

: Esta bebida presenta niveles bajos de fibra y proteína, necesarias para mantener la glucosa en la sangre en niveles óptimos, además las frutas presentes en él podría aumentar su presencia en el cuerpo, principalmente en pacientes con diabetes. Dañaría los riñones: En esta receta existe la presencia del oxalato, sustancia relacionada con la deficiente absorción de minerales y dañarían los riñones, podrían causar cálculos biliares e insuficiencia renal.

El jugo verde y el de zanahoria son comunes en el desayuno. (Foto: Pixabay)

¿Qué ingredientes contiene el jugo verde?

Larousse Cocina enlista una serie de ingredientes, los cuales conforman la receta original (o la más común) del jugo verde y son los siguientes.

Pero a estos les puedes agregar algunos más para modificar el sabor y añadir algunos nutrientes más a la mezcla. Entre ellos destaca.

Eat This, not that compartió una receta para prepararlo y los pasos se enlistan a continuación.