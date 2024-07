Efectos secundarios del romero en el cabello

El romero se usa, en la medicina tradicional, como auxiliar en diferentes tratamientos y padecimientos, por ejemplo en forma de té, pero también se emplea en aceite, principalmente para aplicarse en el cabello.

Sin embargo, se tiene la idea de que tiene múltiples beneficios para la salud de cuero cabelludo, aunque tendría algunos efectos secundarios que podrían hacerte pasar un mal rato.

El aceite de romero en el cabello está asociado con múltiples beneficios. (Foto: Especial El Financiero) (Especial El Financiero / Pixabay / Pexels)

¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios del uso del romero en el cabello?

Si bien se habla acerca del aceite esencial de romero y sus usos para combatir y evitar la caída del cabello, lo cierto es que también tendría algunas reacciones no deseadas, tanto en la piel como en el pelo.

Causa irritación

Healthline, portal especializado en temas de salud y belleza, indica en una publicación dedicada a esta planta, que su aplicación podría causar irritación.

Esto especialmente si se aplica directamente y sin diluir, por lo tanto, recomienda su uso después de combinarse con otros productos, por ejemplo el shampoo.

Podría contribuir a la pérdida de cabello

Aunque pareciera contraproducente el uso del aceite de romero en el cuero cabelludo para fortalecerlo y en su lugar termine por generar una pérdida del mismo, se debe a una razón.

La página Medical News Today indica que esta posible consecuencia es a raíz de los altos niveles de concentración presentes en el aceite esencial de esta planta, el efecto secundario es el daño de los folículos pilosos.

Además de sus beneficios para el sistema digestivo, el romero se relaciona con una mejor salud del cabello. (Foto: Wikimedia Commons / Shutterstock)

Causa alergias

Este producto, empleado como remedio casero, al no ser analizado científicamente, no es totalmente seguro, especialmente porque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no respalda su uso.

Medical News Today advierte acerca del empleo del aceite de esta planta porque podría causar una reacción alérgica en la piel y el cuero cabelludo.

Podría causar problemas en el embarazo

Healthline alertó por el uso del romero en el periodo de lactancia y del embarazo, no solo en el cabello, sino en general, esto porque no existen estudios sobre su seguridad para mujeres gestantes, además se desconocen los efectos adversos.

Se recomienda lavar el cabello con aceite de romero mezclado en el shampoo. (Foto: Pexels)

¿Cómo se aplica el aceite de romero en el cabello?

Para obtener los posibles beneficios del aceite esencial de romero sin tener ningún tipo de problema o de efecto adverso, se debe aplicar de las siguientes formas.

Mezclarlo con el shampoo de uso cotidiano: Al momento de lavarse el cabello se deben agregar tres gotas de producto a base de romero y masajear el cuero cabelludo, dejar reposar y enjuagar. De acuerdo con el Dr. Khetarpal, el masaje sirve para estimular los folículos pilosos

Al momento de lavarse el cabello se deben agregar tres gotas de producto a base de romero y masajear el cuero cabelludo, dejar reposar y enjuagar. De acuerdo con el Dr. Khetarpal, el masaje sirve para estimular los folículos pilosos Según Healthline , también se puede mezclar con acondicionadores y mascarillas.

, también se puede mezclar con acondicionadores y mascarillas. Aplicarlo en una combinación con otros aceites, como el de coco o el de aguacate, por ejemplo, así se disminuye su concentración y se pueden obtener beneficios de otros productos, indica el portal citado anteriormente.

El romero se puede mezclar con otros aceites, como el de aguacate. (Foto: Especal El Financiero)

¿Qué beneficios tendría el aceite de romero en el cabello?

Una de las preguntas más comunes entre las personas es la siguiente: ¿Cómo combatir la caída del cabello? No está comprobado que el aceite de romero tenga ese fin, pero en la medicina tradicional se utiliza para evitar la pérdida de pelo.

Basado en información de Medical News Today, esta planta podría ayudar con la alopecia y a un crecimiento fuerte desde la raíz del cuero cabelludo, de una forma similar al Minoxidil, pero faltan estudios para concluirlo con seguridad.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que promueve el nacimiento de nuevos folículos pilosos y mejora la salud de los que se encuentran en crecimiento

El aceite esencial de romero es utilizado como parte de remedios caseros. (Foto: Shutterstock)

¿Ayuda a combatir la caspa?

Gracias a las propiedades antiinflamatorias y microbianas que posee esta planta, podría ser un auxiliar en el tratamiento contra la caspa.

“(El romero) puede calmar el cuero cabelludo, lo que sin duda ayuda con la caspa”, dice el Dr. Khetarpal para Cleveland Clinic.

¿Qué otros beneficios tiene el uso del aceite de romero?

Medical News Today enlista posibles beneficios que podría tener el uso de este aceite esencial, no solo en el cabello.

Mejoraría la función cerebral.

Ayudaría a combatir el dolor (analgésico).

Repelería ciertos insectos.

Reduciría el estrés.

Estimularía la circulación.

Combatiría la fatiga.

Disminuiría la inflamación.

Mejoraría la digestión.

Eliminaría parásitos en el sistema digestivo.

Cabe destacar que en todos los casos anteriores no existen los suficientes estudios científicos que demuestren sus beneficios.