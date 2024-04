¿Qué pasa si me pongo agua de manzanilla en el cabello?

Una de las plantas ‘todopoderosas’ dentro del universo que existe de remedios caseros es la manzanilla, que en té e infusión puede traer varios beneficios al cuerpo. Pero esta bebida no solo se ingiere, también la puedes utilizar en el cabello y promete mantenerlo saludable.

Seguro has visto en más de una ocasión productos para el cabello donde uno de los ingredientes principales y buen aliado es la manzanilla, esta planta con florecillas de blancos pétalos, parecidas a las margaritas, que se utiliza de múltiples formas en el día a día.

El cuidado personal y la belleza es una de ellas, pues el agua de manzanilla promete muchas bondades e incluso ayudar a aclarar el cabello. Pero ¿qué tan cierto es esto?

El té de manzanilla es uno de los remedios caseros más populares en México, y se puede usar en el cabello. (Foto: Especial)

¿Para qué sirve la manzanilla en el cabello? Esta es su función

Desde tiempos ancestrales, la manzanilla se ha utilizado como base de la medicina tradicional en México, donde plantas como el romero y el orégano también son partícipes.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM menciona que uno de los principales compuestos químicos que posee la manzanilla y al cual se le atribuyen la mayoría de sus beneficios es un flavonoide llamado apigenina.

También menciona que, entre los múltiples usos que se le da a esta hierba milenaria es el de aclarar de cabello de forma natural, pero ¿realmente tiene estos efectos?

A la manzanilla se le atribuyen muchas propiedades bondadosas para el cuerpo, y en el cabello no es la excepción. (Foto: Pexels)

La situación con la manzanilla, al igual que varios remedios caseros, es que pocas veces se han analizado científicamente sus efectos en el cabello, por lo que aún no hay suficiente evidencia que respalde sus beneficios con ‘datos duros’.

El artículo de investigación ‘Manzanilla: una medicina herbaria del pasado con un futuro brillante’, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en 2010, destaca que extractos acuosos de la manzanilla contienen concentraciones bastante bajas de apigenina libre, pero incluyen niveles elevados de apigenina-7- O -glucósido, por lo que este flavonoide sí está presente.

El té de manzanilla posee beneficios atribuidos a sus flavonoides. (Foto: Especial)

¿El agua de manzanilla podría ayudar a controlar la caspa en el cuero cabelludo?

Una de las propiedades que se le atribuye a la infusión de manzanilla es la de controlar la caspa, una afección del cuero cabelludo que, de acuerdo con el sitio especializado Mayo Clinic, provoca descamación; a su vez puede ser ocasionada por varias razones, como la sensibilidad a algunos productos, resequedad o un hongo.

Según información de Healthline, la manzanilla utilizada de forma tópica puede reparar la piel sensible y reducir la deshidratación de la misma, dos situaciones que presenta el cuero cabelludo cuando se tiene caspa.

Esto podría deberse a sus propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y antimicrobianas, aunque el sitio no menciona al cabello en general, puesto que no hay estudios o investigaciones que respalden este beneficio en el cuero cabelludo.

La manzanilla podría ayudar a controlar la caspa. (Foto: Pexels)

¿La manzanilla aclara el cabello? Esta es la acción que provoca

A diferencia de sus beneficios para controlar la caspa, el efecto aclarante del extracto de manzanilla en el cabello sí tiene más sustento de investigación. Por ejemplo, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM hace mención de esta bondad, que ya ha sido estudiada.

Un informe de 1994 del Consejo Europeo sobre las preparaciones de origen vegetal como ingredientes para productos cosméticos destacaba el uso de la manzanilla para clarificar el pelo.

Dentro de las investigaciones al respecto, Matkar NM., en un estudio publicado en el año 2000, confirmó que esta planta, además de crear un efecto de brillo, tenía la propiedad de aclarar el cabello algunos tonos.

El té de manzanilla se encuentra en algunos remedios caseros. (Foto: www.gob.mx)

¿Por qué la manzanilla aclara el cabello?

Las propiedades aclarantes de la manzanilla provendrían de tres flavonoides que la componen. Además de la apigenina (de tonalidad amarilla), contiene quercetina y azuleno; este último posee un color azul celeste que a nivel molecular suele ser profundo.

Estos ingredientes combinados provocan un efecto aclarante en el cabello a largo plazo, de acuerdo con varias investigaciones que se han hecho específicamente sobre dichos compuestos.

Aunque el aceite de manzanilla lo posee en una concentración mayor, la utilización de agua de manzanilla como tónico en el cabello puede ser un buen comienzo.

Gracias a sus flavonoides, la manzanilla podría aclarar el cabello de forma natural. (Foto: Pixabay / EvaMichalkova)

Resultados: ¿Cuánto tiempo tarda la manzanilla en aclarar el cabello?

Esto dependerá totalmente de tu color de cabello, pues mientras más oscuro sea, mayor será la cantidad de tiempo que logre aclararse de forma natural.

Lo que sí es seguro, independiente de tu tono de pelo, es que el efecto no es inmediato. Con el paso de unas semanas podrás apreciar cambios, aunque quizá no tan drásticos.

Otros beneficios y usos del agua de manzanilla para el pelo

Además de los ya mencionados, en diversos sitios de internet se enumeran varios beneficios que la manzanilla aporta al cabello.

No obstante, es necesario destacar que todavía no existe el sustento científico suficiente para decir que esta planta realmente ofrece las bondades que se le han atribuido no solo en internet, sino como remedio casero de belleza para lucir un cabello brilloso y sedoso.

Por ejemplo, el sitio de Herbal Essences, marca de productos para el cuidado del cabello, señala que la manzanilla:

Promueve el crecimiento del cabello.

Previene las puntas abiertas.

Da brillo.

Mejora la estructura general del pelo.

Fortalece de las raíces capilares.

Los beneficios que se le atribuyen a la manzanilla para el cabello son diversos. (Foto: Pexels)

¿Cómo aplicar el agua de manzanilla en el cabello? Así se prepara

Si bien el aceite con extracto de manzanilla es aquel que tiene sus ingredientes en mayor concentración, preparar agua o té de manzanilla para el cabello también podría aportarte dichos beneficios.

En una cacerola con dos tazas de agua, vas a poner las flores secas de manzanilla (o en su defecto bolsitas de té que venden en cualquier supermercado), deja hervir por unos minutos para que la manzanilla desprenda sus propiedades, y deja enfriar.

Cuando la infusión esté lista, la puedes colar, poner en un frasco limpio y seco, y utilizar de diversas formas. Algunas de las más comunes son:

Colocando una porción de agua de manzanilla en el champú.

Utilizarla en el cabello como sustituto del enjuague.

Colocar con un atomizador en el cuero cabelludo, dar masaje y dejar secar.

La infusión de manzanilla se puede usar de varias formas en el cabello. (Foto: Pexels)

Efectos secundarios: ¿Es seguro usar manzanilla en el cabello?

Al igual que beber té de manzanilla, por lo general utilizar esta infusión de forma tópica suele ser seguro. Sin embargo, podrían presentarse algunos efectos secundarios en raras ocasiones.

De acuerdo con la doctora Zilpah Sheikh de WebMD, algunas de las reacciones que se podrían presentar al utilizar manzanilla en la piel son: