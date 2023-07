Aromaterapia: ¿Por qué el uso de aceite esencial no es aprobado por la FDA?

La historia del uso de aceites esenciales y sus aromas para mejorar la salud y el bienestar se remonta a miles de años. Al igual que hoy, los pacientes inhalaban o aplicaban tópicamente estos aceites, que generalmente se extraían de las plantas, desde las hojas hasta las flores, las raíces y la corteza.

Pero no fue hasta la década de 1930 que se consideró que esta forma de terapia tenía un verdadero potencial en la atención médica convencional. Fue entonces cuando René Maurice Gattefossé, un químico francés que acuñó la palabra aromaterapia, escribió extensamente sobre las propiedades de los aceites esenciales.

Hoy en día, dependiendo de con quién hable, la aromaterapia comprende cualquier cosa, desde olores agradables asociados con la higiene personal y productos de limpieza hasta una terapia seria practicada por aromaterapeutas.

Como enfermera y educadora durante más de 30 años, he enseñado a estudiantes de enfermería todo, desde cuidados intensivos hasta apoyo al final de la vida. Desde que me convertí en aromaterapeuta en 2016, he tratado de determinar cómo esta práctica podría encajar en la comunidad de atención médica y cómo los hospitales y clínicas podrían usar la aromaterapia como apoyo adjunto para diferentes tipos de dolencias.

Aromaterapia: entre el escepticismo médico y aceptación pública

La aromaterapia no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para el tratamiento de ninguna afección médica. Esta es una de las razones por las que muchos médicos son reacios a utilizar la aromaterapia en su práctica. También dicen que no hay evidencia suficiente para demostrar que funciona, ni la mayoría tiene ningún entrenamiento en aromaterapia.

Por el contrario, la aceptación pública de la aromaterapia nunca ha sido mayor. Pero esto no siempre es algo bueno. Aunque la información sobre aromaterapia abunda en Internet, muchas de las afirmaciones se basan en la experiencia personal. Esto no es evidencia científica.

Sin embargo, millones de estadounidenses se suscriben a costosas estrategias de marketing multinivel que parecen sugerir que cualquier cosa y todo es tratable con aceites esenciales. Pero como con cualquier sustancia, existen riesgos y beneficios al usarlos y, a veces, la información que se encuentra en línea no menciona esos riesgos.

Los estudios no son convincentes

Aunque los estudios que respaldan la eficacia de la aromaterapia son cada vez más visibles en artículos de revistas revisadas por pares, no siempre resisten el escrutinio. En mi propia investigación, he encontrado que muchos estudios sobre aromaterapia son defectuosos.

Estos son solo algunos de los problemas: Exactamente qué aceite esencial se usó a menudo no se menciona en estos estudios. La cantidad de aceite esencial que se utilizó, y por cuánto tiempo, no siempre se describe con precisión. Las calificaciones del practicante faltan con frecuencia. Los participantes del estudio pueden tener un sentido del olfato deficiente o una aversión personal a ciertos olores, lo que podría sesgar los resultados. Los estudios no siempre proporcionan explicaciones claras sobre cómo controlan el sesgo. Algunos tienen pocos participantes, y muchos se hacen solo en animales.

Además, algunos aceites esenciales tienen muchas variedades; por ejemplo, algunos tipos de lavanda pueden tener propiedades calmantes, pero otros son conocidos por la limpieza de los senos paranasales. Esta es una distinción crítica que puede no ser entendida por los autores de estos estudios.

La buena noticia: se están realizando esfuerzos para mejorar la calidad de la investigación, y el futuro de esta terapia parece prometedor.

Aromaterapia en tratamientos para mejorar el bienestar de pacientes

Según el Instituto Nacional del Cáncer, un creciente cuerpo de estudios muestra que la aromaterapia puede mejorar el bienestar físico, mental y espiritual de los pacientes con cáncer y ayudar a reducir la ansiedad, las náuseas y los vómitos.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa señala que los aceites esenciales pueden usarse para el insomnio, el dolor, la ansiedad y para el tratamiento del cáncer, aunque, nuevamente, falta una investigación rigurosa.

Los investigadores están explorando si la aromaterapia puede ayudar a los pacientes con demencia y trastorno por uso de sustancias.

Un metaanálisis de ensayos clínicos de 2021 reveló que el aceite esencial de bergamota puede reducir la ansiedad en humanos. Con base en esto, es razonable pensar que el uso de bergamota por inhalación puede reducir la ansiedad. También es “generalmente reconocido como seguro” por la FDA.

El Grupo de Trabajo de Evaluación de Calidad de Investigación Aromática se fundó en 2021 y ha creado una lista de verificación para evaluar la calidad de los estudios de aromaterapia. Este es un trabajo fundamental para tratar de obtener la investigación de aromaterapia a la altura de los más altos estándares.

Es un tratamiento fácil de usar

La inhalación del aceite esencial a menudo incorpora barras de aroma (pequeños tubos en forma de cilindro del tamaño de un recipiente de lápiz labial con una mecha que contiene aceites esenciales) o parches usados por el paciente, o difusores que usan vapor de agua fría o dispersión ultrasónica.

Para aplicaciones tópicas, los aceites esenciales no se disuelven en agua, por lo que es necesario el uso de un vegetal u otro aceite para diluir y disminuir su concentración.

Pero antes de introducir aceites esenciales en su vida, primero debe encontrar información precisa sobre ellos. Hay organizaciones profesionales que trabajan para mantener un estándar de práctica para la aromaterapia.

No hay nada de malo en buscar productos naturales y limpios que puedan ayudarlo. Esta es la razón por la que muchas personas se sienten atraídas por los hermosos aceites esenciales y sus encantadores aromas. Solo recuerde que natural y hermoso no significa que funcionen, o que los aceites no tengan riesgos.

*Para leer la nota en el sitio original, da clic aquí.

*Escrito por Marian Reven, profesora de Educación Clínica de la Universidad de Virginia Occidental.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.