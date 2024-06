¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de comer avena?

La avena es uno de los alimentos que en la dieta mexicana se consume principalmente durante el desayuno, en forma de hojuelas acompañadas con leche, o como ingrediente de licuados y acompañamiento de fruta.

Según la creencia popular, podrías tener diferentes beneficios si comes avena con regularidad podría ayudar a bajar de peso o con la salud del corazón, pero ¿Qué tanto es cierto?

¿Qué es la avena?

De acuerdo con la página el Poder del consumidor, dependiente del Gobierno de México, la avena es un cereal perteneciente a las gramíneas y tiene su origen en Europa. Se cree que su cultivo inició en la cultura romana, pero fue hasta el siglo XIX que se popularizó en todo el mundo.

“En México, la más común es la avena forrajera, con el nombre científico de Avena sativa L, que se utiliza para el consumo humano en forma de grano y para el consumo animal en forraje o seca”, se lee en la misma publicación hecha en noviembre de 2023.

Se recomienda ingerir avena en nuestra dieta para perder peso debido a su efecto de saciedad. (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son los beneficios de la avena?

Existen estudios que presuntamente comprobaron los beneficios para el ser humano el consumir avena todos los días, mismos que se deben gracias a los nutrientes que posee este cereal.

La avena es un alimento nutritivo

La página Healthline informó que este cereal es considerado un alimento nutritivo porque contiene carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales como.

Manganeso.

Fósforo.

Magnesio.

Hierro.

Cobre.

Zinc.

Calcio.

Vitamina B1.

Vitamina B6 (en pequeñas cantidades).

Vitamina B12.

La avena mejora la circulación

La misma página de internet citada anteriormente asegura que este cereal tiene polifenoles, cuentan con propiedades antioxidantes que presuntamente ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y como consecuencia mejorar la circulación.

Además, podría disminuir la presión arterial, pero se requieren de estudios adicionales para comprobarlo.

Reduce el colesterol ‘malo’

Candida Rebello, directora del programa de investigación de nutrición y enfermedades del Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos, otorgó una entrevista en 2022 a la Asociación Americana del Corazón donde mencionó la reducción del nivel de colesterol de baja densidad, considerado como ‘malo’ en la sangre; evita que las arterias puedan taparse.

De esta forma reduciría el riesgo de tener problemas cardiacos y cardiovasculares, como una trombosis, menciona Healthline.

La avena es un alimento que puede beneficiar a la salud digestiva. (Foto: Shutterstock)

Ayuda con la digestión

La avena contiene betaglucano, un tipo de fibra, que ayuda con la digestión y evita el estreñimiento.

También se menciona en Healthline que este alimento podría ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre y ser utilizado como auxiliar en el tratamiento de la diabetes, pero faltan estudios para poder afirmarlo.

Genera una sensación de saciedad

Este cereal produce una sensación de estar lleno con mayor facilidad gracias a los betaglucanos que forman una especie de gel en el sistema digestivo y aliviaría el apetito, dijo la investigadora Rebello en la misma entrevista, quien agregó que la avena se integra en dietas de personas con objetivos de reducir peso.

Es el cereal con más proteínas

La página El poder del consumidor aseguró que la avena es el cereal con más proteínas, las cuales ayudan a producir nuevos tejidos dentro del cuerpo, así como mantener y hacer crecer músculo.

Consumir avena diariamente puede beneficiar la salud y prevenir enfermedades. (Foto: Shutterstock)

Podría ayudar a prevenir el cáncer

Contiene sustancias de origen vegetal que ayudan a prevenir el riesgo de cáncer y, en caso de un consumo cotidiano, podría reducir en un 10 por ciento el riesgo de cáncer de mama y de colón, según la publicación del Gobierno de México.

Mejoraría la salud de la piel

Los posibles beneficios de la avena no solo aparecen cuando se come, porque también podría tener beneficios para la piel.

De acuerdo con Medical News Today, ayudaría con la eliminación de suciedad y células muertas de la piel, reduciría la inflamación muscular y la irritación a través de la humectación, uso que se le da en la medicina tradicional.

Combate la inflamación causada por enfermedades como la colitis

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) informaron que el cereal mostró capacidades desinflamatorias ante enfermedades como colitis y las ulceras en el tracto digestivo, redujo el daño del tejido y creo un efecto protector en las zonas dañadas, esto basado en conclusiones de estudios que cita en su página de internet.

Alimentos como las manzanas y las frambuesas se pueden agregar a la avena. (Foto: Shutterstock)

¿Qué desventajas tiene comer avena todos los días?

No todo sería positivo en el consumo de este cereal, también podría tener algunas complicaciones.

Puede causar diarrea

Healthline asegura que al tener fibra si se consume de forma habitual podría ocasionar una modificación en la consistencia de las heces, inclusive generaría diarrea.

Produce gases y aumento de peso

La doctora Lisa Young, escritora del libro Finally full, finally slim, aseguró que integrar avena a la dieta podría causar en un inicio hinchazón en el intestino y generar gases.

El consumo más común de la avena es en el desayuno. (Foto: Shutterstock)

Si se come en exceso, este cereal podría ocasionar un aumento de peso, informó Young, de acuerdo a una publicación en el portal Eat this, not that de febrero.

Limita los nutrientes que recibe el cuerpo

En conversación con Eat this, not that, el especialista Gan Eng Cern comentó que desayunar avena todos los días podría limitar los tipos de nutrientes que recibe el cuerpo:

“Básicamente, estás privando a tu cuerpo de nutrirse con otros alimentos sanos: estás limitando tu propio paladar, lo que hace que te pierdas todos los demás alimentos sabrosos que pueden aportarte tanta nutrición y energía”, dijo Gan Eng Cern.

Para evitar sus efectos secundarios, es aconsejable consumir la avena con moderación. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cómo se puede consumir la avena?

Muchas ocasiones hemos escuchado que algunas recetas tienen avena como hot cakes o waffles, pero también puede comerse con leche o agua después de hervirse.

El poder del consumidor recomienda consumirla en forma de hojuelas y no agregar ningún tipo de azúcar o edulcorante. En cambio, se puede hervir o acompañarse con otros platillos y bebidas, entre las que destacan:

Fruta.

Agua.

Nueces.

Frutos secos.

Licuados.

Jugos

Pan

Galletas

Asimismo, se puede agregar en platillos salados como