¿Qué hace el café con leche en el cuerpo?

El café se caracteriza por su sabor amargo y su versatilidad, por ello puede combinarse con muchos ingredientes como la leche, con un espumoso, sabroso y reconfortante resultado, ¿y le conviene al organismo esta preparación?

El café es una de las bebidas más saludables para el hígado, su infusión que se obtiene por medio de granos de nombre homónimo.

Su popularidad ha dado paso a la creación de variaciones como ‘cold brew’ y expreso; se combina con canela, miel, azúcar y demás, pero principalmente se toma solo con leche o en diversas preparaciones como capuchinos y lattes.

Agregar leche al café afecta su valor nutricional. (Foto: EFE / Luis Eduardo Noriega A.)

¿Qué tan saludable es tomar café con leche?

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el café con leche es únicamente el resultado de mezclar ambos líquidos en proporciones similares.

Por sí solo, el café ha demostrado en diferentes ocasiones ser una bebida beneficiosa para el organismo, siempre y cuando se consuma con moderación (no más de 4 a 5 tazas al día).

“Las pruebas generales han sido bastante convincentes de que el café (solo) ha sido más saludable que perjudicial en términos de resultados sanitarios”, explicó el jefe del Departamento de Nutrición de Harvard T.H. Chan School of Public Health, Frank Hu, al sitio de la institución.

En las principales cadenas de café se venden más versiones con leche que puras. (Foto: Pexels)

Según Cleveland Clinic, algunos de los potenciales beneficios de un consumo moderado de café (sin nad agregado) son: mejorar la salud del hígado, reducir el riesgo de depresión y disminuir las posibilidades de enfermedades neurológicas.

En el caso de la leche, se trata de un líquido cremoso que se caracteriza por su contenido en lactosa, zinc, potasio, vitamina B12 y calcio.

Aunque hay quienes señalan que el calcio de la leche mejora la salud ósea, el sitio de Harvard T.H. Chan asegura que aún se requiere más evidencia que confirme este beneficio.

Estos son algunos de los efectos que produce en el organismo el consumo de café con leche.

¿Efecto antiinflamatorio?

Se ha estudiado la reacción de la leche con los polifenoles, un compuesto químico que se encuentra en alimentos y bebidas como el café, que se asocian con la reducción del estrés oxidativo que provoca la inflamación.

Healthline señala que cuando los polifenoles se combinan con aminoácidos se potencian sus propiedades antiinflamatorias. En estudios recientes, los especialistas examinaron los efectos que tiene la combinación de café con leche.

“Hay indicios que sugieren que la combinación de polifenoles... con productos lácteos puede ayudar a reducir la respuesta inmunitaria en personas con intolerancia a la lactosa o la caseína”, aseguró el especialista Adil Maqbool a Medical News Today.

Aunque los estudios son prometedores, se requiere más evidencia sobre este posible efecto del café con leche. Maqboll comparte que algunos especialistas creen que la combinación de polifenoles con compuestos de la leche podría reducir la inflamación en ciertas partes del cuerpo.

El café con leche es una de las formas más populares de tomar esta bebida en México. (Foto: Shutterstock).

Puede evitar malestar por el café

En conversación con The New York Times, la especialista Kim Barret aseguró que el café es una bebida que estimula la producción de ácido estomacal, lo que a su vez aumenta la posibilidad de ardor estomacal; sin embargo, al agregar un poco de leche puede ayudar al organismo a neutralizar aquel ácido.

Agrega proteínas al café

En entrevista con Eat this, not that, la especialista Lisa Young explicó que una de las mejores leches con las que se puede combinar el café es la descremada.

“Contiene proteínas, es rica en nutrientes y calcio. También es bastante baja en calorías en comparación con la nata, lo que la convierte en la mejor opción”, señaló la especialista.

Sin embargo, además de agregar estos elementos al café, también se suman las calorías, por lo que el consumo de esta preparación debe de ser moderada.

La nutrióloga Maryann Walsh señaló a Eat this, not that que también hay alternativas vegetales a la leche que, contienen bajas calorías y grasas, pueden acompañar al café.

El café es una bebida con beneficios y efectos secundarios en el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

¿Qué daño hace el café con leche?

Reflujo

En conversación con Cleveland Clinic, el especialista Anthony DiMarino señaló que en ocasiones el café combinado con leche alta en grasas puede empeorar los síntomas que provienen del reflujo:

“La grasa de la leche a veces agrava los síntomas del reflujo... los lácteos bajos en grasa pueden actuar como un amortiguador entre el ácido del estómago y su revestimiento, lo que ayuda a prevenir la acidez estomacal”.

Puede causar malestares estomacales

La Sociedad Española de Nutrición señala que la preparación podría reaccionar de manera agresiva con el estómago por la mezcla de los antioxidantes del café y la caseína de la leche.

Aumento de peso

Una de las ventajas que tiene el café negro y sin endulzar es que es una bebida con un bajo contenido calórico, Medical News Today señala que una taza de 97 ml contiene aproximadamente solo dos calorías.

En tanto, la leche es una bebida cuyo contenido de calorías puede variar y es mayor al del café sin endulzar.

Harvard T.H. Chan agrega que una cucharada de leche entera tiene 9 calorías, una cantidad que no parece ser mucho; sin embargo, a menudo se agrega el líquido al café sin medirlo, por lo que es posible que contenga varias raciones.

Un consumo excesivo de calorías, en bebidas o alimentos, se asocia con un aumento de peso.

¿Cuántas calorías tiene un café con leche?

Las calorías de esta preparación dependen del tipo de leche que se utilice, en el caso de una taza de café con leche entera de vaca, el sitio de My fitness pal señala que contiene alrededor de 33 calorías.

A pesar de ello, las preparaciones del café con leche suele contener más ingredientes como crema, azúcar y hasta en ciertos casos caramelo.

Harvard T.H. Chan explica que, al tomar café con leche, crema y azúcar, el cuerpo está recibiendo alrededor de 100 calorías extra. En el caso de bebidas como moca, que suelen ser de gran tamaño, la ingesta calórica aumenta entre 200 a 500 calorías.

En caso de tomar café con leche, azúcar y crema, lo más recomendable es hacerlo de vez en cuando y tomarlo en cuenta como un postre.

¿Café negro o con leche?

En general, el café solo siempre va a ser una mejor recomendación para la salud, pero agregarle leche de vez en cuando podría ser parte de una alimentación equilibrada, recuerda que no hay alimentos malos, sino malos hábitos alimenticios.

Aunque hay varias investigaciones sobre el café con leche, no hay una recomendación oficial sobre la cantidad que debería beberse al día.

En el caso del café, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) asegura que una persona saludable debería mantener por debajo de las cinco tazas el consumo diario, alrededor de 400 miligramos de la cafeína.

En el caso de la leche, el sitio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) comenta que la ingesta diaria de alimentos pertenecientes al grupo de lácteos varía por edad, a partir de los 9 años se recomiendan tres tazas de leche por día.