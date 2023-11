¿Qué tanto sirve el café con limón para bajar de peso?

Si la vida te da limones, ¿deberías ponerle a todo? La combinación café con limón, dos ingredientes saludables, se encuentra con frecuencia en la misma taza, la cual se desborda en videos de TikTok y demás sitios donde prometen que hará bajar de peso. ¿Y sí funciona?

El café es una de las bebidas más populares en todo el mundo, protagonista en la salida con amigos para echar el ‘chisme’ o para despertar oficinistas.

La versatilidad de su sabor ha dado paso a la creación de latte, espresso, capuchino y ahora con este fruto cítrico que aparece en cientos de remedios caseros como el agua con limón, con aceite de oliva o cúrcuma.

En redes sociales se ha popularizado la tendencia de agregar limón al café. (Foto: Especial).

¿Para qué sirve tomar café con limón?

Por medio de redes sociales, especialmente TikTok, las personas toman café con limón principalmente como un remedio casero para promover la pérdida de peso.

“Café con limón mágico”, “el secreto que nadie te ha contado del café con limón”, “el poderoso secreto del café con limón”, son algunos comentarios de personas que aseguran el efecto.

El limón es visto como una fruta que adelgaza, además del café, aparece en diferentes combinaciones para promover el efecto. Una de las razones por las que se tiene esta noción, de acuerdo con Medical News Today, es por la pectina.

Agua con limón El limón es una fruta que protagoniza diferentes remedios caseros. (Foto: Especial / El Financiero).

La pectina es un tipo de fibra soluble que se encuentra en la cáscara de algunos alimentos como los limones y que puede reducir el apetito; sin embargo, al solo consumir el jugo de la fruta cítrica no hay suficientes rastros para que haya una diferencia.

“No hay nada en el zumo de limón que vaya a quemar grasa o una conexión química para que eso ocurra. Siento decirlo, no es tan fácil”, aseguró la especialista Beth Czerwony en conversación Cleveland Clinic.

El café es una bebida con beneficios y efectos secundarios en el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

Debido a su cantidad de antioxidantes y posibles beneficios para la salud, el café también es señalado como un líquido que puede ayudar a bajar de peso; sin embargo, Cleveland Clinic puntualiza que la bebida no tiene este resultado.

Es por ello que el café con limón, que se presume en redes por sus supuestos beneficios, no tiene ningún efecto relacionado con el peso. Además, se dice que produce lo siguiente:

Aliviana la diarrea: El portal de Healthline comenta que no hay evidencia de que el café con limón pueda tratar los síntomas de esta afectación.

comenta que no hay evidencia de que el café con limón de esta afectación. Aliviana migrañas: Healthline asegura que el café con limón no puede mejorar este malestar y agrega que hay personas que sufren de migrañas por la bebida.

asegura que el café con limón no puede mejorar este malestar y agrega que hay personas que Mejor la salud de la piel: No hay evidencia que compruebe que esta combinación tenga estos efectos.

¿Cómo tomar café para bajar de peso?

El café aparece en muchos remedios caseros para supuestamente promover la pérdida de peso, por ejemplo, se suele agregar aceite de coco, pero la realidad es que no hay evidencia de que esta combinación funcione, es más, puede provocar que subas de peso.

Sin embargo, hay una forma en las que puedes tomar el café como una bebida que forme parte de una alimentación equilibrada.

Café negro

El café negro es aquel que se caracteriza por no tener ingredientes añadidos, esta versión de la bebida no puede adelgazar, pero sí podría ayudar a reducir el apetito.

“Al igual que el agua, ayuda a mantener el depósito, o estómago, sensación de saciedad y, por lo tanto, puede ayudar a comer una cantidad más adecuada de alimentos si usted está buscando para perder peso”, compartió la especialista Laura Burak al sitio de Eat this, not that.

El café es una bebida que influye en la salud del corazón. (Foto: Shutterstock).

Otra razón por la que el café podría ayudar a controlar el peso, es uno de sus componentes principales: la cafeína.

Se trata de un estimulante que interactúa con el sistema nervioso y podría aumentar el metabolismo para perder calorías; sin embargo, Healhtline asegura que se trata de un efecto a corto plazo y se reduce en personas que son tolerantes al café.

Lo más recomendable es evitar tomar el café con azúcar, endulzantes o leche para evitar afectar su valor nutricional.