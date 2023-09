Pan dulce vs. galletas: ¿Cuál es mejor para la salud?

“Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo”... pan dulce vs. galletas. Ambos alimentos son reconocidos por sus dulces sabores y enorme variedad de presentaciones; sin embargo, ¿te has cuestionado cuál de los dos podría ser mejor?

En México, durante las mañanas o cuando llueve, se acostumbra a salir a la panadería por un pan dulce para acompañar el cafecito, aunque hay quienes prefieren realizar esta acción con una galleta. Son dos alimentos parecidos, pero con algunas diferencias en su elaboración.

El pan dulce es el resultado de la combinación de masa de harina de trigo con azúcar que puede incluir chocolate, nueces, chispas, entre otros. Existe todo un multiverso del que surgen variaciones como las conchas de vainilla, donas, orejas y besos.

En el caso de las galletas, de acuerdo con Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, es la combinación de harina de trigo con ingredientes como azúcar que se hornean y resulta en un alimento de textura dura que también varía en sus sabores.

Hay quienes comparan los efectos de las galletas y el pan dulce. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuántas calorías tiene el pan dulce y las galletas?

En México la variedad de estos dos tipos de alimentos es bastante grande por los diferentes tipos de elaboraciones que existen. Este es el aproximado de calorías de algunos de estos alimentos según el sitio de My fitness pal:

Pan dulce (por pieza):

Concha: 180 calorías



Garibaldi: 154 calorías



Polvorón: 291 calorías



Beso: 422 calorías



Oreja: 223 calorías



Cuernito: 172 calorías

Galletas (por pieza)

Galleta de chocolate: 125 calorías



Galleta de coco: 199 calorías



Galleta de canela: 65 calorías



Galleta de jengibre: 145 calorías



Galleta de avena: 136 calorías

El pan dulce es uno de los alimentos más populares en México. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

¿Es mejor un pan dulce o una galleta?

Tanto el pan dulce como las galletas son alimentos que tienen efectos secundarios en la salud del cuerpo por sus ingredientes, principalmente por sus azúcares añadidos.

“Los efectos de la ingesta de azúcares añadidos: mayor presión arterial, inflamación, aumento de peso, diabetes y enfermedad del hígado graso, están relacionados con un mayor riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular”, afirmó el especialista Frank Hu al sitio de Harvard Medical School.

Te contamos algunas de las adversidades que pueden surgir por el consumo excesivo del pan dulce y las galletas.

Existen diferentes variaciones de las galletas. (Foto: Wikimedia Commons)

Efectos del pan dulce

Aparte de contener altas cantidades de azúcar como su ingrediente principal, este alimento se acostumbra a elaborar con pan blanco, aquella que se elabora con harina refinada y que no contiene todos los beneficios nutricionales del grano completo de trigo.

El portal de Eat this, not that señala que el pan blanco produce problemas como: aumento de peso, elevación de la azúcar en la sangre, inflamación y constipación.

Aparte de aquellos malestares, en conversación con El Financiero, la especialista Dania Karenina Gil Orozco aseguró que el consumo de pan dulce produce producir picos de glucosa en la sangre que provocan debilidad, cansancio y más hambre.

pan dulce Hay quienes aseguran que no pueden dejar de comer pan dulce. (Foto: Shutterstock)

Efectos de las galletas

Al igual que el pan dulce, las galletas contienen varios efectos secundarios que dañan a la salud del cuerpo.

Las galletas son uno de los alimentos más populares en todo el mundo, pero Eat this, not that explica que su consumo está relacionado con diversos problemas para la salud del corazón y puede aumentar el riesgo de producir diabetes tipo dos.

Estos alimentos, similar al pan dulce, producen mayor hambre y antojo que resulta en un aumento de peso.

El principal ingrediente de las galletas es la azúcar. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Debería comer un pan dulce o una galleta?

“No es que sea que uno es mejor que el otro (pan dulce o galleta), depende del tamaño, los ingredientes y de las necesidades energéticas de cada persona”, explicó Dania Karenina Gil Orozco al Financiero.

Aparte de esta conclusión, el pan dulce y las galletas son alimentos que comparten efectos secundarios similares por sus ingredientes y la falta de fibra, un compuesto vegetal que ayuda al cuerpo a procesar alimentos.

El pan dulce es un alimento difícil de dejar por sus ingredientes. (Foto: Especial)

“Llevar una dieta rica en fibra también puede ayudar a combatir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y cáncer”, agrega Eat this, not that, aparte de que los alimentos con poca fibra se asocian con un aumento de peso.

Es por ello que se debe de considerar el tamaño y los ingredientes de cada uno de estos alimentos, aparte de que no deben de consumirse con moderación o en exceso para evitar lastimar a la salud.