¿El pan dulce es adictivo? La razón por la que te cuesta tanto dejarlo, según experta

¿Podrías dejar el pan dulce? A pesar de su delicioso sabor, consumo en exceso de ese pancito puede perjudicar a la salud, por lo cual hay quienes buscan bajarle a la cantidad de piezas en la dieta, pero hay algo en sus ingredientes que complica abandonarlo.

En México, el pan dulce es uno de los alimentos más populares que se suelen acompañar con café durante los desayunos y cenas, abundan las conchas de diversos sabores, orejas, besos, donas y todo un universo panadero.

En esencia, se trata de una combinación de masa de harina de trigo con azúcar, aunque puede incluir chocolate, chispas, nueces y más, ¿pero qué de todo eso nos hace tan complejo dejarlo?

Existe una razón por la que el pan dulce es un alimento difícil de dejar de consumir. (Foto: Shutterstock)

¿El pan dulce puede ser adictivo?

En entrevista con El Financiero, la nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco aseguró que el gusto por el pan dulce surge de sus ingredientes, ya que este alimento es rico en grasas, carbohidratos y contiene poca fibra.

Para ilustrar la razón por la cual algunas personas se consideran ‘adictas’ al pan dulce, la especialista dio la siguiente explicación:

“Cuando comemos uno (pan dulce), por ejemplo, a las 11 de la mañana, solito, por la falta de fibra va a promover una elevación rápida de glucosa en la sangre que va a ocasionar que nuestro cuerpo produzca una hormona llamada insulina”.

Gil Orozco detalla que esta hormona ‘mete’ la glucosa del pan a las células del cuerpo, lo que provoca picos de azúcar.

“Lo que sucede es que vamos a comer el pan y vamos a tener picos de azúcar en la sangre. Nos vamos a sentir muy enérgicos, como que todo lo podemos hacer, pero después vamos a tener un bajón”.

El pan dulce en exceso puede tener repercusiones para la salud. (Foto: Shutterstock)

Este bajón hace que el cuerpo se sienta débil y cansado, lo que provoca una necesidad por conseguir más energía... y más pan.

Es por ello que hay personas que siguen consumiendo alimentos ricos en azúcar, como el pan dulce, pero en lugar de solucionar la perdida de energía, solamente fomentan aquellos picos de glucosa en la sangre que ocasionan bajones.

Así, el antojo por alimentos con azúcar se mantiene constante tras consumir una pieza. Esto hace que dejarlo sea un poco más complejo.

¿Este alimento puede causar una dependencia? “Yo creo que cualquier acción o cosa que nos dé placer instantáneo se puede volver adictivo, pero sí, el pan dulce se puede volver muy adictivo”, agregó la especialista.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), una adicción se define como el no tener control sobre una acción o el consumo de algo hasta el punto que perjudica a la salud. Si bien, no existe una dependencia de este tipo con el pan dulce, es difícil dejarlo.

¿Qué pasa si como pan dulce en exceso?

¿Vas a la panadería diariamente? El consumo en exceso de pan dulce puede provocar ciertas afectaciones que, a la larga, pueden lastimar la salud del organismo.

Aumento de peso

Según Eat this, not that, un sitio especializado en temas de gastronomía, algunos tipos de pan contienen un alto índice glucémico que se asocia con el aumento de hambre y lleva a comer en exceso.

Alto contenido en grasa

Dania Karenina Gil Orozco asegura que, aparte del alto contenido de azúcar, este tipo de comida contiene grandes niveles de grasa.

El portal de Medline Plus, asegura que el consumo de grasas saturadas pueden provocar problemas cardiovasculares y hasta aumento de peso.

Aumento de azúcar en la sangre

De acuerdo con el portal de Eat this, not that, el consumo de una cesta completa de pan puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre que, subsecuentemente, puede elevar el riesgo de padecer diabetes tipo II.

pan dulce El pan dulce contiene grandes cantidades de azúcar y grasa. (Foto: Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

¿Cómo puedo dejar de comer pan dulce?

La nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco asegura que existen algunas acciones que se pueden llevar a cabo para bajar el consumo del pan dulce:

Dejarlo de forma escalonada: dos o tres panes, en lugar de siete piezas a la semana.

Consumir más alimentos con fibra, como frutas y verduras acompañadas con cacahuates o almendras.

Tener un descanso adecuado y reducir los niveles de estrés.

Optar por actividades físicas en lugar del sedentarismo: por ejemplo, caminar un rato en lugar de sentarse a ver la televisión.

Sustituir el pan dulce por alimentos salados saludables, como un sándwich de jamón con queso, lechuga y aguacate en lugar de esa concha o dona.

Tomar agua.

Las conchas de vainilla son un tipo de pan dulce popular. (Foto: Shutterstock)

Efectos de dejar el pan dulce

La especialista Gil Orozco asegura que dejar de consumir este alimento tiene varios beneficios para el cuerpo, entre ellos se pueden reducir los niveles de azúcar, de ansiedad y hasta disminuir la inflamación del cuerpo:

“De entrada puede que empiece una desinflamación a nivel organismo... a nivel abdominal, ya no hay una distensión en esta parte del cuerpo”.