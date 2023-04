No canceles el pancito: ¿Cuál es el pan dulce más saludable?

“El panadero con el pan, el panadero con el pan...”, dice la canción Germán Valdés ‘Tin Tan’. A pesar de su delicioso sabor, el pancito en exceso puede tener efectos secundarios en la salud; de entre todos, las donas destacan por ser el tipo de pan dulce más dañino por su exceso de azúcar y fritura. ¿Y cuál es la que es mejor para el cuerpo?

En México se acostumbra a ir a las panaderías en busca de una conchita de vainilla, una oreja, un polvorón o incluso un beso, sin embargo, son alimentos que contienen altos niveles de azúcar.

Existen varios tipos de pan dulce como las conchas de vainilla y las orejas. (Foto: Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

¿Cuál es el pan dulce que hace menos daño?

“No existen alimentos ‘buenos’ o ‘malos’, únicamente hábitos alimenticios que nos benefician o perjudican... más bien hay dietas buenas, regulares y hasta pésimas”, explica la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el pan dulce es el conjunto de una variedad de preparaciones de masa que se combina con azúcar, engloba alimentos como donas, moños, conchas, besos, tortugas, ojo de buey, entre otras delicias que disfrutan los mexicanos en los días lluviosos con un cafecito.

Sin azúcares añadidos

El alimento se prepara con grandes cantidades de azúcar, de acuerdo con la especialista Kara Landau en conversación con Eat this, not that, el consumo en exceso de este ingrediente puede “causar estragos en su microbioma al alimentar las bacterias negativas y aumentar la inflamación en su cuerpo”.

El azúcar es un ingrediente que también se ha relacionado con:

Riesgo de padecer diabetes tipo II

Riesgo de padecer hígado graso

Aumento de riesgo en problemas cardiovasculares

Es por ello que se recomienda que de todo el universo de sabores y tipos de pan dulce se opte por aquellos cuyos ingredientes no contengan azúcares añadidas como el chocolate y otras coberturas de este tipo.

Las conchas de vainilla son un tipo de pan dulce popular. (Foto: Shutterstock)

Con menos calorías

Se recomienda elegir los que tienen menor número de calorías, para evitar afectaciones el aumento de peso y riesgo de padecer diabetes

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), la ingesta de calorías diarias para una alimentación sana en hombres debería ser 2 mil 500 y en mujeres 2 mil.

Estos son algunos de los tipos de pan dulce que, de acuerdo con el sitio especializado de My Fitness Pal, tienen no tienen más de 200 calorías por pieza:

Cuernito: 172 calorías por pieza

Pan tallado: 195 calorías por 50 gramos

Cocol: 149 calorías por pieza

Como referencia, la cantidad de calorías se pueden comparar con el aproximado que muestra My Fitness Pal de los demás tipos de pan dulce:

Dona de chocolate (250 calorías)

Dona sola con azúcar (200 calorías)

Dona glaseada (188 calorías)

Concha de vainilla (277 calorías)

Concha de chocolate (290 calorías)

Oreja (223 calorías)

Polvorón (291 calorías)

Beso (283 calorías)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda que se acompañe al pan dulce con bebidas sin azúcar, como café o té, para no incrementar el número de calorías en la ingesta.

Pan casero o artesanal

El Poder del Consumidor también recomienda que se consuma pan dulce casero o artesanal, ya que las versiones industralizadas pueden ser alimentos ultraprocesados.

Los cuernitos son un tipo de pan dulce. (Foto: Wikimedia Commons)

Con harinas integrales

Asimismo, es recomendable optar por alimentos hechos con harina sin refinar (integrales), ya que según la Escuela de Medicina de Harvard el ingrediente contiene: