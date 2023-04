Tú no, pancito: ¿Cuál es el peor pan dulce para tu salud?

¿Qué sabor de conchita agarraste en la panadería? A pesar de tener efectos secundarios, el pan dulce es uno de los alimentos que acompañan al café en los días lluviosos y al chocolate en las noches; sin embargo, ¿te has preguntado qué tipo de pan puede ser el más dañino para tu salud?

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el pan dulce engloba a una variedad de preparaciones de masa que se combina con azúcar y da paso a un multiverso de sabores como donas de chocolate, moños, cuernitos, besos, tortugas, chilindrinas, ojo de buey, rebanadas, entre otras delicias de las panaderías mexicanas.

El pan dulce en exceso puede ser dañino para la salud. (Foto: Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

¿Cuál es el pan dulce que hace más daño?

En México, la variedad de pan dulce es bastante extensa por los diversos tipos de ingredientes y elaboraciones que pueden haber, pero hay algunos tipos que pueden tener efectos secundarios más graves en el cuerpo humano por los ingredientes y proceso para su elaboración, como las donas.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, este alimento en forma circular se elabora a base de masa de bizcocho, en México pueden encontrar horneadas, aunque las más comunes son fritas en aceite, al final se le espolvorea azúcar. Aparte, se le puede añadir complementos como cubiertas de chocolate o vainilla, o bien, rellenos.

Comer donas en exceso puede perjudicar la salud. (Foto: Shutterstock)

El sitio de Eat this, not that coloca a las donas, en el puesto número 43 de 100, de un listado de alimentos que pueden provocar cáncer. Esto se debe que, el proceso de freír ha sido relacionado con este tipo de padecimientos.

Asimismo, la Clínica de Cleveland posiciona a las donas en el primer lugar de alimentos que no son recomendables como desayunos por su alto contenido en calorías.

Algunas de las posibles afectaciones de comer pan dulce de este tipo son las siguientes.

Aumento de peso

El pan puede ser un alimento que provoque un aumento en el peso. De acuerdo con el sitio de la Clínica de Cleveland, los altos contenidos de azúcar en las donas provocan que el hambre no se vaya y llegue el antojo de más carbohidratos.

Esta afectación no solo proviene de las donas, ya que varios tipos de pan dulce se elaboran con harinas refinadas que el sitio de Healthline ha asociado con el aumento de peso.

Exceso en azúcar

Las donas son una fuente de azúcar, un ingrediente que se utiliza para darle un sabor dulce a los alimentos. Sin embargo, de acuerdo con el sitio especializado de Healthline su consumo en exceso ha estado relacionado con:

Riesgo de padecer hígado graso

Riesgo en padecer una enfermedad cardiovascular

Aumento en el riesgo de padecer diabetes tipo II

La azúcar es un ingrediente que se asocia con afectaciones negativas al cuerpo. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

Exceso de grasas

Asimismo, al ser un alimento que se fríe en aceite existen una serie de efectos secundarios importantes a considerar.

El sitio de Eat this, not that, especializado en temas de gastronomía y salud, estos son algunas de las afectaciones que pueden surgir al consumir en exceso alimentos fritos:

Aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Aumento en la posibilidad de padecer un infarto.

Riesgo de padecer cáncer

Al freír las donas, se aumenta su valor de grasas saturadas lo que puede llevar a que su consumo en exceso afecte directamente a sistemas como el cardiovascular.

La especialista Lisa Richards, en conversación con Eat this, not that, asegura que el contenido la azúcar y carbohidratos refinados de las donas pueden aumentar el riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

¿Cuántas calorías tienen las donas?

De acuerdo con My fitness pal, estos son los aproximados de calorías que pueden tener los siguientes sabores de dona:

Dona de chocolate: 250 calorías, que se pueden quemar con 38 minutos de ciclismo y 25 de correr.

Dona sola con azúcar: 200 calorías, que se pueden quemar con 30 minutos de ciclismo y 20 de correr.

Dona glaseada: 188 calorías, que se pueden quemar con 28 minutos de ciclismo y 19 de correr.

¿Cuál es el pan dulce más saludable?

La mayoría del pan dulce contiene altos niveles de azúcares y grasas saturadas. A pesar de ello, El Poder del Consumidor recomienda no consumir las versiones industrializadas, ya que pueden ser alimentos ultraprocesados.

De todo el mundo de sabores de pan dulce, lo más recomendable es consumir aquellos cuyos ingredientes no contengan alimentos como el chocolate. Es decir, los que tengan un menor número de calorías y grasas saturadas.

Entre los tipos de pan dulce que contienen menos calorías, se encuentran los cuernitos. De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, es un alimento hecho a base de un bollo de masa fermentada con una forma curva.

Los cuernitos son un tipo de pan dulce. (Foto: Wikimedia Commons)

El sitio de My Fitness Pal explica que un cuernito sencillo contiene alrededor de 172 calorías, como referencia se puede comparar a la que tienen otros de los panes dulces:

Concha (180 calorías).

Garibaldi (154 calorías).

Oreja (223 calorías).

Polvorón (291 calorías).

Beso (283 calorías).

Sin embargo, el consumo en exceso de este tipo de pan tampoco es recomendable por su contenido en azúcares.

Así que de de preferencia busca pan horneado, sin tanta azúcar y en porciones pequeñas. También es más sano optar aquellos que se hacen con harina sin refinar (integrales), ya que según la Escuela de Medicina de Harvard el ingrediente contiene:

Alto contenido en fibra

Minerales esenciales

Proteínas que la versión de pan blanco no contiene

Si vas a disfrutar de un pan dulce, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda acompañarlo de un vaso de leche, té o café (de preferencia sin azúcar) para no incrementar muchas calorías a tu dieta.