¿Qué pasa cuando se deja de comer pan dulce? Esto es lo que le pasa al cuerpo

¿Ya te despediste del pancito dulce? Dejar de comer este delicioso alimento, al que algunas personas se consideran ‘adictos’, puede tener algunos beneficios para la salud del organismo.

El pan dulce es un alimento que suele estar presente en los desayunos, cenas y hasta en los días lluviosos. Se trata del resultado de la combinación entre masa de trigo y azúcar que puede incluir ingredientes como nueces, chispas de chocolates, entre otros.

En México existe un vasto multiverso de tipos de pan dulce, entre ellos resaltan los diversos sabores de conchitas, orejas, donas, besos, entre otros.

A pesar de su delicioso sabor y la sensación energética que produce al comerlo, el consumo excesivo del pan dulce puede perjudicar la salud del organismo por sus altas cantidades de grasas, azúcares y falta de fibra.

Las conchas de vainilla son un tipo de pan dulce popular. (Foto: Shutterstock)

¿Qué me pasa si dejo de comer pan dulce?

En conversación con El Financiero, la nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco aseguró que el pan dulce es un alimento que no recomienda consumir en exceso debido a sus ingredientes.

“Realmente yo no creo que haya el mejor pan dulce saludable, o sea no existe esa opción, porque todos o tienen grasas trans o mucho colesterol... más el azúcar y cero fibra. Lo más sano sería un pan integral o un pedazo de bolillo sin migajón”, puntualizó la especialista.

El pan dulce en exceso puede tener repercusiones para la salud. (Foto: Shutterstock)

Debido a que el pan dulce no es un alimento con nutrientes esenciales, dejar de consumirlo tiene un efecto beneficioso para el cuerpo.

De acuerdo con Gil Orozco, estos son algunos de los efectos que se producen al alejarse de este tipo de comida.

Se recuperan los niveles de azúcar en la sangre

Los niveles de azúcar en la sangre son los encargados de llevar energía a las diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con la especialista, comer pan dulce genera que haya picos de glucosa que conllevan a una necesidad de su consumo.

“Generalmente (la necesidad de comer pan) es porque hay un desequilibrio en los niveles de glucosa en el organismo que nos hacen volver a querer comer pan”. De acuerdo con Dania, dejar de consumir este alimento puede ayudar a solventar esta situación:

“(Al dejar de comer pan dulce) se empiezan a regular los niveles de glucosa en la sangre que esto es muy benéfico”.

Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), altos niveles de azúcar en la sangre pueden provocar afectaciones como diabetes.

Dejar de comer pan dulce puede beneficiar a los niveles de azúcar en el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

Reduce los niveles de ansiedad

Reducir el consumo de pan dulce puede aumentar los niveles de concentración en algunas personas y hasta reducir la ansiedad.

Reduce la inflamación

¿Cuándo comes pan dulce te sientes inflamado? Gil Orozco asegura que dejar atrás el consumo de este alimento ayuda a reducir esta afectación:

“De entrada puede que empiece una desinflamación a nivel organismo... a nivel abdominal, ya no hay una distensión en esta parte del cuerpo”.

El sitio de la Clínica de Cleveland asegura que los alimentos con aceites refinados, grasas trans, carbohidratos como el azúcar o el pan blanco se asocian con una inflamación.

El pan dulce es un alimento que puede producir inflamación en el cuerpo. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

Ayuda a bajar de peso

El sitio de Eat this, not that, especializado en temas de gastronomía, asegura que algunos tipos de pan contienen un alto índice glucémico que se asocia con mayor hambre, lo que lleva a que se coma en exceso.

Dania Karenina Gil Orozco atribuye que dejar el pan dulce puede contribuir a una reducción de peso y hasta una disminución en los niveles de hambre.

¿Cuántas calorías tiene el pan dulce?

Aparte de sus efectos secundarios, el pan dulce es un alimento con alto contenido en calorías.

De acuerdo con el portal especializado de My fitness pal, este es un aproximado de calorías en algunas piezas del multiverso de pan dulce:

Oreja: 223 calorías

Concha: 180 calorías

Cuernito: 172 calorías

Polvorón: 291 calorías

Beso: 422 calorías

Garibaldi: 154 calorías

“Otro pan que está super mal, pero es super rico son las orejas. Todos estos panes de pasta tienen muchísima grasa y azúcar... esa combinación es lo peor”, explicó Gil Orozco en relación con el tipo de este alimento que suele ser el peor para la salud.

El pan dulce es un alimento difícil de dejar por sus ingredientes. (Foto: Especial)

¿Qué pasa si como mucho pan dulce?

Hay quienes no pueden resistirse al sabor del pan dulce y consumen más de una pieza en su cotidianidad. Esto produce que haya una serie de afectaciones y malestares en el cuerpo, estos son algunos de los siguientes:

Aumento de azúcar en la sangre

Problemas cardiovasculares por el alto contenido en grasa

Aumento de peso

Una de las recomendaciones que hace Dania Karenina Gil Orozco para dejar este tipo de alimentos es reducir su consumo para facilitar el proceso.