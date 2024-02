¿Qué pasa si comes avena todos los días?

¿Tus mañanas saben a avena? Hay quienes están acostumbrados a iniciar su rutina con este tipo de cereal, cuyo consumo se asocia con diversos beneficios; sin embargo, en grandes cantidades puede ser perjudicial para el organismo.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la avena es un cereal perteneciente a la familia de las gramíneas. Uno de sus usos principales es acompañar la preparación de ciertos tipos de pan.

La avena también se consume por sí sola, se puede preparar con agua simple o leche y acompañarse de frutas como plátanos, fresas y moras.

Se recomienda ingerir avena en nuestra dieta para perder peso debido a su efecto de saciedad. (Foto: Shutterstock)

¿Qué tan saludable es la avena?

El sitio de Medical News Today señala que la avena es un alimento saludable que se caracteriza por su contenido en antioxidantes, proteína y fibra, este último es un compuesto que ayuda al proceso de la digestión.

La situación con este alimento es que tiene diferentes variaciones, cuyos resultados en el cuerpo varían por sus valores nutricionales. Una de las versiones con mayores afectaciones son las avenas instantáneas, que se caracterizan por los pocos minutos de cocción que requieren.

“Siempre hay formas de hacer las cosas menos saludables, y eso es lo que vemos con muchos copos de avena instantáneos. Los fabricantes de alimentos añaden azúcar, mucha azúcar, para mejorar su sabor”, aseguró Czerwony.

Harvard T.H. Chan School of Public Health menciona que un consumo excesivo de azúcar se asocia con problemas cardiovasculares, aumento de peso, inflamación y riesgo de enfermedades crónicas como diabetes.

¿Qué le pasa a mi cuerpo si como avena todos los días?

Según Healthline, la forma más intacta de la avena es la que se presenta en granos completos; sin embargo, debido a que toma bastante tiempo en coserse, la mayoría de las personas prefieren la que está laminada, triturada o molida.

Uno de los tipos de avena que recomienda Healthline es aquella que se le conoce como cortada en acero, por su preparación, que tiene la característica de presentarse en trozos pequeños.

La mayoría de las personas recomiendan comer avena todos los días por sus beneficios en el sistema digestivo y azúcar en la sangre, pero ¿qué tan ciertos son estos beneficios?

La avena cortada en acero también se le conoce como el estilo irlandés. (Foto: Wikimedia Commons)

Podría reducir el colesterol

Aunque se requieren más estudios que comprueben los alcances de este beneficio, la fibra de la avena natural, además de ayudar a la digestión, podría reducir los niveles de colesterol malo en el cuerpo.

“Una taza de avena ofrece alrededor de 8 gramos de fibra y es principalmente fibra soluble, que es el tipo de fibra que se ha demostrado para reducir el colesterol LDL (malo) y azúcar en la sangre”, explicó la especialista Brenda Braslow a Eat this, not that.

Además, la fibra soluble de la avena se asocia con una mejoría en el control del azúcar en la sangre, pero aún se requieren más análisis que comprueben el efecto.

No ayuda a bajar de peso

Al igual que otros ingredientes en las repisas de la cocina, como el jengibre u orégano, la avena se señala como un alimento ‘milagroso’ con propiedades adelgazantes, pero la realidad es que solamente ayuda al control del peso.

“La avena ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema digestivo y la fibra también es estupenda para mantenerte satisfecho durante más tiempo y, por lo tanto, puede ayudar a controlar y perder peso”, agregó Braslow.

Consumir avena diariamente puede beneficiar la salud y prevenir enfermedades. (Foto: Shutterstock)

Aliviar malestares estomacales

Sumado a su posible efecto con el colesterol, Healthline comparte que en algunos estudios han visto que un consumo moderado de avena podría aliviar problemas estomacales como la constipación.

Aumento de peso

La clave del consumo de avena se encuentra en sus porciones, ya que en grandes cantidades, debido a su cantidad de calorías y carbohidratos, el alimento contribuye a que haya un aumento de peso.

“Comer una ración gigante de avena puede provocar un aumento de peso”, explicó la nutrióloga Lisa Young a Eat this, not that.

Asimismo, es importante cuidar el tipo de ingredientes que se añaden a la avena, ya que los endulzantes afectan su valor nutricional.

La avena es un alimento que se caracteriza por su fibra. (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es la cantidad correcta de comer avena?

Aunque es un alimento que se ha estudiado por sus beneficios, la realidad es que no hay una recomendación oficial de cuánta avena se debería consumir por día, pero se tiene conocimiento de que no debería ingerirse en grandes cantidades.

Además del aumento de peso, de acuerdo con Eat this, not that, estos son algunos de los efectos secundarios que surgen de comer avena excesivamente:

Aumento de azúcar en la sangre, en caso de añadir ingredientes como miel, chocolate o endulzantes.

En exceso, la fibra causa inflamación.

Al suprimir el hambre, podría evitar que el cuerpo reciba elementos esenciales de otros alimentos.

LiveStrong menciona que el consumo diario de avena depende de la dieta de cada persona, su metabolismo y sus objetivos, ya que hay quienes buscan bajar de peso.

Para evitar sus efectos secundarios, es aconsejable consumir la avena con moderación. (Foto: Wikimedia Commons)

La nutrióloga Andrea Dunn explicó a Cleveland Clinic que con menos de una taza y media de avena cocida al día se pueden ver algunos de sus resultados positivos.

Es decir, mientras no se consuma de manera excesiva o sus versiones con azúcar, desayunar avena podría ser una forma saludable de empezar el día.