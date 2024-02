¿Para qué sirve tomar té matcha en ayunas?

En lattes, galletas y hasta pasteles, se utiliza el matcha, un ingrediente cuya presentación más popular es una infusión a la que se le atribuyen beneficios para el organismo cuando se toma en ayunas.

En México, los remedios caseros más populares suelen ser bebidas elaboradas con plantas aromáticas, especias o frutas cítricas, cómo el té de jengibre, orégano y una mezcla entre cúrcuma y naranja.

Asimismo, hay algunos remedios que se preparan con ingredientes menos conocidos, como el matcha, un polvo de color verdoso que proviene de la misma hoja del té verde. En la actualidad este elemento forma parte de una larga lista de bebidas en diversas cafeterías.

El té matcha se debería tomar con moderación por sus efectos secundarios. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué hace el té matcha en el cuerpo?

La National Library of Medicine (NIH, por sus siglas en inglés) explica que la diferencia principal entre el té verde y el matcha es la forma en la que se elaboran. El ingrediente en polvo atraviesa un proceso por el que acumula compuestos como teanina, cafeína, clorofila y antioxidantes conocidos como catequinas.

Para elaborar la infusión, solamente se agrega de una a dos cucharaditas de matcha (2 a 4 gramos) en una taza con agua hirviendo y se mezcla hasta obtener un resultado homogéneo, cuyo sabor es fuerte y similar al del té verde.

Tradicionalmente, la bebida de matcha se utiliza en Japón para ceremonias de té, pero en la actualidad forma parte de la rutina de varias personas alrededor del mundo.

Por medio de redes sociales, algunas personas recomiendan beber el té de matcha para bajar de peso y reducir la ansiedad, pero ¿realmente cumple con estos beneficios? Te contamos lo que se ha estudiado sobre la infusión.

Fuente de antioxidantes

En comparación al té verde, Cleveland Clinic menciona que el matcha contiene una mayor cantidad de antioxidantes asociados con la prevención del daño a las células y el riesgo de padecer alguna enfermedad crónica.

“El té verde matcha, también en polvo, tiene un gran poder nutritivo”, aseguró la especialista Julia Zumpano a Cleveland Clinic.

Debido a sus antioxidantes, el matcha se asocia con beneficios para el sistema inmune, aquel encargado de proteger al cuerpo de microorganismos ajenos, pero los estudios alrededor de estos beneficios son limitados.

El matcha tiene la característica de ser un polvo de color verde. (Foto: Wikimedia Commons)

Podría proteger al hígado

De acuerdo con Healthline, la mayoría de estudios hechos con extracto de matcha en animales han visto que el ingrediente podría reducir el riesgo de daños hacia el hígado; sin embargo, no hay suficientes investigaciones en humanos que confirmen el supuesto efecto.

Posible efecto con la ansiedad

Una de las características principales del té matcha es su contenido en cafeína, un compuesto que en grandes cantidades causa problemas como ansiedad, dolores de cabeza e insomnio.

A pesar de ello, LiveStrong señala que algunos estudios en animales han visto que el polvo de matcha podría reducir la ansiedad por sus valores nutricionales como L-teanina y otros fitoquímicos.

La situación es que no hay suficiente evidencia en humanos que respalde que el té de matcha tiene la capacidad de reducir la ansiedad.

El té matcha tiene un sabor similar al té verde. (Foto: Wikimedia Commons)

No ayuda a bajar de peso

Una de las razones principales por las que se recomienda tomar té matcha es para fomentar la pérdida de peso en el cuerpo, pero sitios especializados como Healthline y LiveStrong coinciden en que aún no hay suficiente evidencia que compruebe que la infusión tenga propiedades adelgazantes.

Eat this, not that cita un estudio de 2008 en el que se vio que tomar té verde durante rutinas de ejercicio moderado resultó en una mayor quema de grasa, pero se desconoce si el matcha tiene el mismo resultado.

¿Cuál es la mejor hora para tomar té matcha?

Aunque la recomendación del té matcha es tomarlo en ayunas, no hay suficientes análisis que confirmen que esta acción tenga una mejoría en sus posibles beneficios.

A pesar de ello, Healthline menciona que tomar té matcha por las mañanas podría ser un hábito saludable para empezar el día con energía.

Asimismo, debido a su contenido en cafeína, lo más recomendable es evitar beber la infusión antes de dormir para evitar problemas para conciliar el sueño como insomnio.

El té matcha se caracteriza por su contenido en cafeína. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuándo no tomar té matcha?

Aunque no hay una recomendación oficial sobre cuánto té matcha tomar, Healthline señala que beber menos de dos tazas diarias es suficiente para aprovechar sus beneficios y evitar perjudicar a la salud.

Además de sus resultados positivos, en grandes cantidades, el té matcha se asocia con algunos efectos secundarios que perjudican a la salud, estos son algunos de ellos: