¿Para qué sirve tomar café con aceite de oliva?

El café, una bebida que muchos necesitan para ‘carburar’ por las mañanas, tiene un sabor amargo, por lo que algunas personas prefieren endulzarlo con azúcar o leche; sin embargo, también hay quienes agregan una cucharada de aceite de oliva.

El aceite de oliva, un ingrediente que se utiliza en la preparación de varios alimentos, es una sustancia que proviene de prensar olivas que maduran en los árboles. Además de su uso en la cocina, en México también forma parte de ciertos remedios caseros.

Por medio de redes sociales, especialmente videos en TikTok e Instagram, hay quienes aseguran que mezclar café con leche y una cucharada de aceite de oliva produce un mejor resultado en la sensación de la bebida.

“El aceite de oliva tiene un rico sabor distintivo que puede complementar el sabor del café”, explica un influencer llamado Noah Stern, pero ¿esta mezcla realmente le conviene el organismo?

Hay personas que beben dos o tres cucharadas de aceite de oliva todos los días, aunque puede tomar efectos secundarios. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Qué hace el café con aceite de oliva?

Una de las principales diferencias entre los ingredientes son sus valores nutricionales, ya que café se compone de cafeína y aceites (cafestol y el kahweol); en tanto, el aceite de oliva contiene grasas saturadas, calcio y potasio.

Además de su supuesta mejoría en el sabor, el café con aceite de oliva se relaciona con beneficios para el organismo como: reducir el riesgo de diabetes, disminuir la inflamación en el cuerpo y mejorar la absorción de la cafeína.

A pesar de ello, la especialista Beata Rydyger aseguró a Healthline que no hay evidencia que compruebe los resultados positivos de la mezcla:

“Añadir aceite de oliva al café no es tan común, por lo que no hay muchas pruebas científicas que respalden la idea de que añadir aceite de oliva al café ofrezca algún beneficio específico para la salud”.

Te contamos sobre algunos de los efectos que podrían surgir de beber café con aceite de oliva, cuyos alcances aún se siguen estudiando.

El café es una bebida que se caracteriza por los efectos que produce en el sistema nervioso. (Shutterstock)

Problemas digestivos

Una de las características que comparten el café y aceite de oliva es que tienen propiedades laxantes, aquellas que ayudan al intestino a evacuar los desechos que produce, pero al tomarse en grandes cantidades puede resultar en problemas estomacales.

“Cuando el aceite de oliva se combina con la cafeína, otro factor que puede promover un movimiento intestinal, la gente puede sentir los efectos”, señaló a Eat this, not that, la especialista Lauren Manaker.

En altas cantidades, el café y aceite de oliva pueden producir problemas estomacales. (Foto: Shutterstock)

Debido a que la mayoría de preparaciones de café con aceite de oliva llevan leche, las personas con intolerancia a la lactosa deberían evitar su consumo.

Esto se debe a que, según Mayo Clinic, este grupo de personas es propenso a sufrir de problemas como gases, inflamación y diarrea, cuando toman productos con lácteos.

Fuente de antioxidantes

Por separado, el café y el aceite de oliva se han estudiado por sus beneficios, uno en el que coinciden son sus altas cantidades en antioxidantes, esto es lo que se sabe de los ingredientes por separado:

Aceite de oliva: De acuerdo con Healthline , el aceite de oliva es una fuente de antioxidantes asociados con propiedades antiinflamatorias.

, el aceite de oliva es una fuente de antioxidantes asociados con Café: El portal de LiveStrong comenta que el café contiene antioxidantes con la capacidad de reducir la inflamación y proteger a las células de los radicales libres.

No hay estudios que comprueben que mezclar café con aceite de oliva potencie las propiedades de sus antioxidantes individuales.

Las propiedades benéficas del aceite de oliva han sido comprobadas científicamente. (Foto: Shutterstock)

Más calorías para el café

Healthline comparte que el café negro contiene una baja cantidad de calorías; sin embargo, ciertas preparaciones, como las que incluyen leche o azúcar, contienen ingredientes adicionales que aumentan el nivel calórico.

En el caso del café con aceite de oliva, la especialista Theresa Dvorak comentó al sitio de Health University of Utah lo siguiente:

“Cada vez que añades aceite o grasa a tu comida o bebida, automáticamente va a aumentar ese consumo de calorías, pero el aceite de oliva es una gran fuente de calorías porque es de esos aceites grasos insaturados”.

El café es una bebida con beneficios y efectos secundarios en el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si tomo mucho café con aceite de oliva?

Aunque no hay suficientes estudios alrededor de la mezcla, se tiene conocimiento de que el café con aceite se debe tomar con moderación por los efectos secundarios que podrían surgir de los ingredientes por separado, estos son algunos de ellos:

Café:

Healthline señala que un consumo excesivo de café, por la cafeína, aumenta el riesgo de insomnio, ansiedad y problemas digestivos.

La plataforma de Harvard T.H. Chan School of Public Health menciona que en altas cantidades el café se asocia con un aumento en l a presión arterial.

En el caso del café con leche, el especialista Anthony DiMarino mencionó a Cleveland Clinic que la bebida puede agravar los síntomas de reflujo.

Según Healthline , las calorías del aceite de oliva se asocian con un aumento de peso si se toman en exceso.

En ciertos casos, LiveStrong asegura que el aceite de oliva puede formar coágulos sanguíneos que afectan a la salud.

No hay una recomendación oficial sobre la mezcla, pero por separado la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) asegura que la ingesta de café debería ser menor a las cuatro tazas.

En tanto, el aceite de oliva, la especialista Marta Guasch-Ferré mencionó a The New York Times no ingerir más de tres cucharadas diarias.