¿Qué efecto del aceite de oliva en los riñones?

¿Hay algo que no haga bien el aceite de oliva? Este ingrediente es uno de los sabores que acompañan ensaladas, pescados, pizzas y todo tipo de guisados, también es con frecuencia usado como remedio casero, no solo para supuestamente adelgazar, también hay recomendaciones sobre sus efectos en los riñones, ¿pero en verdad es tan ‘milagroso’ como dicen?

El aceite de oliva es el resultado de un proceso en el que se prensan las aceitunas, es de gran popularidad en países del Mediterráneo, donde su ‘dieta mediterránea’ es reconocida por sus aportes para una vida saludable y el aceite de oliva es clave en ello.

En el universo de recomendaciones de voz a voz hay de todo, desde tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas, antes de dormir, mezclada con limón o ajo, también para el ‘empacho’, aunque en realidad pocas veces cumplen con lo que prometen.

El aceite de oliva es un alimento saludable para órganos como el corazón y los riñones. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Para qué sirve el aceite de oliva?

De acuerdo con Healthline, el aceite de oliva es considerado benéfico para el cuerpo debido a su alto contenido de compuestos como grasas monosaturadas saludables y antioxidantes, además de sus propiedades antiinflamatorias, en especial el extra virgen:

Antioxidantes: son especialmente reconocidos porque ayudan a prevenir el estrés oxidativo , con lo que se reduce el riesgo de enfermedades crónicas, como del corazón y cáncer.

, con lo que se reduce el riesgo de enfermedades crónicas, como del corazón y cáncer. Antiinflamatorios: también se asocian con menos riesgo de enfermedades relacionadas con la inflamación crónica, como el cáncer, las cardiopatías, el síndrome metabólico, la diabetes de tipo 2, el Alzheimer, la artritis e incluso la obesidad.

relacionadas con la inflamación crónica, como el cáncer, las cardiopatías, el síndrome metabólico, la diabetes de tipo 2, el Alzheimer, la artritis e incluso la obesidad. Personas que consumen aceite de oliva tienen menos riesgo de accidentes cerebrovasculares .

. Salud del corazón : se ha encontrado que puede ser útil para reducir la presión arterial , el colesterol ‘malo’ y mejorar el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

: se ha encontrado que puede ser útil para , el colesterol ‘malo’ y mejorar el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Un consumo moderado ayuda al control de peso.

Si bien muchos de sus beneficios más difundidos son sobre sus beneficios al corazón, el aceite de oliva también se promueve para la salud de los riñones.

El aceite de oliva tiene antioxidantes y grasas saludables. (Foto: Shutterstock)

Efectos del aceite de oliva en los riñones

Seguro para los riñones

National Kidney Foundation explica que los aceites y grasas saludables como el de oliva son una “excelente opción para una dieta beneficiosa para los riñones”, además, son seguros para personas con afecciones y tratamientos renales (enfermedad renal crónica, trasplante, hemodiálisis, diálisis y cálculos renales).

Podría prevenir cálculos renales

En este aspecto, hace falta mucha más investigación antes de asegurar que el aceite de oliva puede tratar o prevenir distintos tipos de cálculos.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones. (Foto: Especial).

Según Mayo Clinic, los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales dentro de los riñones, son causados por aspectos como una mala alimentación o no tomar suficiente agua. Expulsarlos es muy doloroso y en el tratamiento hay analgésicos, mucha agua y a veces cirugía.

De acuerdo con Medical News Today, el aceite de oliva extra virgen “puede ayudar a facilitar la eliminación de los cálculos renales al lubricar el tracto urinario”.

El aceite de oliva es uno de los ingredientes saludables de la dieta mediterránea. (Foto: Shutterstock).

Se supone que una pequeña dosis en la mañana y en la noche “puede reducir el dolor y la incomodidad” de estos padecimientos, acompañado de otros remedios herbales o caseros. Sin embargo, se aconseja consultar a un médico.

Un artículo de Investig Clin Urol en animales encontró que la suplementación con aceite de oliva podría reducir y prevenir el crecimiento de cálculos urinarios, falta explorar más en humanos. Lo que sí se sabe es que estos malestares se pueden evitar con una buena alimentación y el aceite de oliva puede formar parte de ello.

¿Para qué sirve el aceite de oliva con limón?

Las personas también suelen consumir una mezcla de aceite de oliva con limón para prevenir y tratar los cálculos biliares (que se forman en la vesícula biliar y contienen bilis).

Healthline menciona: “algunas pruebas sugieren que el consumo de grasas saludables, como el aceite de oliva, puede ayudar a prevenir los cálculos biliares al contraer y vaciar la vesícula biliar de forma regular”.

Sin embargo, dicho sitio agrega que no existen pruebas de que ingerir aceite de oliva con limón sea preventiva para estos malestares, pero una alimentación equilibrada sí puede ser útil.

El aceite de oliva y limón es uno de los remedios populares para tomar en ayunas porque promete varios beneficios para el cuerpo. (Foto: Especial).

Podría preservar la función renal

Un estudio de la revista Clinical Nutrition encontró que una dieta mediterránea, con abundante aceite de oliva extra virgen, podría colaborar para conservar la función renal, en especial en personas que han tenido problemas cardiacos.

“Nuestros principales hallazgos son que el consumo a largo plazo de una dieta mediterránea, rica en grasas monoinsaturadas provenientes del aceite de oliva, en comparación con una dieta baja en grasas, retarda y preserva la función renal en aquellas personas con enfermedad coronaria“, explicó la coautora del estudio Elena Yubero Serrano al sitio Eat This, Not That!.

Riñón y corazón están bastante relacionados, dice Eat This, Not That!, ya que el daño renal contribuye a la presión alta: “podría valer la pena cuidar tus riñones si estás preocupado por tu corazón”.

Una dieta mediterránea incluye también muchas frutas, verduras, frijoles, nueces, cereales integrales, pescado, huevo, carne magra y pollo.

El aceite de oliva tiene beneficios comprobados para la salud del corazón. (Foto: Shutterstock)

¿Para qué sirve tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas?

Esa cucharada promete múltiples beneficios como limpiar el organismo de toxinas del hígado y otros órganos, aliviar la indigestión, dolor de estómago o perder peso, sin embargo, esto no funciona de ese modo.

“Algunas personas creen que beber aceite de oliva aporta incluso más beneficios que utilizarlo en una comida. Sin embargo, no hay estudios que respalden esta afirmación”, dice Healthline.

Por ello, en realidad no observarás ningún cambio en tu cuerpo al ingerir una cucharada en ayunas, es más si consumes de más podrías subir de peso. Es más recomendable consumir aceite de oliva como parte de tu comida cotidiana.