Efectos secundarios: ¿Qué pasa si como mucha avena?

Además de acompañar licuados y ensaladas, consumir avena por sí sola puede ser un hábito saludable; sin embargo, en grandes cantidades este ingrediente produce algunos efectos secundarios que dañan al organismo.

Las repisas de las cocinas suelen estar llenas de alimentos, cuyo consumo se asocia con una mejoría para la salud, entre ellos se encuentra el jengibre, la cúrcuma, canela y, por supuesto, la avena.

La avena es un cereal que se ha analizado en diversas ocasiones por sus posibles beneficios para la salud, incluso la especialista Beth Czerwony señaló a Cleveland Clinic que se trata de un alimento lleno de nutrientes.

La situación con la avena es que, dependiendo de su tipo y cantidad, su consumo excesivo podría resultar en afectaciones para el cuerpo.

Dependiendo del tipo, la avena puede ser un alimento saludable si se consume con moderación. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si como mucha avena?

De acuerdo con LiveStrong, la avena se caracteriza por sus valores nutricionales como proteínas y vitaminas, pero, especialmente, por su alto contenido en fibra, un compuesto que beneficia a la salud del sistema digestivo.

Asimismo, este alimento tiene su propio universo de variaciones, cuyas principales diferencias son la forma en las que se corta el grano de avena, pero hay un tipo que podría presentar mayores complicaciones al cuerpo.

Se trata de las avenas instantáneas, aquellas que toman poco tiempo en cocerse, ya que Cleveland Clinic menciona que contienen un alto contenido de azúcar, un elemento asociado con problemas cardiovasculares y enfermedades crónicas.

Para evitar sus efectos secundarios, es aconsejable consumir la avena con moderación. (Foto: Wikimedia Commons)

“Siempre hay formas de hacer las cosas menos saludables, y eso es lo que vemos con muchos copos de avena instantáneos. Los fabricantes de alimentos añaden azúcar, mucha azúcar, para mejorar su sabor”, explicó Czerwony.

Además de este tipo de avena, el ingrediente puede dejar de ser saludable si se consume en grandes cantidades, estos son algunos de los posibles efectos secundarios.

Aumento de peso

Una de las razones por las cuales se recomienda el consumo moderado de avena es por su cantidad de calorías y carbohidratos, ya que en exceso contribuyen a un aumento de peso en el organismo.

“Comer una ración gigante de avena puede provocar un aumento de peso”, explicó la nutrióloga Lisa Young a Eat this, not that.

Además, si al plato de avena se le agregan ingredientes como miel, chocolate o azúcar, podría afectar los niveles de glucosa en la sangre.

Problemas estomacales

El sitio especializado de Web MD asegura que, en exceso, la avena puede causar problemas estomacales, principalmente gases.

En ciertos casos, especialmente en personas que no están acostumbradas a comer avena, la fibra del ingrediente podría producir un poco de inflamación.

La avena puede ser un alimento saludable para la mayoría de personas. (Foto: Shutterstock)

Podría limitar el consumo de más nutrientes

En conversación con Eat this, not that, el especialista Gan Eng Cern comentó que desayunar avena todos los días podría limitar la variedad de nutrientes que recibe el cuerpo:

“Básicamente, estás privando a tu cuerpo de nutrirse con otros alimentos sanos: estás limitando tu propio paladar, lo que hace que te pierdas todos los demás alimentos sabrosos que pueden aportarte tanta nutrición y energía”.

Asimismo, Gan Eng Cern menciona que no es recomendable que se sustituya a la variedad de alimentos por solo avena, ya que podría elevar el riesgo de malnutrición y problemas cognitivos.

“Comer casi nada más que avena también puede interferir en tus funciones cognitivas y disminuir tu estado de alerta y agudeza”.

¿Cuáles son los beneficios de comer avena?

Aunque en altas cantidades la avena puede perjudicar al cuerpo, cuando se consume de manera moderada puede resultar en diferentes beneficios para el organismo, estos son algunos de ellos:

Control de peso: Debido a su fibra, la avena ayuda a que el cuerpo se sienta satisfecho por más tiempo, lo que a su vez reduce la posibilidad de comer excesivamente.

por más tiempo, lo que a su vez reduce la posibilidad de comer excesivamente. Healthline puntualiza que la fibra de la avena también puede aliviar problemas estomacales como constipación.

puntualiza que la fibra de la avena también puede aliviar problemas estomacales como constipación. A pesar de que se necesitan más investigaciones al respecto, Healthline comenta que varios estudios han visto que la avena podría reducir los niveles de colesterol malo y el azúcar en la sangre.

comenta que varios estudios han visto que la avena podría reducir los niveles de colesterol malo y el azúcar en la sangre. Cleveland Clinic agrega que la fibra soluble de la avena promueve una buena salud gastrointestinal.

Para ver resultados positivos de la avena, la nutrióloga Andrea Dunn recomendó a Cleveland Clinic consumir menos de una taza y media de avena cocida al día.

En cuanto al mejor tipo de avena, Healthline aconseja la ingesta de una de las variedades conocida como cortada en acero, que se caracteriza por su presentación en trozos pequeños.

La avena cortada en acero también se le conoce como el estilo irlandés. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuándo no se debe comer avena?

En general, la avena es un alimento que no presenta problemas para la mayoría de personas; sin embargo, hay una situación en la que se debe evitar el alimento: cuando se tiene un estómago sensible.

De acuerdo con una entrevista de la nutricionista Roxana Ehsani a Eat this, not that, esto se debe a que las personas con estómago sensible experimentan algunos problemas con los altos niveles de fibra soluble de la avena.

“Si tienes el estómago sensible, la fibra de la avena puede provocarte hinchazón y gases”, aseguró Ehsani.