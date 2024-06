¿Cuál es la mejor agua mineral para los riñones?

La sensación de las burbujas en la boca es un vibrante gusto que podemos encontrar en varios tipos de bebidas, algunas más saludables que otras. En medio de esa oleada de opciones, el agua mineral puede tener beneficios en los riñones, ¿pero cuál elegir?, ¿todas son lo mismo?, ¿cuáles hacen daño?

El agua con gas se sirve con limón, romero, jengibre o sola, es una bebida saludable, pero hay varios tipos en esa marea de opciones.

¿Qué es el agua mineral?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica en su Revista del Consumidor (septiembre, 2020) que en general encontramos tres opciones en los supermercados:

Agua mineral natural: sale de los manantiales minerales, por lo cual sus burbujas son naturales, pero las pierde al extraerse del subsuelo y llevarla a la fábrica. Es rica en magnesio, calcio, potasio y hierro.

Agua mineral natural gasificada o carbonatada: agua mineral a la que se le pone gas carbónico que perdió en la extracción, casi siempre es de procedencia volcánica, por lo cual su sabor es “ligeramente ácido”, con “una particular estimulación de las papilas gustativas”.

El proceso de carbonatación es básicamente disolver gas de dióxido de carbono en agua de alta presión y cuando se libera la presión, se forman burbuja. Este proceso la hace más ácida (el pH del agua baja de 7 a 4).

LiveStrong menciona que el agua carbonatada suele tener un sabor ligeramente amargo y puede adquirirse sola o con sabores añadidos, suele ser base para otras bebidas mezcladas, “incluso sola, puede estimular las papilas gustativas”.

Hay varios tipos de agua mineral (Foto: Facebook / Revista del Consumidor).

¿Cuál es la mejor agua para los riñones?

El agua simple siempre debe ser tu primera opción para cuidar tus riñones y es la única esencial para el funcionamiento del cuerpo. Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que esta “es la bebida sin calorías perfecta para calmar la sed y rehidratar el cuerpo”:

Ayuda a recuperar los líquidos perdidos.

Evita el sobrecalentamiento.

Lubrica articulaciones y tejidos.

Mantiene la piel sana.

Ayuda a la digestión.

Según National Institutes of Health (NIH), una ingesta saludable de líquidos ayuda a eliminar el sodio y las toxinas de los riñones, también reduce el riesgo de enfermedad renal crónica.

Además del agua simple, hay otras opciones que pueden ayudar a tener un consumo saludable de líquidos, de hecho, en el listado de bebidas saludables de Harvard aparecen té, café y el agua mineral también es una posibilidad.

El agua mineral con gas es una bebida hidratante y saludable. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué tan bueno o malo para los riñones es tomar agua mineral?

El proceso de poner gas al agua ha causado preocupación, se han estudiado posibles daños al esmalte dental o la salud ósea; además, su contenido de minerales es la causa por la que se le relaciona con problemas renales, sin embargo, la Asociación Española de Urología (AEU) dice:

“La mineralización del agua mineral natural no es perjudicial para los riñones, al contrario, puede tener beneficios para la salud”.

La mejor agua con gas para los riñones es simple: solo agua y carbonatación (sin azúcar, edulcorantes artificiales, cafeína y otros aditivos). Es decir, las tres opciones que describe Profeco (agua mineral, mineral gasificada o mineralizada) son buenas opciones para tus órganos si no tienen otros ingredientes añadidos.

El agua mineral es una bebida saludable, aunque también se ha hablado de supuestos efectos secundarios en los riñones. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

“El agua con gas solo se considera agua si no está llena de otras cosas. Mientras te ciñas a lo básico, no dudes en beber hasta saciarte”, dice Cleveland Clinic. Dicho sitio enlista algunas aguas minerales a evitar, dado que no todas son iguales:

Si en la etiqueta ves azúcar, edulcorantes artificiales o colorantes artificiales.

El agua mineral contiene cantidades variables de calcio, sodio y magnesio, así que si tienes una dieta limitada en sodio , opta por agua simple.

, opta por agua simple. Agua tónica : es amarga, pero puede tener tanta azúcar como un refresco, además contiene quinina, la cual ocasiona causar malestar estomacal y dolor de cabeza

: es amarga, pero puede tener tanta azúcar como un refresco, además contiene quinina, la cual ocasiona causar malestar estomacal y dolor de cabeza Aguas con gas aromatizadas: pueden tener azúcar y edulcorantes artificiales.

Un consumo frecuente de bebidas endulzadas con azúcar y refrescos carbonatados se ha relacionado con prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica, según la revista Nephrology (2015), así que si tomas agua mineral para evitar esto, no te convienen versiones azucaradas.

Eat this, not that explica que una gran cantidad de azúcar en la sangre puede dañar los vasos sanguíneos en los riñones, además, el alto nivel de azúcar en la sangre y la diabetes son factores de riesgo para enfermedades renales.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones. (Foto: Especial).

¿Qué beneficios tiene el agua mineral para los riñones?

En tanto sea solo agua con gas, puedes ver beneficios al sumarla a tu dieta, en especial para estos órganos encargados de filtrar la sangre y limpiar a tu cuerpo de toxinas.

Ayuda a la hidratación

Cleveland Clinic explica: “el agua con gas es tan hidratante como su homóloga sin burbujas”, por lo cual es una buena opción en cambiar uno o dos vasos de la versión sin gas por la carbonatada, en tanto no tenga azúcares añadidos.

Cuando no tomas suficiente agua, aumenta el riesgo de padecimientos como cálculos renales y la deshidratación severa ocasiona daño renal. Así que si la versión gasificada te ayuda a la hidratación es una buena alternativa.

El agua mineral con limón es un remedio casero que podría promover la ingesta de líquidos saludables. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

Saludable mientras no tenga azúcares añadidos

Harvard explica que las aguas carbonatadas que no están endulzadas “son seguras y una buena elección de bebida. No están asociadas a los problemas de salud que se asocian a las bebidas azucaradas y carbonatadas, como los refrescos”.

Demasiadas bebidas azucaradas pueden causar problemas en los riñones, por lo cual el agua con gas se suele recomendar como alternativa más saludable a los refrescos y un primer paso para dejarlos.

Harvard también recomienda a quienes les cuesta tomar agua (porque es insípida y están acostumbrados a los refrescos) que prueben con el agua gasificada y añadan jugo de limón, jengibre o menta para darle un toque de sabor.

El agua mineral con limón puede tener beneficios a varias partes del cuerpo, incluso a los riñones. (Fotoarte: El Financiaro / Shutterstock).

El agua mineral no causa ‘piedras’ en el riñón

Profeco advierte que, si bien el calcio colabora a la formación de los huesos y dientes, en exceso puede causar cálculos renales.

Otro de los minerales del agua que causa preocupación es el sodio, pero su presencia en la bebida es mínima. La AEU destaca que no se ha visto evidencia de que la mineralización del agua cause recurrencia de cálculos renales o el deterioro de la función renal.

De hecho, un estudio australiano citado por El País (Is drinking sparkling water a healthy alternative?) explica que consumir diario agua con gas podría prevenir cálculos por el contenido en bicarbonato, el aumento de la carga alcalina y del pH urinario, con lo cual se previene acumulación de oxalatos de calcio.