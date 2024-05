¿Cuál es el efecto del agua mineral en los riñones?

Sudas, sudas, sudas, labios secos, sed, ya no quieres más refresco ni cerveza ni se te antoja el agua simple e insípida, así que piensas en otra opción refrescante para la ola de calor: un vaso de agua mineral con limón, frutos rojos o cualquier otro ingrediente.

Tomar agua carbonatada parece una buena idea frente a las bebidas azucaradas, pero también burbujea en su interior la idea de que es una bebida que hace daño a los riñones. ¿Y sí?

Hay varias presentaciones que puedes encontrar en los pasillos del supermercado, por lo general son dos:

Agua carbonatada : es agua simple a la que se ha agregado gas carbónico a presión , algunas tienen otros ingredientes como minerales o sal para mejorar su sabor.

: es agua simple a la que se ha agregado , algunas tienen otros ingredientes como minerales o sal para mejorar su sabor. Agua mineral: con gas natural, viene de un manantial mineral.

El agua mineral es una bebida saludable con gas. (Foto: Especial)

¿Qué tan bueno o malo es tomar agua mineral?

En medio de ese enredo de si el agua tiene gas natural o artificial, hay una oleada de variedades con sabores de frutas y azúcares que no la vuelve tan lejana a un refresco.

La dietista Lauren Sullivan dice a Cleveland Clinic que si es sano o no depende de los ingredientes añadidos: “El agua con gas puede contener azúcar, edulcorantes artificiales, cafeína y otros aditivos, pero la mejor es la simple y sencilla, solo agua y carbonatación”.

De hecho, Harvard T.H. Chan School of Public Health aconseja a quienes les resulta poco atractiva el agua simple que tomen la versión con gas con un chorrito de limón:

“Los jugos con gas pueden tener tantas calorías como los refrescos azucarados. En su lugar, prepara tu propia versión con gas en casa con 355 ml de agua con gas y 60 ml de jugo. Para darle más sabor, añade rodajas de cítricos o hierbas frescas como la menta”.

El agua mineral con limón promueve la ingesta de líquidos saludables. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

¿Puede el agua mineral causar problemas renales?

Lauren Sullivan apunta que solo hay escasos estudios que muestran efectos negativos del agua mineral. Una de las principales inquietudes es su efecto en los riñones.

Esta bebida burbujeante es ligeramente ácida debido a la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, pero Healthline aclara: “beber una bebida ácida como el agua carbonatada no hace que su cuerpo sea más ácido. Los riñones y los pulmones eliminan el exceso de dióxido de carbono”.

¿Y algo de estos procesos afecta a tus riñones?

El agua mineral favorece que tomes más agua, puedes agregar limón. (Foto: Especial / El Financiero).

El agua mineral no causa piedras en el riñón

La Asociación Española de Urología (AEU) explica que no hay evidencias científicas de que la mineralización del agua mineral se relacione con cálculos renales.

LiveStrong coincide: “No hay ninguna prueba de que el agua carbonatada provoque cálculos renales o de que cualquier variante -piensa: agua de Seltz, agua con gas, club soda- provoque una mala salud renal”.

Los cálculos renales son depósitos duros que se forman por minerales y sales (calcio, estruvita, ácido úrico y cistina) en los riñones, debido a ello, las personas creen que beber agua carbonatada les causará piedras.

Sin embargo, LiveStrong considera que esto solo es de preocupación si se consume en exceso al lado de otros alimentos ricos en sodio o calcio que puedan contribuir a la formación de cálculos renales.

No perjudica a los riñones

La AEU agrega que la bebida tampoco se relaciona con el deterioro de la función renal: “no es perjudicial para los riñones”.

Si bien esta bebida tiene minerales como calcio y magnesio, también sodio, el cual en exceso se asocia con el riesgo de enfermedades renales, pero la cantidad que se ingiere a través de ella no es significativa.

Por ejemplo, el doctor José Manuel Cózar Olmo, presidente de la AEU, dice que si tomas dos litros de agua mineral natural diario, consumes como máximo 40 mg de sodio (0.1g de sal), lo cual es el 2% de la ingesta máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

El agua de jamaica y de limón son de las más populares para buscar beneficios en los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué agua mineral es buena para los riñones?

Ese burbujeante vaso puede tener beneficios a la salud, pero elige las opciones sin azúcares ni ingredientes añadidos como edulcorantes y demás.

La AEU destaca que el agua con gas puede ayudar a tener una hidratación adecuada a lo largo del día. Un consumo poco saludable de líquidos se relaciona con problemas renales, por ejemplo, es factor de riesgo para desarrollar los cálculos, además de que la deshidratación severa puede causar daño renal.

LiveStrong detalla como beneficios del agua carbonatada que al mantenerse hidratado se ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas de los riñones y ayudar a prevenir los cálculos renales y los problemas relacionados (infecciones de vejiga y riñón).

Cleveland Clinic también destaca que es una forma de dejar de tomar refresco y otras bebidas azucaradas, las cuales se relacionan con problemas en los riñones si se consumen en exceso:

“El agua con gas puede ser la solución para que tu cerebro abandone los malos hábitos. Incluso puedes utilizar hierbas, fruta o pepino para realzar el sabor”.

Asimismo, el agua mineral tiene beneficios en el estómago: aumenta a corto plazo la sensación de saciedad y ayuda contra la indigestión.

Al agua mineral se le suele agregar sabor con frutas cítricas. (Foto: Wikimedia Commons) (Picasa 2.0 )

Efectos secundarios del agua mineral

Aunque es una bebida segura y saludable (en tanto no elijas opciones con azúcar), hay algunos aspectos a considerar:

Cleveland advierte de algunos posibles efectos indeseados en personas con problemas estomacales : eructos, distensión abdominal, gases, dolor de estómago: “si su estómago no tolera bien la carbonatación, reduzca el consumo de agua con gas y limítese al agua sin gas”.

: eructos, distensión abdominal, gases, dolor de estómago: “si su estómago no tolera bien la carbonatación, reduzca el consumo de agua con gas y limítese al agua sin gas”. Algunas versiones pueden tener ácido cítrico, fósforo o azúcar , las cuales contribuyen a la erosión del esmalte dental.

, las cuales contribuyen a la erosión del esmalte dental. El ácido del agua carbonatada no afecta la salud de los huesos, dice Healthline, “beber refrescos de cola carbonatados puede perjudicar la salud ósea, pero el agua con gas simple parece tener un efecto neutro o positivo”.

El agua mineral sin azúcar no tiene efectos secundarios de importancia. (Foto: Shutterstock)

¿Qué agua es buena para los riñones?

La nutrióloga Wendy Bazilian detalla en Eat this, not that que la mejor agua para cuidar tus riñones es el agua simple, debe ser tu primera opción porque es la única bebida esencial y tu cuerpo se daña sin un consumo adecuado.

Harvard detalla que ésta no tiene calorías, ayuda a la digestión y a recuperar los líquidos perdidos por las funciones del metabolismo (respiración, sudoración y eliminación de residuos).

También evita el sobrecalentamiento, lubrica las articulaciones y tejidos, “es la bebida sin calorías perfecta para calmar la sed y rehidratar el cuerpo”.

Tomar bebidas infusionadas, con gas, tés, sueros y demás puede ser una buena opción para mantener un consumo saludable de líquidos y rehidratarte, pero nada reemplaza al agua simple.