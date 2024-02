¿Para qué sirve comer avena en ayunas?

¿Tu rutina empieza con un plato de avena? Este cereal se acostumbra a comer en ayunas por algunos de los beneficios que se le asocian, como mejorar la digestión y ayudar a bajar de peso; sin embargo, en grandes cantidades puede resultar en efectos secundarios para el organismo.

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana comenta que la avena es un cereal originario de Europa que forma parte de la alimentación humana por sus propiedades energéticas. En la cocina se utiliza en la elaboración de galletas y varios tipos de pan.

De acuerdo con Healthline, la avena se caracteriza por valores nutricionales como proteína, vitaminas, minerales y fibra, un compuesto que ayuda al proceso de digestión del cuerpo.

Al ser un alimento fácil de añadir a la dieta, hay personas que acostumbran a comer avena acompañada de frutas o miel, pero ¿qué pasa cuando se consume en ayunas?

El consumo de la avena debería ser moderado para evitar efectos secundarios. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si como avena en ayunas?

En México, algunas preparaciones, como el té de tomillo con canela o el jugo de naranja con cúrcuma, se toman en ayunas por la noción de que sus efectos se potencian.

“El hecho de comer algo en ayunas le aporta un cierto misticismo y la idea preconcebida de que, al ser lo primero que comamos, lo vamos a aprovechar al máximo y va a suponer una gran diferencia en el resto del día”, explicó el nutricionista Daniel Ursúa a El Español.

Aunque esta recomendación es más popular en remedios caseros, hay personas que comen avena de esta manera, pero la realidad es que sitios especializados como Healthline o Medical News Today no mencionan que los efectos del cereal se hayan estudiado en ayunas.

A pesar de ello, comer avena en ayunas de manera moderada podría beneficiar al control de peso, ya que el alimento produce una mayor saciedad por sus valores nutricionales.

“La fibra (de la avena) ayuda a sentirse saciado más rápidamente y a mantenerse lleno durante más tiempo, lo que también puede ayudar a frenar el picoteo poco saludable entre comidas”, comentó la especialista Amy Goodson al portal de Eat this, not that.

Mientras se consuma con moderación, la avena es un alimento saludable. (Foto: Shutterstock)

En conversación con El Financiero, la nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco aseguró que la avena es un alimento saludable que se puede combinar con frutas y verduras, pero en grandes cantidades puede ser perjudicial para el organismo.

“Es verdad que si tenemos un consumo excesivo de fibra... va a impedir la absorción de ciertos nutrientes... entonces hay que combinar inteligentemente los alimentos”.

¿Qué beneficios tiene la avena?

“La avena es un excelente alimento, rico en fibra soluble, que nos va a aportar muchos beneficios”, compartió Gil Orozco. Te contamos sobre algunos de los resultados que surgen de comer el cereal de manera moderada.

Mejorías en el sistema digestivo

Según Medical News Today, la fibra en la avena ayuda a mantener en movimiento los desechos del sistema digestivo, lo que disminuye el riesgo de problemas estomacales como el estreñimiento, gases o inflamación.

Dependiendo del tipo, la avena puede ser un alimento saludable si se consume con moderación. (Foto: Shutterstock)

Reduce la absorción del azúcar

Además de sus beneficios para el sistema digestivo, la fibra de la avena podría jugar un papel importante con la glucosa en el cuerpo.

Gil Orozco comenta que la viscosidad de la fibra proveniente de la avena disminuye la absorción del azúcar en el cuerpo.

Asimismo, este efecto de la fibra también se ha relacionado con una reducción del colesterol malo, cuya presencia en exceso produce problemas cardiovasculares.

No tiene propiedades adelgazantes

La avena, al igual que otros ingredientes como el jengibre, clavo de olor y cúrcuma, es señalada de tener propiedades adelgazantes, pero la realidad es que solamente ayuda al control de peso.

Alimentos como las manzanas, las frambuesas y la avena son opciones que contienen fibra. (Foto: Shutterstock) Alimentos como las manzanas, las frambuesas y la avena son opciones que contienen fibra. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si como mucha avena?

La avena, al igual que la canela, es un alimento cuyos efectos en el cuerpo dependen de la cantidad y sus variaciones.

En el caso de la avena, existen diferentes tipos por la forma en la que los granos de cereal se cortan; sin embargo, hay una variación en específico que podría resultar en mayores afectaciones para el organismo si se consume en exceso.

Se trata de las avenas instantáneas que, según una entrevista que dio la especialista Beth Czerwony a Cleveland Clinic, contienen mayores cantidades de azúcar, un ingrediente asociado con problemas del corazón, aumento de peso y riesgo de padecer enfermedades crónicas, para mejorar su sabor.

Consumir avena diariamente puede beneficiar la salud y prevenir enfermedades. (Foto: Shutterstock)

Además, debido a su contenido en calorías y carbohidratos, la avena se debe de consumir de manera moderada por los siguientes efectos secundarios:

En conversación con Eat this, not that , la nutrióloga Lisa Young aseguró que en grandes cantidades la avena produce un aumento de peso por sus valores nutricionales.

, la nutrióloga Lisa Young aseguró que en grandes cantidades la avena produce por sus valores nutricionales. LiveStrong asegura que, en el caso de las avenas con altos niveles de glucosa, se producen picos de azúcar en la sangre que podrían generar una sensación de cansancio.

asegura que, en el caso de las avenas con altos niveles de glucosa, se producen picos de azúcar en la sangre que podrían Problemas estomacales: Web MD explica que, en grandes cantidades, la avena puede producir gases e inflamación.

A pesar de ello, la especialista Gil Orozco comenta que los efectos de la avena en el cuerpo humano son diferentes para cada persona. Es decir, cada caso se debe de estudiar por separado para determinar los resultados del cereal.

“Cada uno tenemos diferente microbiota intestinal y, por lo tanto, vamos a digerir cada alimento de forma diferente... cada alimento nos cae diferente a cada persona”.

¿Qué cantidad de avena es recomendable para el desayuno?

Entre los diferentes tipos de avena que existen, Healthline recomienda consumir una conocida como ‘cortada en acero’ que se caracteriza por sus pequeños trozos y el largo tiempo de cocción que requiere en agua caliente.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), aconseja que, en adultos saludables, con una buena dieta, se tenga una ingesta diaria de 2 mil calorías para mujeres y 2 mil 500 para hombre.

Para complementar la recomendación, LiveStrong menciona que aquellas personas con una dieta de 2 mil calorías por día podrían consumir 170 gramos de avena para satisfacer las necesidades diarias de cereales.

De igual manera, se aconseja limitar la presencia de endulzantes o elementos como chocolates para evitar agregar calorías a la avena.

La mayoría de personas comen avena por las mañanas, pero LiveStrong señala que el cereal se puede consumir a cualquier hora del día.