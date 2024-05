¿Qué órganos afecta el limón?

En tacos, postres y hasta infusiones, el limón es una de las frutas cítricas con más presencia en la cocina y medicina tradicional, ya que sus propiedades se asocian con mejorías para la salud; sin embargo, en grandes cantidades puede afectar a diversos órganos, especialmente al estómago.

En México, el limón se utiliza prácticamente para todo, incluso para la preparación de un agua infusionada que refresca al paladar en temporadas de calor. Esta fruta, perteneciente a la familia de las rutáceas, se caracteriza por su agrio sabor.

Dentro del mundo de los remedios caseros, gracias a sus valores nutricionales, el limón protagoniza numerosas infusiones que tienen la intención de beneficiar al cuerpo.

En exceso, el limón puede presentar algunas complicaciones para el cuerpo. (Fotos: Shutterstock).

Características y propiedades: ¿Qué contiene el limón?

En conversación con Eat this, not that, la especialista Lauren Manaker comparte que el limón es una fuente de vitamina C que podría apoyar las funciones del sistema inmune, aquel encargado de proteger al cuerpo de organismos externos.

Además de la vitamina C, el limón contiene hierro, calcio, magnesio y pequeñas cantidades de tiamina, riboflavina, vitamina B-6, ácido pantoténico, cobre y manganeso.

De acuerdo con Healthline, esta fruta también contiene pectina, un tipo de fibra soluble que beneficia al sistema digestivo, pero este compuesto solo se halla en la corteza del ingrediente y no en su jugo, por lo que es poco probable que este presente en varios remedios.

El agua con limón puede tener diversos efectos en el organismo. (Foto: Shutterstock)

Principalmente, en la medicina tradicional, el jugo de limón se combina con agua mineral o simple para crear una bebida saludable e hidratante.

En redes sociales, esta fruta ha sido señalada de mejorar el sistema digestivo, reducir el riesgo de cálculos renales y bajar de peso, pero la realidad es que aún se requieren de más estudios que confirmen estos resultados.

¿Qué órganos afectan los limones?

Aunque el limón es una fruta cítrica saludable para la mayoría de personas, en grandes cantidades, puede perjudicar algunos órganos.

Problemas estomacales

Medical News Today comparte que los limones contienen un alto nivel acídico, por lo que su consumo excesivo puede provocar o empeorar síntomas de problemas digestivos como reflujo, acidez, regurgitación y dolor estomacal.

Asimismo, el jugo de limón puede irritar las paredes del estómago, lo que a su vez ocasiona inflamación y náuseas.

El limón tiene beneficios para diversas partes del cuerpo como el estómago. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Posible daño en los dientes

Aunque los dientes parecerían ser huesos, en realidad son un tipo de órganos ectodérmicos, la misma categoría que el pelo, la piel y las glándulas sudoríparas.

Healthline explica que, en diversos estudios, se ha visto que el ácido de los limones erosiona el esmalte que protege a los dientes, lo que los vuelve más vulnerables a caries y descomposición.

Es por ello que algunos especialistas no aconsejan beber el jugo de limón directo, similar al caso del vinagre de manzana, lo mejor es diluirlo en agua para reducir el impacto que tiene sobre los dientes.

Daños a la piel

Hay ciertas preparaciones que aconsejan utilizar al limón en la piel por los supuestos beneficios que se podrían obtener de la vitamina C; sin embargo, los resultados de esta acción son completamente lo contrario, ya que puede dañar al órgano ectodérmico.

Healthline asegura que aplicar jugo de limón en la piel ocasiona: irritación, fitofotodermatitis y el aumento del riesgo en quemaduras por el sol.

El limón también se utiliza en una infusión que se toma por las noches por sus posibles beneficios. (Foto: Especial)

Dolores de cabeza

Este efecto secundario se sigue estudiando, pero Web MD comenta que algunos estudios han visto que el exceso de limón puede ocasionar migrañas, especialmente en personas sensibles a la tiramina, uno de los compuestos del alimento.

Beneficios: ¿Qué órganos ayuda el limón?

No obstante, el limón es una de las frutas más saludables de las alacenas, la clave es mantener un consumo moderado de su jugo. En entrevista con Insider, la nutrióloga Amy Stephens aconseja no excederse de dos a tres piezas diarias.

Pese a que el limón se suele tomar en remedios para bajar de peso, la realidad es que no se ha visto que puede ayudar al cuerpo de esta manera. La doctora Beth Czerwony contó a Cleveland Clinic que este ingrediente no tiene propiedades adelgazantes.

A pesar de ello, se ha visto que el limón puede beneficiar a algunos órganos del cuerpo, siempre y cuando se consuma moderadamente.

Riñones

Según algunos estudios citados por Healthline, el ácido de los limones podría evitar la formación de cálculos renales, depósitos de minerales duros en los riñones.

Este posible efecto se debe al ácido cítrico del limón que promueve la producción de orina, lo que a su vez reduce el riesgo de ‘piedras en los riñones’, pero aún se requieren de más análisis que confirmen este resultado.

El limón puede tener beneficios a los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Estómago

A pesar de que en exceso lastima al estómago, en moderación el limón puede resultar en efectos positivos para el sistema digestivo.

Cleveland Clinc asegura que, el ácido de la fruta, ayuda al estómago a digerir cierto tipo de alimentos. Además, los antioxidantes del limón se asocian con proteger a las células del estrés oxidativo que resulta en enfermedades crónicas.

Hígado

Un estudio en animales de la revista especializada BioMed Research International, publicado hace siete años en el portal de National Library of Medicine, vio que el jugo de limón podría proteger de más complicaciones al hígado dañado por alcohol.

No obstante, aún no hay investigaciones que confirmen este supuesto beneficio en humanos.

El agua con limón se promueve como un remedio desintoxicante para el hígado, energizante y calmante, aunque tiene beneficios, estos son más modestos de lo que prometen. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué órganos limpia el jugo de limón?

Aparte de la noción de que el jugo de limón ayuda a bajar de peso, hay quienes lo toman en dietas depurativas, conocidas como ‘detox’, para limpiar órganos como los riñones y el hígado, pero la realidad es que la fruta no tiene estas propiedades.

Healthline señala que, aunque se agregue limón a aguas ‘detox’ o infusiones, no hay estudios que confirmen por completo que el ingrediente ayudará al cuerpo a eliminar toxinas.

Asimismo, en el caso de estas dietas, Web MD comenta que los resultados no suelen ser los esperados, ya que los riñones y el hígado hacen un buen trabajo filtrando los desechos de la sangre.