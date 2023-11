¿Qué órganos afecta el vinagre de manzana?

Además de formar parte de la elaboración de algunos alimentos, el vinagre de sidra de manzana es un ingrediente que protagoniza algunos remedios caseros; sin embargo, ¿te has preguntado cómo afecta a los órganos del cuerpo?

Algunas cocinas suelen tener entre sus ingredientes el jengibre, la cúrcuma y el limón que se utilizan en diferentes platillos.

Esto también incluye al vinagre, que se caracteriza por los diferentes tipos en los que se puede encontrar, como el de manzana o el blanco.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el vinagre es una sustancia ácida y astringente que resulta de la fermentación acética de cualquier líquido alcohólico.

El vinagre de sidra de manzana puede perjudicar la salud si se consume en exceso. (Foto: Shutterstock)

¿Qué le pasa al cuerpo cuando se toma vinagre de manzana?

Uno de los vinagres más populares es el de sidra de manzana, que proviene de la fermentación de manzanas trituradas y destiladas. Se ha utilizado por muchos años en la cocina y medicina tradicional por sus supuestos beneficios, pero la realidad es que las investigaciones de este ingrediente como terapia alternativa son escasas.

Hay quienes señalan al vinagre de sidra de manzana de promover la perdida de peso en el cuerpo; sin embargo, el sitio especializado de Harvard Health Publishing señala que no hay evidencias convincentes de que tenga este efecto.

El vinagre de sidra de manzana se utiliza en varios remedios caseros. (Foto: Wikimedia Commons)

Uno de los beneficios que sí podría tener este tipo de vinagre es reducir los niveles de azúcar en la sangre, pero no de una manera considerable:

“El vinagre de sidra de manzana puede bajar un poco la glucosa, pero no lo suficiente”, comentó la especialista Beth Czerwony a Cleveland Clinic.

A diferencia de otros alimentos, el vinagre de manzana se debe diluir en agua antes de tomarse. Esto se debe a que, al ser una sustancia ácida, podría provocar daños en la garganta, además de que tiene un sabor fuerte.

Efectos en el sistema digestivo

Algunos de los remedios del vinagre de manzana aseguran que alivian los síntomas del reflujo, una afectación en la que el ácido estomacal lastima al revestimiento del esófago, pero la realidad es que no existe la certeza de este efecto.

Según Healthline, ciertos estudios señalan que el consumo excesivo del vinagre de sidra de manzana puede afectar la digestión cambiando la velocidad con la que los alimentos salen del estómago. Esto provoca que la absorción de nutrientes sea más lenta y, además, hay personas que han presentado náuseas con el consumo de este ingrediente.

El vinagre se toma como remedio casero para malestares del estómago. (Foto: Especial / El Financiero).

En el lado de los posibles beneficios para el sistema digestivo, la especialista Amy Shapiro mencionó a Eat this, not that que tomar vinagre de sidra en la mañana podría ayudar a poblar el intestino con bacterias saludables:

“El vinagre de sidra de manzana es un alimento fermentado. En ayunas, puede favorecer un microbioma equilibrado y nutrido”.

Eat this, not that agrega que mantener un intestino sano ayuda a que el cuerpo digiera los alimentos correctamente y evita problemas como hinchazón y gases.

Aliviar el dolor de garganta

El vinagre de manzana aparece en algunas preparaciones, principalmente con miel, para tratar de alivianar malestares que pueden surgir en la garganta.

Aunque hay poca evidencia que respalda este efecto, Healthline comenta que, debido a sus propiedades antibacterianas, el vinagre de sidra de manzana se podría utilizar para calmar síntomas de infecciones por bacterias en la garganta.

Además del vinagre de manzana con miel, otros remedios que supuestamente funcionan son: infusión de vinagre de manzana, gárgaras con vinagre de manzana y té de pimienta de cayena con vinagre de manzana.

A pesar de ello, Healthline asegura que el vinagre de sidra de manzana no tiene propiedades curativas y que lo mejor es consultar a un especialista.

Lastima la salud dental

En ciertas ocasiones, el vinagre de manzana se ha utilizado con la intención de blanquear los dientes, una práctica que no se recomienda por los efectos secundarios que produce el líquido.

Healthline comparte que, al ser una sustancia ácida, el consumo excesivo de vinagre de sidra de manzana daña al esmalte que cubre a los dientes, encargado de protegerlos de infecciones y bacterias.

“Para evitar estos problemas, diluye el vinagre de sidra de manzana añadiendo una cucharada a una taza de agua tibia. Esto reduce la cantidad de ácido que golpea los dientes y la garganta”, aconseja Czerwony a Cleveland Clinic.

Posible beneficio en los riñones

Una de las razones por las cuales las personas toman vinagre de manzana es para beneficiar a la salud de los riñones, principalmente para tratar a los cálculos renales.

Los cálculos renales, también conocidos como ‘piedras en los riñones’, son una masa sólida que se forma dentro de los órganos encargados de filtrar la sangre del cuerpo. Esta afectación produce síntomas como: dolor, náuseas, vomito, entre otros.

El vinagre es un remedio casero popular contra los cálculos renales. (Foto: Especial / El Financiero).

De acuerdo con Healthline, se cree que el ácido acético del vinagre de sidra de manzana podría ablandar, romper y disolver los cálculos renales; sin embargo, no hay estudios concluyentes que confirmen este beneficio.

El sitio de National Kidney Foundation menciona que, con las pruebas actuales que se tiene del vinagre de sidra de manzana, no es recomendable beberlo como medida para mejorar la salud.

¿Cuánto vinagre de manzana debería tomar?

“La evidencia hasta ahora dice que el vinagre de sidra de manzana es seguro para la mayoría de las personas en pequeñas cantidades”, aseguró Beth Czerwony a la Cleveland Clinic. En la actualidad, este ingrediente no se ha aprobado para tratar ningún tipo de afectación.

Hay quienes consumen este ingrediente en ayunas para mejorar sus beneficios, pero la realidad es que no hay evidencia de que mejoren sus resultados en el organismo.

Debido a que no hay una recomendación oficial, las dosis de vinagre de sidra de manzana pueden variar entre especialistas. Healthline comenta que el consumo diario se debería mantener entre una o dos cucharadas del ingrediente con agua antes o después de comer.