¿Qué efecto tiene el vinagre en el estómago?

Las cocinas a veces se convierten en el escenario de preparación de todo tipo de remedios caseros, donde el limón y el vinagre son los protagonistas de una larga lista de brebajes que prometen beneficios. Además del agua con limón, tomar vinagre diluido forma parte de recomendaciones contra malestares del estómago.

El vinagre es un líquido que viene de la fermentación de diversos ingredientes como la manzana o el alcohol de caña.

Su sabor ácido forma parte de preparaciones como ensaladas, conservas, salsas, además, se ha estudiado por sus potenciales beneficios con resultados que han incentivado a las personas a agregarlo a sus vasos para aprovechar sus propiedades.

La rutina de personas alrededor del mundo consiste en diluir una cucharadita de vinagre de manzana al agua a un vaso de agua y beberlo antes de las comidas, en especial previo al desayuno, con el objetivo de que el sistema digestivo funcione mejor.

Pero antes de que corras por tu botella de vinagre para aliviar la indigestión, ¿en verdad se ha probado que funcione, más allá de la anécdota?

El vinagre en ayunas es un remedio casero popular. (Foto: Especial / El Financiero).

Beneficios del vinagre

El vinagre obtiene su color y acidez de una sustancia llamada ácido acético, al cual se le han atribuido varios efectos en diversas partes del cuerpo, como el aparato digestivo, del cual forma parte el estómago.

El de sidra de manzana se obtiene de la combinación de estas frutas con levadura, también es llamado ACV por sus siglas en inglés. Con frecuencia es el que se utiliza para remedios caseros para el cuerpo, pues los vinagres de sidra tienen entre un 5 y un 6% de ácido acético.

También es posible que encuentres recomendaciones que incluyen al vinagre blanco, este es más usual en tips de limpieza, pues en sugerencias para el cuerpo reina el de manzana.

El vinagre es un remedio casero popular contra los cálculos renales, pero no se ha probado que funcione. (Foto: Especial / El Financiero).

Este es un ingrediente saludable muy estudiado y usado durante siglos en la medicina tradicional, pero del cual poco se ha comprobado en realidad.

En varias investigaciones se sugiere que, en especial el de sidra de manzana, puede tener propiedades beneficiosas, como efectos antimicrobianos y antioxidantes, además, se ha analizado sus posibles efectos para prevenir cálculos renales, bajar de peso, reducir el colesterol y los niveles de azúcar o ayudar contra los malestares de la diabetes.

No obstante, Healthline dice que no hay recomendaciones de vinagre como terapia alternativa para ningún malestar, ni siquiera del estómago, pues los estudios no son concluyentes.

Efectos: ¿Qué hace el vinagre de manzana en el estómago?

¿Mejora la salud intestinal?

Se sabe que el vinagre ha sido usado durante cientos de años para desinfectar y Healthlime menciona que puede ayudar a matar patógenos, incluidas algunas cepas de bacterias, de ahí que lo veas presente en todo tipo de recetas como los chiles curados o los cueritos:

“El vinagre también es un conservante alimentario. Los estudios demuestran que inhibe el crecimiento de bacterias como la E. coli, que estropean los alimentos”, dice Healthline.

Su capacidad antimicrobiana es causa de que algunos de sus adeptos lo consideren benéfico para reparar problemas gastrointestinales.

El vinagre de sidra de manzana puede perjudicar la salud si se consume en exceso. (Foto: Shutterstock)

Por ejemplo, la dietista Trista Best dice a Eat this, not that que el vinagre de sidra de manzana puede mejorar y proteger la salud intestinal por sus características antimicrobianas, antivirales, antifúngicas y prebióticas.

No todos los especialistas están de acuerdo: Ian Musgrave, profesor titular de farmacología de la Universidad de Adelaida, explicó a HuffPost Australia que incluso si el vinagre tuviera algún beneficio probado, la cantidad diluida en un vaso de agua no sería significativa para notarlo.

El vinagre blanco y de manzana son dos de los más populares, aunque pueden tener usos diferentes. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Alivia la indigestión?

Ian Musgrave menciona que tampoco no hay evidencia de que tomar vinagre en agua tenga algún efecto sobre la indigestión, la cual es causada por varios factores como un exceso de ácido en el estómago, úlceras o cálculos biliares.

Por ello, el especialista considera que agregar más ácido al que ya está en el estómago no hará nada, aunque probablemente tampoco lo empeorará.

La dietista Jillian Kubala detalla en Healthline que no se ha probado que mejore la digestión, es más, grandes cantidades de vinagre puede causarla.

¿Ayuda contra el reflujo?

La dietista Beth Czerwony dice a Cleveland Clinic que algunas personas toman vinagre para tratar el reflujo gastroesofágico o ácido, debido a sus probióticos que supuestamente inducen bacterias buenas, pero no existe respaldo a esta afirmación.

Además, la especialista Whitney Stuart aseguró a Eat this, not that: “consumir vinagre de sidra de manzana puede empeorar su reflujo ácido al provocar más acidez estomacal”.

El vinagre de sidra de manzana se utiliza en varios remedios caseros por su contenido de ácido acético. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Ayuda contra la hinchazón y gases?

Healthline dice que, si bien se bebe para aliviar hinchazón y gases, no hay evidencia científica que sugiera que el vinagre de manzana es un tratamiento eficaz para ello, en cambio, podría empeorarlo en algunos casos.

Podría causar indigestión

Según Healhtline, algunas personas quizá sientan alivio al beber este remedio de vinagre, pero hay posibilidades de que haga lo opuesto.

Estudios han encontrado que el vinagre de sidra de manzana puede afectar a la digestión: podría reducir la velocidad a la que los alimentos salen del estómago, lo cual hace más lenta la absorción de nutrientes.

Esto es en especial cuando se tiene un consumo en exceso (más de dos cucharadas), lo cual puede afectar el funcionamiento del sistema digestivo: indigestión, gastroparesia, hinchazón o náuseas.

¿Ayuda a perder peso?

El vinagre aparece con frecuencia en remedios para bajar de peso, lo cual no es propiamente un beneficio del estómago, pero hay quienes lo toman religiosamente en ayunas para ver este cambio.

De acuerdo con Heatlhline, este ingrediente se ha investigado por su potencial para ayudar a perder peso, aunque todo es preliminar y contradictorio:

Estudios en humanos consideran que el vinagre de sidra de manzana puede aumentar la sensación de saciedad .

. Investigaciones a largo plazo no han visto ninguna relación entre el vinagre de sidra de manzana y la supresión del apetito.

entre el vinagre de sidra de manzana y la supresión del apetito. Estudios en animales y humanos han encontrado que el ácido acético podría favorecer la quema de grasas y la pérdida de peso.

El vinagre de sidra de manzana se asocia con bajar de peso. (Foto: Especial)

Sin embargo, por sí solo, el hábito de tomar vinagre no te va a hacerte bajar de peso, ya que la única manera probada de conseguirlo es con una alimentación equilibrada y actividad física.

El vinagre de manzana puede formar parte de esta ecuación, pero no hay garantías de que tomarlo diluido en agua va a tener mejores efectos.

¿Cómo se toma el agua con vinagre para el dolor de estómago?

En resumen, los efectos de tomar vinagre en agua son muy variables y se sabe muy poco con certeza: si bien algunas personas serán parte de la anécdota y dirán que beneficia a su digestión, otras no verán la diferencia e incluso podrían experimentar efectos secundarios.

Si decides beberlo recuerda que siempre se debe diluir, ya que si se toma directo puede quemar la boca y el esófago. Puedes comenzar con una pequeña cantidad e ir aumentando hasta un máximo de 2 cucharadas por día (30 ml), según Healthline.

Healthline menciona que la mejor forma de incorporarlo a la dieta saludable es en la cocina, por ejemplo, en aliños para ensaladas.