Agua de limón o jamaica: ¿Cuál es mejor para los riñones?

México es el país de las aguas frescas: los vitroleros de colores en fiestas, kermés y loncherías demuestran que a nadie se le va a atorar el taco en medio de esa variedad, aunque algunas de estas bebidas pasan a las fronteras de los remedios caseros, como el agua de limón o de jamaica.

Este par de opciones contiene ingredientes que en las investigaciones científicas se han relacionado con potenciales beneficios para los riñones: limón y flor de jamaica (hibisco). Ninguno nació en el actual territorio mexicano, pero se han acomodado muy bien en nuestros vasos y brebajes para la salud.

Es posible que en algún momento encuentres recomendaciones de beber jamaica para ‘desintoxicar’ tu organismo, o limón para evitar cálculos renales, pero todo esto tiene sus matices y en estos casos no es la típica agua de sabor que acompaña las comidas.

Cuando se habla de estas bebidas en remedios, usualmente se sirve sin azúcar, si acaso un poco de miel, y a veces se aconseja beber en ciertos momentos del día, como en ayunas o antes de dormir. ¿Qué tanto se ha probado de sus beneficios a los riñones?

Los riñones pueden beneficiarse o afectarse, según las bebidas que tomas de forma cotidiana. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cuál es la mejor agua para limpiar los riñones?

En este aspecto no hay discusión, los especialistas coinciden en que el agua simple es la mejor y la única necesaria para el cuerpo: no tiene calorías, calma la sed, ayuda a recuperar líquidos perdidos a través de las funciones del metabolismo, respiración, sudoración y eliminación de residuos, dice Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Puedes vivir sin muchas bebidas cotidianas, pero no sin agua, de hecho, no beber suficiente se relaciona con afectaciones al riñón, como cálculos renales, o bien, daño renal causado por deshidratación severa.

National Institutes of Health (NIH) destaca que los riñones son órganos que realizan muchos trabajos importantes, principalmente filtrar la sangre y retener sustancias que el cuerpo podría necesitar, como ciertos nutrientes y gran parte del agua; lo que no sirve, se desecha en forma de orina.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones. (Foto: Especial).

“Desafortunadamente, si sus riñones comienzan a funcionar mal, es posible que no se dé cuenta durante mucho tiempo. La enfermedad renal generalmente no causa malestar hasta que el problema se vuelve grave e irreversible”, detalla dicha institución de salud.

Para que esto no ocurra debes mantener una hidratación adecuada y llevar una alimentación equilibrada sin exceso de sal. Además del agua simple, puedes promover una ingesta saludable de líquidos con algunas bebidas complementarias: jamaica y limón.

¿Qué hace el agua con limón a los riñones?

En un listado de las mejores bebidas para los riñones publicado en Eat this, not that, la especialista Wendy Bazilian considera que, después del agua simple, la de limón puede ser una de las opciones destacadas par la salud de estos órganos.

El limón y la lima son frutos que contienen citrato, un ácido cítrico que se usa para prevenir y tratar los cálculos renales. Según Healthline, se ha encontrado en investigaciones que este compuesto puede aumentar el volumen y pH de la orina, lo cual hace menos próspera la formación de los cálculos (depósitos duros de minerales y sales).

El urólogo Smita De agrega en un artículo de Cleveland Clinic que el jugo de limón es en especial efectivo contra cálculos de calcio y ácido úrico. Por ello, National Kidney Foundation sugiere tomar 120 ml de jugo de limón concentrado, mezclado con agua, por día para evitarlos.

El limón puede tener beneficios a los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Sin embargo, el limón en esta bebida solo ofrece un beneficio adicional, ya que en general tomar más agua, por sí sola, ayuda a prevenir que se formen estas ‘piedras’.

En este aspecto, en especial a personas que les cuesta tomar agua por su falta de sabor, pueden incentivar su consumo al exprimir el limón a su vaso, agrega Cleveland Clinic.

Agua de jamaica: ¿Qué beneficio tiene en los riñones?

El agua de jamaica es una de las bebidas que aparecen en incontables remedios, si bien se han encontrado en los estudios potenciales beneficios antiinflamatorios y para la salud del hígado, en realidad su efecto en los riñones no es tan directo como se cree.

Cleveland Clinic destaca, según en ensayos clínicos, la jamaica puede reducir la presión arterial en humanos, la cual se asocia con el desarrollo de enfermedades renales, así que si cuidas tu tensión, también cuidas tus riñones. No obstante, no reemplaza a medicamentos para la hipertensión.

De cualquier modo, es una bebida rica en antioxidantes que mejoran la salud en general, con ello puedes beneficiar a tus riñones, al beber más líquidos saludables.

El agua de jamaica es una bebida con algunos efectos para los riñones. (Foto: Especial)

Lo que no hace la jamaica es desintoxicar el cuerpo, ya que, según Mayo Clinic, las dietas depurativas son innecesarias para ‘limpiar’ órganos como los riñones y el hígado, pues estos órganos ya hacen esa labor por sí solos, sin importar que tomes bebidas ‘detox’. Es más, puedes hacer más por tus riñones en este aspecto si limitas tu consumo de refresco y bebidas alcohólicas.

En conclusión, el agua de jamaica y de limón pueden beneficiar a la salud de tus riñones al ayudar a una ingesta de líquidos saludables, pero esta última bebida tiene efectos adicionales en la prevención de cálculos renales, así que resulta mejor opción... solo recuerda que ninguna reemplaza al agua simple.