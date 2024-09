¿Qué beneficios tiene el jugo de manzana y zanahoria?

¿Ya no quieres seguir tomando jugo verde o zumo de naranja para desayunar? Entonces puedes optar por beber el licuado de manzana y zanahoria, ya que es una bebida nutritiva que se ha asociado con múltiples beneficios al organismo.

Desde bajar de peso hasta promover una buena salud digestiva son algunas de las supuestas bondades del jugo de zanahoria con manzana; sin embargo, no todas ellas han sido corroboradas por la ciencia.

¿Cuál es el efecto del jugo de manzana con zanahoria en el cuerpo?

Tal como sucede con el jugo vampiro, cada uno de los ingredientes con los que cuenta este zumo puede impactar de manera positiva en el cuerpo, ya que son ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra.

El jugo de manzana con zanahoria es muy nutritivo

Las manzanas, en todos sus colores, sabores y formas, tienen una gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales. El portal especializado en salud Healthline explica que esta fruta puede aportar:

Fibra: 5 gramos

Vitamina C: 10 por ciento del valor diario

Cobre: 6 por ciento del valor diario

Potasio: 5 por ciento del valor diario

Vitamina K: 4 por ciento del valor diario

Las manzanas también aportan vitaminas E, B1 y B6, así como polifenoles, los cuales son un grupo importante de antioxidantes, para poderlos aprovechar al máximo, es recomendable comer la manzana con todo y la cáscara.

El jugo de zanahoria con manzana aporta múltiples nutrientes al cuerpo (Foto: Pixabay)

Las zanahorias también tienen un aporte nutricional importante, debido a que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos explica que una taza de esta raíz contiene 2 gramos de fibra; así como vitaminas C, K, A y minerales como el potasio.

Este vegetal también contiene carotenoides, los cuales son antioxidantes, que pueden ayudar a combatir las moléculas radicales libres en el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de padecer enfermedades, de acuerdo con Healthline.

¿El jugo de manzana con zanahoria ayuda a bajar de peso?

Uno de los supuestos beneficios del jugo de zanahoria con manzana es que puede ayudar a que las personas pierdan peso, pero, ¿este beneficio es real?

Un estudio presentado por Healthline encontró que consumir manzanas puede reducir significativamente el índice de masa corporal; además, tanto la fruta como las zanahorias son un alimento rico en fibra.

La manzana cuenta con una gran cantidad de fibra, lo que puede ayudar a aumentar la sensación de saciedad y promueve una buena digestión. (Foto: Shutterstock).

Cleveland Clinic explica que la fibra ayuda a aumentar la sensación de saciedad, lo que puede impactar de manera positiva en las personas que están buscando perder peso, ya que es menos probable comer en exceso, de acuerdo con Medical News Today.

A pesar de ello, una dieta saludable y balanceada, acompañada de ejercicio siempre será la mejor opción para alcanzar tus metas.

Puede ayudar a la salud del corazón

Un artículo publicado en la National Library of Medicine encontró que es posible que comer entre 100 y 150 gramos al día de manzanas enteras reduzca el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

Healthline explica que esto se debe a la fibra presente en la fruta; así como a los polifenoles, ya que estos pueden ayudar a reducir la presión arterial. Cleveland Clinic explica que los antioxidantes presentes en la manzana son de utilidad para que la sangre circule de manera adecuada, lo que puede prevenir ataques cardiacos.

El jugo de zanahoria con manzana tiene la capacidad de ayudar a prevenir ataques al corazón. (Foto: Especial El Financiero)

La zanahoria también puede ayudar en la salud del corazón, debido a que es una buena fuente de potasio, la cual puede ayudar a regular la presión arterial, previniendo los accidentes cerebrovasculares, de acuerdo con Healthline.

Cleveland Clinic agrega que la fibra de las zanahorias es de utilidad debido a que este componente tiene la capacidad de reducir los niveles de colesterol malo.

¿Cuál es el impacto del jugo de manzana con zanahoria en la diabetes?

El jugo de zanahoria con manzana puede ser beneficioso para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, de acuerdo con Healthline, quien explica que el polifenol presente en la fruta puede explicar este efecto.

Cleveland Clinic agrega que alimentos ricos en fibra y bajos en azúcar, como las manzanas pueden ayudar a mantener los niveles de la glucosa estables, lo que es benéfico para evitar la enfermedad.

Esto se debe a que “niveles altos de glucosa con el tiempo pueden provocar diabetes tipo 2″, explica el portal; además un estudio publicado en la Journal of the American College of Nutrition encontró que quienes comen manzanas tienen 28 por ciento menos posibilidades de padecer diabetes contra quienes no consumen la fruta.

El jugo de manzana con zanahoria se debe de tomar de manera moderada, ya que de los contrario se podría aumentar el nivel de glucosa en sangre. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Healthline agrega que tomar jugo de zanahoria puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre, debido a que un estudio realizado en roedores y presentado por este portal encontró que el zumo de zanahoria fermentado disminuye el azúcar en sangre.

El jugo de zanahoria también tiene un índice glucémico bajo lo que puede ayudar a mejorar el control del azúcar en sangre, sin embargo, el sitio especializado en salud indica que es importante “controlar el tamaño de las porciones, ya que en exceso puede aumentar los niveles de azúcar en sangre”.

Jugo de manzana con zanahoria para una buena digestión

La manzana y la zanahoria cuentan con una gran cantidad de fibra, esta puede ser de utilidad para una buena digestión, debido a que esta ayuda a aumentar el peso y el tamaño de las heces y las ablanda, de acuerdo con Mayo Clinic.

Lo anterior promueve una buena digestión, ayuda a que sean más sencillas las evacuaciones y previene enfermedades como el estreñimiento. Además, las manzanas contienen un tipo de fibra llamada pectina, de acuerdo con Healthline.

La zanahoria tiene beneficios que pueden mejorar tu salud si se combina con las manzanas. (Foto: Shutterstock)

“La pectina llega intacta al colon, lo que promueve el crecimiento de bacterias buenas”, explica el portal especializado en salud, ayudando a que los intestinos se mantengan saludables.

¿Cuáles son los efectos secundarios del jugo de manzana con zanahoria?

A pesar de que se ha encontrado beneficios del jugo de zanahorias con manzanas en la salud, es importante que su consumo sea moderado, ya que de lo contrario se pueden experimentar efectos secundarios.

En exceso, es posible que el licuado de zanahoria y manzana tenga un efecto contrario al aumentar los niveles de azúcar en sangre, de acuerdo con los portales Healthline y WebMD.

Esto se debe a que en jugo, la zanahoria tiene menos cantidad de fibra, lo que provoca que los azúcares se absorban más rápidamente, por lo que no es recomendable tomar este zumo en exceso.

La zanahoria con manzanas se deben consumir de manera moderada, ya que de los contrario se obtendrán efectos secundarios. (Foto: Pixabay)

Medical News Today agrega que comer grandes cantidades de fibra, como la que contienen las manzanas con zanahoria, puede provocar efectos adversos, debido a que es posible que genere hinchazón, estreñimiento y otros problemas gastrointestinales.

Además, tomar jugo de zanahoria en exceso, puede provocar carotenemia, la cual es una afección que puede hacer que la piel se torne de un color amarillo o anarnjado, aunque esto no es dañino, de acuerdo con Healthline.

Sobre la zanahoria específicamente, tomar 4 onzas del jugo de la verdura es un tamaño de porción seguro, de acuerdo con Healthline. En el caso de las manzanas, se puede ingerir una pieza al día para obtener sus beneficios.

¿Cómo preparar jugo de zanahoria con manzana?

Hacer el jugo de zanahoria con manzana es muy sencillo, ya que solo necesitarás tres ingredientes:

2 zanahorias peladas y picadas

1 manzana en trozos con piel

1 vaso de agua

Una vez que tengas todos los ingredientes, deberás colocarlos en la licuadora y molerlos muy bien. Cuando esté listo, puedes servirlo y agregarle un par de hielos para obtener una bebida refrescante.