¿Qué beneficios tiene el jugo ‘Vampiro’ de betabel con naranja?

¿Estás en busca de una bebida refrescante, deliciosa y sobre todo saludable? El jugo de naranja con betabel, conocido coloquialmente como “jugo vampiro”, puede ser una de tus mejores alternativas.

El “vampiro” es capaz de aportar a tu dieta antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, por lo que es ideal para incluirlo en tu menú diario junto a otras frutas y raíces ricas en nutrientes como la zanahoria, el apio y jengibre.

Naranja con betabel: ¿Qué beneficios tiene el ‘jugo de vampiro’?

El ‘vampiro’ se puede preparar con solo dos ingredientes: naranja y betabel. No obstante, puedes agregar otro par de vegetales para hacer que esta bebida nutritiva aporte más beneficios al cuerpo.

La naranja es rica en vitamina C, fibra y potasio, consumirla aporta al cuerpo minerales como magnesio, fósforo y, en menor cantidad, calcio, además es una fuente de antioxidantes, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

El betabel cuenta con una gran cantidad de vitaminas y minerales que influyen positivamente en la salud. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo).

El betabel es uno de los llamados “superalimentos”, debido a que es muy nutritivo; aporta vitamina B6, minerales y compuestos vegetales esenciales, como fibra, cobre, potasio, folato y hierro, de acuerdo con Healthline.

¡Puedes agregar zanahorita y apio! Estos son los nutrientes que aportan al jugo ‘vampiro’

Hay quienes suelen agregar zanahorias y apio al jugo de betabel con naranja, haciéndolo más nutritivo, ya que ambos ingredientes cuentan con numerosas propiedades.

En el caso de las zanahorias, su aporte nutricional es alto, ya que cuenta con una gran cantidad de fósforo, carotenoides, potasio, fibras y antioxidantes, según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Agregar zanahoria y apio al jugo 'vampiro' aporta más beneficios. (Foto: Pixabay)

Si a esta mezcla agregas apio tendrás una bebida altamente nutritiva, ya que este es rico en agua, vitaminas A, B, C y K, ácido fólico, fibra y potasio, explica la institución, lo que lo convierte en un elemento ideal para el jugo “vampiro”, aunque, en esta ocasión sólo te compartimos cómo puede beneficiarte la mezcla de la naranja con betabel.

¿Cuáles son los beneficios del jugo de naranja con betabel?

Tal como sucede con el jugo verde, todos los ingredientes del batido de naranja con betabel aportan nutrientes especiales que han sido relacionados con una mejor digestión e incluso se suele recomendar a las personas que padecen anemia, pero, ¿realmente ayuda?

El ‘vampiro’ ayuda a tener una mejor digestión

La naranja, el betabel, el apio y la zanahoria tienen un componente en común: la fibra, este es un elemento muy necesario en una dieta saludable, ya que ayuda a tener un buen sistema digestivo.

Medline Plus explica que la fibra vegetal le agrega volumen a la dieta, lo que provoca algunos efectos como: ayudar a sentirse lleno más rápido, controlando el peso; y provoca una mejor digestión.

La fibra también ayuda a alimentar las bacterias intestinales beneficiosas y las dietas ricas en fibra se asocian con una serie de beneficios, que incluyen menores riesgos de enfermedades cardíacas, cáncer de colon y obesidad, de acuerdo con Healthline.

Todos los ingredientes del jugo "vampiro" cuentan con una gran cantidad de fibra, ayudando a tener una mejor digestión. (Foto: Especial El Financiero)

Este componente es de utilidad para aumentar el peso y el tamaño de las heces, y las ablanda haciendo que sea más sencillo evacuarlas y reduciendo la posibilidad de padecer estreñimiento, de acuerdo con Mayo Clinic.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo diario de 25 gramos de fibra al día; pero si incluyes una menor cantidad de este componente en tu dieta, una ingesta más elevada puede tener consecuencias.

“El consumo de grandes cantidades de fibra en un corto período de tiempo puede producir gases intestinales (flatulencia), distensión y cólicos abdominales”, explica Medline Plus, no obstante, los problemas suelen desaparecer una vez que el aparato digestivo se acostumbra al aumento de la fibra.

Sus antioxidantes podrían prevenir enfermedades

La zanahoria, el betabel y la naranja tienen altos niveles de antioxidantes que se encuentran en componentes como el betacaroteno, las betalaínas, la vitamina E y C, así como en los flavonoides.

Los antioxidantes ayudan a neutralizar a los radicales libres, estas son moléculas que se generan durante el metabolismo normal de las células; no obstante, cuando se acumulan generan daños en el cuerpo, explica el Instituto Nacional del Cáncer.

Entre las enfermedades que pueden provocar los radicales libres, al generar estrés oxidativo, se encuentran: la artritis reumatoidea, el Parkinson, el Alzheimer, la arterioesclerosis, padecimientos cardiovasculares y neurodegenerativos, así como cáncer.

El jugo de betabel, zanahoria, naranja y apio contiene una gran cantidad de antioxidantes que ayudan a combatir la generación de los radicales libres. (Foto: Wikimedia Commons)

Por este motivo, incluir antioxidantes en la dieta es importante, ya que estos actúan frente a la acción dañina de los radicales libres en las células, explica Mapfre Seguros, previniendo así las enfermedades.

Además de agregar alimentos saludables como los que se obtienen con el jugo de zanahoria, betabel y naranja, es fundamental modificar el estilo de vida al evitar el tabaco, el alcohol y utilizar protector solar para reducir la producción de radicales libres.

¿El jugo de naranja con betabel ayuda a prevenir la anemia?

El jugo ‘vampiro’ es ampliamente recomendado para tratar la anemia, debido a sus componentes. La zanahoria, el betabel y el apio son muy buenas fuentes de hierro, el cual es un mineral esencial para producir glóbulos rojos, los cuales llevan el oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo, de acuerdo con Healthline.

Si no se cuenta con una buena cantidad de hierro en la dieta, no se pueden producir suficientes glóbulos rojos, dando como resultado, la posibilidad de desarrollar anemia por deficiencia de hierro, de acuerdo con el estudio Manejo óptimo de la anemia ferropénica por mala ingesta dietética publicado en la National Library of Medicine.

Cuando una persona padece anemia su cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno, lo que provoca síntomas como cansancio, debilidad, dificultad para respirar, mareos, dolores de cabeza o latidos cardíacos irregulares, de acuerdo con el National Heart Lung and Blood Institute.

La vitamina C de la naranja puede ayudar en el aprovechamiento del hierro del betabel. (Foto: Wikimedia Commons)

Por este motivo, incluir alimentos ricos en hierro es esencial para una dieta saludable y podría ayudar a prevenir la anemia o tratarla, tal como encontró un estudio publicado por la revista Multidisciplinary Health Research.

En este se encontró que 12 de 14 participantes que tomaron jugo de betabel con naranja durante 7 días, tuvieron un incremento de la hemoglobina en la sangre, la cual es el componente más importante de los glóbulos rojos.

Al hierro que contiene el betabel, la zanahoria y el apio, se suma la vitamina C de la naranja, la cual mejora la capacidad del cuerpo para absorber hierro, de acuerdo con Healthline.

Refuerza el sistema inmunológico

Si estás buscando un remedio para proteger a tu sistema inmunológico, entonces la combinación de naranja con betabel es una de las mejores opciones, debido a sus componentes.

La Secretaría Nacional de Salud indica que estos alimentos vegetales son ricos en fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas A, B6, B12, C, ácido fólico y minerales como el cobre, hierro, selenio y zinc, los cuales ayudan a estimular el sistema inmune.

El jugo de zanahoria, betabel, naranja y betabel es considerado nutritivo. (Foto: Pixabay).

En el caso específico de la vitamina C, que contienen las naranjas, ayuda a proteger contra el proceso de daño oxidativo, que puede afectar negativamente la salud inmunológica, de acuerdo con Healthline.

¿Cómo se hace el jugo de naranja con betabel? Esta es la receta del ‘vampiro’

Preparar el jugo “vampiro” es muy sencillo; ten en cuenta que gran parte de la fibra que contienen los alimentos provienen de las cáscaras, por lo que es recomendable dejarlas y no pelar los vegetales como el betabel y la zanahoria.

¿Qué ingredientes se necesitan?

Para hacer el jugo puedes usar solo naranja y betabel o agregar otros ingredientes, de acuerdo con el canal de YouTube de Ana Gi, para preparar una jarra, necesitarás:

3 naranjas

3 ramas de apio

3 zanahorias

2 piezas de betabel

2 vasos de agua

Sigue estos pasos para preparar el jugo “vampiro”

Lo primero que debes hacer es cortar en trozos pequeños el apio, betabel y zanahoria sin retirar su cáscara, con el objetivo de obtener mayores beneficios. Tras ello, pela las naranjas.

Cuando tengas todos los ingredientes listos, colócalos en una licuadora y agrega los dos vasos de agua. Finalmente deberás moler y el jugo de betabel, zanahoria, naranja y apio estará listo para beber, si lo deseas puedes agregar hielos.

A pesar de que cada ingrediente cuenta con algunos beneficios en la salud, es importante recordar que éste jugo debe estar acompañado de una dieta saludable y buenos hábitos alimenticios.