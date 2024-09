¿Cuáles son los beneficios del té de canela con limón?

¿Estás en busca de una bebida caliente, deliciosa y nutritiva? ¡No busques más! El té de canela con limón se puede convertir en tu siguiente infusión preferida, pues incluso se recomienda como un remedio casero al igual que el agua de manzanilla.

La tisana de limón y canela se suele vincular con la prevención de enfermedades y hasta se recomienda como un infusión para bajar de peso rápido; pero, ¿qué tan ciertas son sus bondades?

¿Para qué sirve tomar té de canela con limón?

Los beneficios de la canela con limón en la salud se deben a los componentes con los que cuenta cada uno de los ingredientes, debido a que ambos tienen un buen aporte nutricional en la dieta.

La canela, especia que se extrae de la corteza de un árbol con el mismo nombre, es rica en calcio, manganeso, fibra y antioxidantes, de acuerdo con la revista El Poder del Consumidor.

El té de canela con limón cuenta con una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. (Foto: Wikimedia Commons)

Los limones no se quedan atrás, debido a que estos tienen potasio, vitamina C, ácidos orgánicos y flavonoides, que le confieren propiedades antioxidantes, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Puede ayudar a la salud del corazón

Una investigación publicada en la National Library of Medicine se encontró que la canela tiene la capacidad de reducir los niveles de triglicéridos, el colesterol malo y el azúcar en la sangre.

Cuando la canela se consume de manera constante también puede reducir la presión arterial, explica el portal especializado Healthline, quien agrega que ambos factores tienen la capacidad de disminuir el riesgo a padecer enfermedades cardiacas.

El té de canela con limón es una combinación popular en remedios caseros. (Foto: Especial / El Financiero).

Medical News Today explica que estas bondades se deben a componentes como el cinamaldehído presente en el extracto de canela.

Este portal agrega que los flavonoides, compuesto presente en las frutas cítricas, como el limón, pueden reducir el “riesgo de accidente cerebrovascular” en las mujeres. Heathline indica que además la vitamina C y fibra que tienen los limones puede reducir el riesgo de enfermedades cardiacas.

¿El té de canela con limón contribuye a la pérdida de peso?

Si estás buscando cómo bajar de peso con infusiones, lamentamos decirte que el té de canela con limón no es la solución, debido a que se necesitan más estudios que puedan comprobarlo.

Healthline indica que hay investigaciones que han probado que el consumo té de canela puede ayudar en la reducción de la circunferencia de la cintura y a perder grasa, además, en un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que los participantes no solo perdieron peso, sino que ganaron masa muscular.

Medical News Today señala que un estudio hecho en roedores encontró que los que comieron cáscara de limón durante 12 semanas, ganaron menos peso que los que no lo hicieron.

Hay quienes asocian a la canela con la pérdida de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Heathline señala que, a pesar de la creencia popular de que la fibra que contiene el limón puede ayudar a sentirse lleno más rápido, el jugo de la fruta cítrica no tiene fibra.

El portal especializado agrega que “ningún estudio confirma los efectos de pérdida de peso gracias a los compuestos del limón en humanos”, por lo que no es posible afirmar que el té de canela con limón ayuda a perder peso.

Podría ayudar a lucir una piel más bonita

Beber agua de canela con limón podría ser beneficioso si estás buscando tener una piel más bonita y saludable, debido a que Healthline indica que estudios han encontrado que la canela puede promover la hidratación y la formación de colágeno.

Además, la canela también es rica en antioxidantes, los cuales pueden favorecer la salud de la piel al combatir los radicales libres, que provocan daños en las células y aceleran los signos del envejecimiento, explica el portal especializado.

La canela es una especia que aparece en varios remedios caseros, como para controlar el azúcar en la sangre. (Fotoarte: Alan Unterberger / El Financiero).

Este beneficio de la canela en la piel se suma al del limón, debido a que este cuenta con una gran cantidad de vitamina C. Un estudio publicado en Nutrients, una revista académica, encontró que este componente puede:

Promover la producción de colágeno

Ayudar en la cicatrización de heridas

Ser de utilidad para la producción de células nuevas

Té de canela con limón para la gripa

El té de canela y limón para tratar la gripe es uno de los usos más frecuentes de la infusión. Esto se debe a que la especia cuenta con propiedades antivirales que han sido asociadas con la protección contra virus como la influenza y el dengue, una infección viral transmitida por mosquitos, explica Healthline.

Por este motivo, la canela se suele usar en la medicina tradicional para tratar afecciones como la bronquitis; estas propiedades se unen a las que tiene el extracto de limón.

Esta fruta contiene vitamina C, la cual es un antioxidante que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, por lo que el consumo de limón se recomienda para prevenir enfermedades como la gripe, de acuerdo con Medical News Today.

El té de jengibre, canela y limón suele ser gran auxiliar para aliviar síntomas de resfriado y por sus propiedades. (Foto: Especial El Financiero) (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Un estudio presentado por el portal y publicado en la Cochrane Library encontró que es posible que la vitamina C también tenga la capacidad de reducir la duración de esta enfermedad.

En ambos casos, se necesita más investigación; además el National Center for Complementary and Integrative Health indica que los estudios realizados en las personas no respaldan el uso de la canela para tratar enfermedades, por lo cual es recomendable acudir al médico en caso de un malestar.

¿Es útil para prevenir el cáncer?

Medical News Today indica que la canela puede tener propiedades antitumorales y anticancerígenas; mientras que Healthline explica que estudios realizados en probeta encontraron que es posible que el extracto de canela ayude a:

Reducir el crecimiento de células cancerosas

La formación de vasos sanguíneos en tumores

Reducir la propagación de células de cáncer de ovario, gracias al cinamaldehído.

WebMD agrega que esta especia cuenta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden prevenir el desarrollo del cáncer. A pesar de ello, son necesarios más estudios en humanos sobre el efecto de la canela en el tratamiento del cáncer.

Hay quienes toman canela en remedios por sus posibles beneficios. (Foto: Especial)

El limón tiene dos compuestos vegetales llamados hesperidina y d-limoneno, los cuales pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer, de acuerdo con dos estudios presentados por Healthline.

Además, Medical News Today agrega que el zumo de limón es una buena fuente de vitamina C, la cual tiene propiedades antioxidantes, estos ayudan a que el cuerpo pueda combatir los radicales libres que dañan las células e influyen en el desarrollo del cáncer.

No obstante, “se necesita más investigación para evaluar los posibles efectos anticancerígenos”, señala Healthline.

¿Qué efectos secundarios tiene el té de canela con limón?

Al igual que sucede con el té de manzanilla con anís, la infusión de limón con canela en exceso puede tener efectos negativos en la salud, por lo que no es recomendable consumir la bebida de manera excesiva.

Ingerir canela en grandes cantidades puede aportar al cuerpo demasiada cumarina, la cual puede aumentar el riesgo de sangrado y causar o empeorar la enfermedad hepática, explica Healthline.

El cinamaldehído presente en la canela también puede tener un efecto negativo, debido a que cuando se consume en grandes cantidades, puede provocar una reacción alérgica.

El té de limón con canela es una bebida que puede beneficiar al cuerpo si se consume con moderación, ya que en exceso se pueden tener efectos secundarios. (Foto: Shuttertsock)

Healthline agrega que la canela puede interactuar con medicamentos para la diabetes, para enfermedades cardíacas o para enfermedades hepáticas, por lo que te recomendamos consultar a un médico antes de tomar el té.

Los limones también pueden provocar efectos secundarios a causa de su alto contenido de ácido en el jugo, Medical News Today indica que estos son:

Úlceras en la boca.

Náuseas, acidez estomacal y regurgitación en personas que padecen la enfermedad de reflujo gastroesofágico.

Daño en el esmalte de los dientes.

La recomendación es no consumir más de media cucharadita de canela al día o menos, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y de dos a tres limones diarios, según Amy Stephens, especialista en nutrición, en entrevista con Insider.

¿Cómo se prepara el té de canela con limón? Sigue la receta

La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo de España explica cómo hacer el té de canela con limón. Para ello necesitarás:

3 rodajas de limón

Una cucharadita de miel

Dos ramitas de canela

Prepararlo es muy sencillo, ya que solo debes colocar todos los ingredientes en una olla, agregar una taza de agua y dejar hervir de 10 a 20 minutos. Una vez que esté listo, puedes servir y disfrutar.