¿Cuál es el efecto del té de canela con laurel en ayunas?

“El mejor remedio contra todos los males”... ¿Es el té de canela con laurel? Esta infusión se acostumbra a tomar en ayunas por la noción de que tendrá mejores beneficios, pero en grandes cantidades puede perjudicar al organismo.

Uno de los ingredientes más populares para remedios caseros es la canela, una especia que se presenta en ramas enrolladas o polvo con un dulce aroma. En ocasiones, se mezcla con otros ingredientes como el jengibre, clavo de olor y tomillo.

Entre sus combinaciones, una de las menos populares es una infusión con laurel, una hoja mediterránea que se utiliza en la cocina mexicana para condimentar guisados.

La canela es una especia versátil, se prepara en diferentes tipos de infusiones combinadas, como con laurel. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Para qué sirve tomar té de canela con laurel en ayunas?

A pesar de que ambos ingredientes se utilizan en la cocina para aromatizar algunos platillos, se diferencian por sus valores nutricionales:

El sitio especializado de Web MD menciona que el laurel es una buena fuente de calcio, hierro, magnesio y vitaminas A, C y B6, pero debido a que la mayoría de recetas solo usan una pequeña porción, estos valores no tienen cambios significativos en el organismo.

En el caso de la canela, Medical News Today señala que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias relacionadas con beneficios para la salud que se siguen estudiando. Además, hay dos tipos: cassia y ceilán, que se diferencian por la cantidad de un compuesto llamado cumarina.

Las recomendaciones populares aseguran que el té de canela con laurel en ayunas, supuestamente, ayuda al control de peso, beneficia a la salud digestiva y al corazón, pero ¿realmente le conviene al cuerpo este remedio?

El té de canela y laurel es una combinación popular en remedios caseros. (Foto: Especial / El Financiero).

Al igual que otros brebajes, existe una noción de que, al consumirlo en ayunas, el cuerpo aprovechará sus valores al máximo; sin embargo, en conversación con El Financiero, la nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco comentó que esto depende de diferentes factores:

“Depende totalmente de cada caso, que engloba: estado de salud actual, microbiota intestinal, gustos, horarios, disponibilidad de alimentos y disponibilidad económica”.

Además, no hay estudios científicos que avalen los supuestos beneficios del té de canela con laurel, es por ello que tampoco hay evidencia que respalde que sea mejor tomarlo en ayunas.

¿Qué beneficios tiene el té de canela con laurel?

Aunque no hay evidencia sobre los resultados positivos de la infusión, gracias a las investigaciones por separado de la canela y el laurel, se ha visto que los ingredientes coinciden en algunos beneficios, pero no está claro si se potencien al mezclarse.

Posible efecto en el azúcar de la sangre

De acuerdo con Cleveland Clinic, en diferentes ocasiones, algunos especialistas han analizado las propiedades de la canela con el azúcar de la sangre, ya que podría reducir sus niveles, pero los estudios continúan siendo escasos y la mayoría no contempla a la infusión.

En 2009, una publicación de Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition vio el potencial de las hojas de laurel para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes, pero aún se requiere de más análisis que comprueben este beneficio.

No obstante, en sitios especializados, como Healthline, no se menciona que mezclar canela o laurel tenga mejores resultados.

La canela es una especia que aparece en varios remedios caseros, como para controlar el azúcar en la sangre. (Fotoarte: Alan Unterberger / El Financiero).

Podría ayudar contra los problemas digestivos

LiveStrong explica que las hojas de laurel se han utilizado por muchos años en remedios para aliviar problemas del estómago, especialmente indigestión, pero no especifica si esto también contempla a la infusión.

Aunque el té de canela se bebe con la noción de aliviar dolores estomacales, son limitados los estudios que han visto este efecto.

Podría bajar los niveles de colesterol

Web MD comenta que el consumo moderado de té de canela ha demostrado una posibilidad de reducir niveles de colesterol, pero aún no se tiene la certeza de como funciona este supuesto efecto de la especia.

Este resultado también es una posibilidad del laurel, ya que algunos estudios sobre las cápsulas de la planta han tenido resultados prometedores, pero aún no hay suficientes análisis al respecto.

El té de laurel es un remedio popular alrededor del mundo. (Foto: Especial / El Financiero).

No ayuda a bajar de peso

La mayoría de remedios caseros, especialmente los que contienen plantas o especias, son señalados de ayudar al cuerpo a bajar de peso, pero la realidad es que la mayoría no tiene este resultado.

En el caso del té de canela con laurel es lo mismo, ya que sitios especializados como Healthline o Medical News Today no mencionan que los ingredientes tengan propiedades adelgazantes.

¿Cuántas veces al día se puede tomar té de canela con laurel?

Al ser una bebida sin cafeína, en teoría, el té de canela con laurel se puede tomar a cualquier hora, pero por la escasez de estudios no hay una recomendación oficial sobre cuántas tazas se deberían de consumir.

“No hay una dosis recomendada establecida de canela. Algunos recomiendan de 1/2 a 1 cucharadita (de 2 a 4 gramos) de polvo al día. Algunos estudios han utilizado entre 1 y 6 gramos de canela para ver beneficios”, compartió la especialista Whitney Linsenmeyer a Eat this, not that.

Del lado del laurel, lo mejor es mantener un consumo moderado para evitar posibles complicaciones por sus contraindicaciones.

Algunas personas aseguran que el té de canela se debería tomar por las mañanas para aprovechar sus beneficios. (Foto: Especial)

¿Qué contraindicaciones tiene el té de canela con laurel?

Debido a sus valores nutricionales, la canela y el laurel son dos ingredientes, cuyo consumo debería ser moderado para evitar sus efectos secundarios.

Estas son algunas contraindicaciones que surgen al consumir grandes cantidades de canela o laurel:

Canela:

Daño al hígado: La canela cassia, al ser una fuente de cumarina, produce daño hepático si se come en grandes cantidades. Es por ello que Healthline aconseja la ingesta del tipo ceilán.

si se come en grandes cantidades. Es por ello que aconseja la ingesta del tipo ceilán.

En ciertos casos, la canela podría aumentar el riesgo de llagas en la boca.

en la boca.

La propiedad de la canela para reducir los niveles de azúcar en la sangre, según Web MD , podría ser contraproducente si se tiene una ingesta en altas dosis.

, podría ser contraproducente si se tiene una ingesta en altas dosis. Laurel:

En el caso de las personas con diabetes, Healthline recomienda que se abstengan del laurel por sus complicaciones con los niveles de azúcar en la sangre.

recomienda que se abstengan del laurel por sus en la sangre.

Las personas que estén a punto de atravesar una cirugía deben evitar la ingesta de productos con laurel por lo menos dos semanas antes.



Aunque se sigue analizando si las hojas de laurel son tóxicas, pueden ser un peligro de asfixia si no se retiran de los alimentos o infusiones.

El efecto secundario en el que coinciden el laurel y la canela es que podrían interactuar de manera negativa con algunos medicamentos, especialmente los que están diseñados para tratar el azúcar de la sangre.