¿Qué pasa si tomo té de canela todos los días?

Hay personas que acostumbran a empezar o terminar su día con una taza de té de canela, una infusión que se caracteriza por su dulce aroma, picante sabor y posibles beneficios para la salud, ¿qué tanto conviene tomarla diario?

La canela es una especia que se obtiene de la corteza de un árbol conocido como canelo. Este ingrediente suele presentarse en forma de ramas o en polvo que, dentro de la cocina mexicana, se utilizan para la elaboración de alimentos, repostería y en algunas aguas frescas.

Al igual que las infusiones de especias como el cardamomo, jengibre, la cúrcuma, entre otros, la que proviene de la canela se asocia con algunos beneficios para el organismo; sin embargo, las diferentes variaciones de este ingrediente pueden tener resultados distintos en la salud.

Estos son los dos principales tipos de canela que se pueden encontrar:

Cassia: De acuerdo con la Clínica de Cleveland, se trata de un tipo de canela que se originó del sur de China y es la más común; sin embargo, es la que contiene un alto contenido de un compuesto llamado cumarina, cuyo consumo en exceso puede ser tóxico.

Ceylán: Se trata de un tipo de canela menos común que se suele conseguir en tiendas especializadas en especias. Una de sus características es que contiene bajos niveles de cumarina.

La canela ayuda a las complicaciones de las personas con diabetes. (Foto: Shutterstock)

Beneficios: ¿Qué efectos tiene el té de canela?

Se pueden comprar las versiones comerciales de esta infusión, en bolsita, o bien, el té de canela se puede preparar hirviendo en agua las ramas de la especia por dos minutos.

Hay quienes señalan que el consumo de esta infusión puede ayudar a bajar de peso, pero la realidad es que la canela no tiene ningún efecto de adelgazamiento en el organismo.

El portal especializado de Healthline comenta que, por ser una bebida sin cafeína, el té de canela se puede consumir a cualquier hora del día, pero algunos de sus beneficios se podrían aprovechar mejor si se bebe antes de comer.

Te contamos que beneficios tiene el consumo moderado de té de canela.

Reducir los niveles de azúcar en la sangre

Healthline comenta que, debido a los compuestos generales de la especia, el consumo de té de canela puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, lo que a su vez disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes.

El té de canela produce algunos beneficios en el organismo. (Foto: Shutterstock)

Según Healthline, algunos de los compuestos generales del té de canela que reducen los niveles de azúcar también tienen un efecto en la insulina, una hormona que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y esto a su vez puede disminuir la resistencia.

Reducir inflamación

En conversación con la plataforma de Eat this, not that, la especialista Amy Goodson asegura que la canela es una especia con elementos antiinflamatorios:

“La canela contiene antioxidantes como los polifenoles. Los antioxidantes ayudan a amortiguar los radicales libres (elementos que causan daño celular en el cuerpo) y por defecto, puede ayudar a reducir la inflamación”.

La canela tiene varios beneficios a la salud, como la reducción del azúcar en la sangre. (Foto: Shutterstock)

Desventajas: ¿Cuándo no se debe tomar té de canela?

A pesar de que el té de canela puede tener algunos beneficios para la salud si se consume de manera moderada, en cantidades excesivas la especia puede perjudicar al organismo.

De acuerdo con Healthline, las altas cantidades de la cumarina en la canela tipo cassia pueden perjudicar el funcionamiento del hígado, aquel órgano del sistema digestivo encargado de filtrar la sangre.

Asimismo, la canela puede interactuar de forma negativa con ciertos medicamentos que reducen los niveles de azúcar en la sangre.

¿Cuánto té de canela tomar por día?

Eat this, not that comenta que, debido a que no hay suficientes estudios y recomendaciones oficiales sobre la canela en general, es difícil decir qué cantidad se debe ingerir para aprovechar los efectos positivos que provienen del ingrediente.

“No hay una dosis recomendada establecida de canela. Algunos recomiendan de 1/2 a 1 cucharadita (de 2 a 4 gramos) de polvo al día. Algunos estudios han utilizado entre 1 y 6 gramos de canela para ver beneficios”, agrego el especialista Whitney Linsenmeyer a Eat this, not that.

En el caso del té de canela, es recomendable mantener un consumo moderado para evitar algunos de los efectos secundarios que podría producir en el organismo.