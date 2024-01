¿Cuál es el efecto del té de laurel en los riñones?

Hay una larga lista de infusiones que encontramos en las cocinas como remedios caseros que se usan para los riñones. En esos pocillos herbales, el té de laurel es uno de los que va sumando popularidad alrededor del mundo, ¿pero qué tantos beneficios se han comprobado en realidad?

El laurel es una planta de la familia de las lauráceas, las hojas (frescas o secas) de este arbusto del mediterráneo se usan para aromatizar diversos guisados, tiene un sabor fuerte y dominante, suele retirarse antes de consumir el platillo debido a que pueden tener un sabor amargo. Un poco menos común es consumirlo como té.

El Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana agrega: “esta planta es el laurel noble o laurel de Apolo que coronaba en la Antigüedad grecorromana a los poetas y a los generales vencedores”. ¿Sería que puede vencer los malestares de los riñones?

El laurel tiene un sabor un poco amargo, por lo que se retira de los guisados justo antes de servirlos. (Foto: Wikimedia Commons).

¿El té de hojas de laurel es bueno para los riñones?

El laurel se promueve en diversos brebajes caseros por supuestos beneficios como limpiar los riñones, eliminar cálculos renales o como diurético. Aunque puede tener algunos efectos positivos en estos órganos, es mejor ajustar tus expectativas al respecto.

Es seguro para los riñones

En principio, National Kidney Foundation considera que las hierbas aromáticas (como el laurel) son un “superalimento” debido a que dan sabor a la comida sin añadir sal, son económicas, fácil de conseguir y de preparar incluso en infusiones.

De acuerdo con dicha instancia especializada en el riñón, “las hierbas son beneficiosas para las personas en todas las etapas de la enfermedad renal, como insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, diálisis y cálculos renales.

Sin embargo, “algunas infusiones pueden interferir con la acción de los medicamentos”, por lo que se recomienda consultar a un especialista si ya se consumen fármacos para padecimientos de los riñones.

La canela es una especia versátil, se prepara en diferentes tipos de infusiones combinadas, como con laurel. (Foto: Especial / El Financiero).

Podría ayudar contra cálculos renales

Un estudio de Iranian Journal of Pharmaceutical Research ·(2014) analizó el efecto de extractos de varias plantas usadas en la medicina tradicional y el laurel (Laurus nobilis) destacó como una de las hierbas capaces de reducir la ureasa en el cuerpo.

Quizá te preguntes “¿y eso con qué se come?”. Pues resulta que la ureasa es una enzima que puede provocar trastornos gástricos cuando está desequilibrada, además de que da lugar a la formación de cálculos renales.

Es decir, si el laurel es capaz de reducir la cantidad de ureasa en el organismo, podría ayudar a prevenir algunos tipos de cálculos renales, pero hacen falta más estudios para comprender la forma en la que actúa.

Aquí además hay que destacar que se estudió el extracto de laurel, no el té, por lo cual es posible que al beber infusiones esto no suceda o lo haga de forma moderada.

Una publicación fact-check de USA Today desmiente la afirmación de que las hojas de laurel curan los cálculos renales, de hecho, no hay investigaciones en las que se concluya que beber agua hervida con hojas de laurel pudiera romper los cálculos renales.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones. (Foto: Especial).

¿Desintoxica los riñones?

Te tenemos malas noticias si buscas una bebida para desintoxicar tu cuerpo: no funciona ninguna, ni siquiera el té de laurel.

De acuerdo con Mayo Clinic, las famosas dietas depurativas no solo no funcionan, sino que son innecesarias porque tu cuerpo ya hace un buen trabajo por sí solo, sin importar si tomas o no té de laurel (o cualquier brebaje), tu hígado y riñones van a hacer su tarea de sacar las toxinas de tu cuerpo.

La doctora Kate Patton reafirma a Cleveland Clinic que cada día el organismo descompone toxinas y las elimina a través de la orina, las heces y el sudor.

Quizá lo que sí podría hacer el té de laurel es mantenerte hidratado para que tu cuerpo pueda hacer su trabajo, pero no reemplaza al agua.

La canela y el laurel son populares en remedios caseros. (Foto: Especial / El Financiero).

Se usa como diurético

La publicación médica Medicinal Plants of South Asia (2020) destaca que el laurel se usa tradicionalmente como diurético, lo cual ayuda a eliminar el exceso de líquido del cuerpo; sin embargo, no se tienen muchos detalles al respecto.

Todos los beneficios del laurel

Medicinal Plants of South Asia explica que el laurel se usa desde hace miles de años en la cocina y en la medicina tradicional e incluso en productos farmacéuticos y tiene muchas actividades biológicas.

Por ejemplo, es rico en antioxidantes, una dieta rica en estos compuestos ayuda a prevenir el estrés oxidativo que causa enfermedades crónicas, también tiene propiedades antibacterianas y contra hongos y virus, además de actividad analgésica y antiinflamatoria.

Sin embargo, sus beneficios hasta ahora son solo posibilidades, por ejemplo, Healthline dice:

Efecto contra el cáncer : se analiza si puede inhibir el crecimiento de células de cáncer de mama y colorrectal, pero todo es preliminar.

: se analiza si puede inhibir el crecimiento de células de cáncer de mama y colorrectal, pero todo es preliminar. Para personas con diabetes: un estudio de 2008 estudió lo que pasaba al tomar cápsulas de laurel diario y vio que podía ayudar a reducir y controlar niveles de glucosa y colesterol en diabéticos, aunque otras investigaciones consideraron que podría interferir con regular el azúcar.

“Los investigadores han llevado a cabo estudios que pueden descubrir formas en que puede ayudar a mejorar la salud. Sin embargo, en última instancia, se necesitan más investigaciones que incluyan a seres humanos”, agrega dicho sitio de salud.

Los riñones pueden beneficiarse o afectarse, según las bebidas que tomas de forma cotidiana. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Quién no puede tomar laurel?

Healthline destaca que, si bien las hojas de laurel se consideran seguras para la mayoría de las personas, algunos grupos deben tener precauciones:

Personas con diabetes: podría afectar niveles de azúcar.

Personas alérgicas: podrían presentarse reacciones al consumir en los alimentos el laurel o aceites esenciales.

Personas que tendrán cirugía: debe evitarse su consumo con fines medicinales dos semanas antes de una intervención quirúrgica, “pueden afectar al funcionamiento del sistema nervioso central, sobre todo si se combinan con la anestesia que se suele utilizar en las intervenciones quirúrgicas”.

¿Qué es bueno para los riñones?

Hay algunas otras bebidas que puedes considerar, además del laurel, para mantener sanos tus riñones: