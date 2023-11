¿Para qué sirve tomar té de limón en ayunas?

“Si la vida te da limones”... ¿Has té? Esta fruta cítrica que se utiliza para acompañar a los taquitos y que contiene posibles beneficios para la salud, también se suele consumir en forma de una infusión como remedio casero.

En México el limón tiene diferentes usos, entre ellos destaca su presencia en un agua fresca que ciertas personas beben por sus efectos positivos en el cuerpo. Se trata de una fruta cítrica que se caracteriza por su sabor ácido.

Aparte de sus combinaciones con miel, jengibre, cúrcuma y su presentación de agua de limón, esta bebida también se consume en una infusión, pero ¿sabes qué pasa si se toma en ayunas?

El agua con limón puede tener diversos efectos en el organismo. (Foto: Shutterstock)

¿Para qué sirve el té de limón?

De acuerdo con el sitio especializado de Healthline, el limón es un ingrediente lleno de vitamina C cuyo consumo moderado puede beneficiar a la salud de los riñones y el corazón. Además, es una fuente de fibra, un compuesto vegetal que ayuda con la digestión del cuerpo.

Hay quienes suelen tomar esta infusión para tratar malestares que provienen de enfermedades como la gripe o los resfriados y la buena noticia es que, por su alto contenido en vitamina C, sí puede aliviar aquellos síntomas.

Agua con limón El limón tiene beneficios para tu cuerpo, aunque hay ciertos aspectos que debes considerar para evitar efectos secundarios. (Foto: Especial / El Financiero).

A pesar de sus resultados benéficos, el consumo de limón no debe de ser excesivo debido a que puede producir efectos secundarios como erosión del esmalte de los dientes, problemas con el reflujo, lastimar llagas en la boca, entre otros.

En el caso del té con limón, no hay evidencia de que consumirlo en ayunas potencie o tenga efectos diferentes si se toma después de comer. Estos son algunos de los beneficios que produce esta infusión en el organismo.

Fortalece el sistema inmune

La plataforma de Web MD señala que el consumo de té de limón puede beneficiar al sistema inmune, aquel encargado de defender al cuerpo de organismo externos, por su alto contenido en vitamina C y sus propiedades antioxidantes.

Reduce el riesgo de cálculos renales

Los cálculos renales son un tipo de depósito de minerales duro que se les conocen como ‘piedras en los riñones’ y pueden ser muy dolorosos.

La Clínica de Cleveland asegura que el consumo de limón puede reducir el riesgo de padecer esta afectación por sus valores nutricionales.

El limón puede tener beneficios a los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Reducir presión arterial

Web MD comenta que el té de limón puede, en personas con altos niveles de presión arterial, reducir estos niveles por su cantidad en antioxidantes; sin embargo, aún se necesitan más estudios para comprobar este efecto.

Reducir el riesgo de padecer diabetes

El limón es una fruta rica en un compuesto llamado hesperidina que, de acuerdo con Web MD, podría reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Esto a su vez beneficia al cuerpo y diminuye las posibilidades de padecer diabetes, pero aún se necesita investigar más la hesperidina para afirmar por completo el efecto.

El agua con limón es un remedio popular que puede tener beneficios a tu cuerpo, pero no se recomienda excederse. (Foto: Especial / El Financiero).

¿El té de limón ayuda a adelgazar?

Una de las razones por la que las personas toman té de limón es porque aseguran que la bebida tiene un efecto que ayuda al organismo a bajar de peso.

La realidad es que el limón es una fruta que no contiene propiedades para adelgazar ni aunque se transforme en una infusión.

“Ese mecanismo de acción no existe. No hay nada en el jugo de limón que vaya a quemar grasa o una conexión química para que eso ocurra. Siento decirlo, pero no es tan fácil”, expresó la especialista Beth Czerwony en conversación con la Clínica de Cleveland.

El limón es una fruta que se asocia con bajar de peso. (Foto: Especial)

¿Cuándo debería tomar té de limón?

La Clínica de Cleveland asegura que el mejor momento del día para tomar agua de limón es en la mañana. En el caso del té podría ser el mismo, pero no hay una recomendación oficial para la infusión.

Tampoco hay evidencia de que beber té de limón por las noches sea dañino, incluso Medical News señala que beber esta infusión a esa hora podría tener ciertos beneficios como:

Ayudar a conciliar el sueño en ciertas personas

Reducir síntomas de gripe o resfriados

Mantener al cuerpo hidratado

A pesar de que el té de limón puede tener un sabor agrio, lo recomendable es no endulzarlo con azúcar o edulcorantes para evitar afectar su valor nutricional y producir otro tipo de problemas en la salud.