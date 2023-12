¿Qué pasa si tomo té de canela en la noche?

Además del dulce y picante sabor que la caracteriza, la canela es una especia utilizada en remedios caseros que buscan mejorar la salud, incluso la usual recomendación popular de tomar su té en la noche, antes de dormir.

La canela proviene de la corteza de un árbol conocido como canelo y se usa para aromatizar algunas preparaciones como café de olla, pasteles y galletas. Se puede encontrar en forma de ramas enrolladas o en un polvo.

Al igual que la cúrcuma o el jengibre, durante la temporada de frío, la canela se convierte en uno de los ingredientes más populares en brebajes, especialmente en su propia infusión, cuyo objetivo es aliviar los síntomas de resfriados o la gripa.

Los beneficios o efectos secundarios del té de canela dependen del tipo de la especia con la que se elabora, estas son las dos versiones principales que señala Healthline:

Canela Ceilán: es la versión con bajos niveles de cumarina , un compuesto químico cuyo consumo excesivo daña al organismo, en especial al hígado, y se le conoce como ‘canela verdadera’.

, un compuesto químico cuyo consumo excesivo daña al organismo, en especial al hígado, y se le conoce como ‘canela verdadera’. Canela cassia: se trata de la versión más económica y popular, pero contiene altos niveles de cumarina.

El té de canela es una bebida que se acostumbra a beber por las mañanas y las noches. (Foto: Especial)

¿Cómo se toma el té de canela para dormir?

El té de canela se obtiene de diferentes maneras, según Healthline, la más conocida es hirviendo las ramas de la canela, enteras o trituradas, en agua hirviendo por un par de minutos hasta obtener una mezcla que se pasa por un colador.

Por medio de redes sociales, como TikTok, hay quienes recomiendan tomar té de canela antes de dormir para conseguir un mejor resultado con sus efectos y ayudar a conciliar el sueño, pero la realidad es que no importa el momento del día en el que se consuma.

De acuerdo con Healthline, debido a que no contiene cafeína, el té de canela se puede consumir a cualquier hora del día; sin embargo, sus efectos relacionados con la reducción de azúcar en la sangre podrían ser más efectivos si se toma antes de comer, aunque se necesitan más evidencias al respecto.

El té de canela produce algunos beneficios en el organismo. (Foto: Shutterstock)

En el caso del sueño, un estudio realizado en animales por la revista Acta Medica Academia (2022), publicado en la plataforma del National Library of Medicine, concluyó que el extracto de canela podría aumentar los niveles de serotonina y melatonina, compuestos que reducen el insomnio.

A pesar de ello, los estudios del té de canela en humanos son escasos, por lo que aún no se ha comprobado por completo que la bebida ayude a inducir el sueño.

Algunas de las infusiones recomendadas por Healthline para dormir son de manzanilla, té verde y lavanda.

¿Para qué es bueno el té de canela?

El té de canela es una bebida que promete beneficios como reducir el azúcar de la sangre y bajar de peso, pero ¿qué tan cierto son estos resultados?

Podría aliviar dolores menstruales

Según Healthline, ciertos estudios apuntan a que el consumo moderado del té de canela puede aliviar dolores menstruales, síntomas del síndrome premenstrual y náuseas; sin embargo, su efecto no es tan eficaz como el de los analgésicos.

Se requieren más investigaciones que terminen en por corroborar este beneficio.

El té de canela es un remedio popular para malestares, aunque también tiene contraindicaciones. (Foto: Especial / El Financiero).

Reducir niveles de azúcar en la sangre

La canela es una especia que se ha estudiado por sus compuestos asociados con la disminución de los niveles de azúcar en la sangre.

Healthline comenta que algunas investigaciones han visto que la canela podría disminuir la resistencia a la insulina, aumentar su eficacia y ralentizar la descomposición de los carbohidratos en el intestino, al evitar que la glucosa se dispare después de comer.

A pesar de ello, Medical News Today menciona que todavía se requieren más estudios del té de canela para confirmar sus beneficios.

No ayuda a bajar de peso

Una de las razones principales por las cuales se recomienda el té de canela es para bajar de peso, pero la realidad es que no hay evidencia de que la infusión tenga propiedades de adelgazamiento.

Ni aunque el té de canela se mezcle con otros ingredientes como el jengibre, la miel o cúrcuma.

Sin embargo, es una bebida baja en calorías que puede ser útil para sustituir a otras más calóricas como el café con leche o los jugos y el refresco.

Hay quienes toman canela en remedios por sus posibles beneficios. (Foto: Especial)

No cura ninguna enfermedad

Por más que la canela y sus remedios son vistos como un ingrediente lleno de beneficios, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos (NCCIH, por sus siglas en inglés) puntualiza que no hay investigaciones que apoyen el uso del ingrediente para tratar enfermedades:

“Los estudios realizados en personas no apoyan claramente el uso de la canela para ningún problema de salud”.

Es por ello que el té de canela tampoco debería verse como un tratamiento médico.

¿Cuánto té de canela tomar?

Debido a que los estudios de la canela son limitados, no hay una recomendación oficial sobre cuánta debería consumirse por día.

“Es importante tener en cuenta que la dosis efectiva es de 1 a 6 gramos o alrededor de 1/2 a 2 cucharaditas al día, que es mucha canela”, señaló la especialista Amy Goodson en conversación con Eat this, not that.

En el caso del té de canela, lo más recomendable es mantener una ingesta moderada, en especial de la cassia, ya que puede tener efectos secundarios como: