¿Cuál es el efecto del agua de naranja en los riñones?

“Orange is the new... ¿remedio casero?“. El agua de limón tiene potencial para beneficiar a los riñones y la naranja, su ‘prima’ cítrica, podría ser otra aliada para obtener algunos efectos positivos en el cuerpo.

El limón está presente en remedios de todo tipo: tomado, untado, hervido, exprimido, entero, molido, macerado, en ayunas o en la noche... La naranja es quizá un poco menos popular en los brebajes, aunque no se queda tan atrás.

¿Qué efectos tiene el agua de naranja en los riñones?

La naranja es una fruta con muchos nutrientes, tiene folato, potasio y (al igual que el limón) mucha vitamina C; se ha relacionado con una dieta saludable con el corazón, el control de la presión arterial alta y destaca por sus efectos antiinflamatorios.

La naranja suele aparecer en jugos, pero tomarla en agua es beneficioso.

Sin embargo, el jugo de naranja podría tener efectos secundarios con un consumo excesivo, ya que, según Healthline, contiene muchas calorías y azúcar, además de que carece de fibra, por ello aconseja mezclarlo con agua:

“Controlar las raciones y optar por jugo de naranja recién exprimido o 100% natural puede ayudar a maximizar los beneficios para la salud y reducir el riesgo de efectos adversos. También puedes probar a diluir el jugo de naranja con agua para reducir las calorías y evitar el aumento de peso”.

Además, esta bebida puede beneficiar a los riñones de algunas personas, aunque otras deben cuidar su consumo.

La naranja es rica en vitamina C, un potente antioxidante.

Beneficios por sus antioxidantes

National Kidney Foundation considera a los cítricos superalimentos porque son ricos en vitamina C y pueden añadir sabor a los alimentos y bebidas sin ingredientes que en exceso dañan los riñones, como el sodio y el azúcar.

La vitamina C es un antioxidante que ayuda contra el estrés oxidativo que causa enfermedades crónicas (cardiopatías, diabetes, cáncer y más); también beneficia la salud de la piel.

Estudios citados por Healthline vieron que consumir de 591 a 750 ml de jugo de naranja diario aumenta significativamente el nivel de antioxidantes.

La vitamina C está presente en cítricos y entre sus propiedades está el fortalecer al sistema inmune.

¿El agua de naranja daña los riñones?

Aunque la naranja se considera una fruta segura en general para la mayoría de las personas, National Kidney Foundation advierte que debe controlarse la ingesta de potasio (presente en esta fruta) en personas con enfermedad renal crónica (insuficiencia renal, trasplante, hemodiálisis y diálisis).

De acuerdo con dicho sitio especializado en la salud del riñón, el potasio varía según el tipo de cítrico y la naranja se considera de nivel alto, con 237 mg. Así que se aconseja consultar a un especialista renal para conocer la cantidad adecuada en estos casos.

Healthline sugiere a este grupo evitar la naranja y optar por uvas, manzanas y arándanos, sus aguas y jugos pueden ser una buena alternativa.

Bebidas cotidianas pueden beneficiar o afectar a los riñones.

Podría prevenir cálculos renales

LiveStrong explica que el limón se relaciona con la prevención de cálculos biliares y renales por su ácido cítrico, “también puedes obtener los beneficios del ácido cítrico de otros cítricos, como las naranjas”.

Los dolorosos cálculos renales son definidos por Mayo Clinic como depósitos duros de minerales y sales en los riñones, los cuales se forman por varios factores, algunos hereditarios, otros por malos hábitos como no tomar suficiente agua y sí muchas bebidas azucaradas.

De acuerdo con Healthline, el jugo de la naranja ayuda con la prevención de estas piedras porque aumenta el pH de la orina (la hace más alcalina), entornos en los cuales a los cálculos se les dificulta prosperar.

Dicho sitio de salud cita un par de estudios con resultados prometedores, aunque la naranja no se considera un tratamiento para estos padecimientos:

“Un pequeño estudio observó que el jugo de naranja era más eficaz que la limonada para reducir varios factores de riesgo de cálculos renales”.

para reducir varios factores de riesgo de cálculos renales”. Otra investigación encontró que quienes consumen jugo de naranja al menos una vez al día tienen 12% menos de riesgo de desarrollar cálculos renales que quienes toman menos de una ración semanal.

Añadir un poco de sabor al agua natural puede ser una forma de promover el consumo de líquidos saludables.

Ayuda a mantenerte hidratado

¿Tomas suficiente agua a lo largo del día? La cantidad que tu cuerpo requiere puede variar, aunque una señal de que bebes la necesaria es que la orina es casi transparente.

National Institutes of Health (NIH) explica que una de las claves para mantener sanos los riñones es una ingesta saludable de líquidos: “Se recomienda beber de 1.5 a 2 litros de agua al día. El agua ayuda a eliminar el sodio y las toxinas de los riñones. También reduce el riesgo de enfermedad renal crónica”.

En realidad, muchas personas no beben la cantidad que los riñones necesitan y un tip habitual para promover el consumo es agregar un toque de sabor. Aquí la naranja puede ser tu aliada.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones.

Agregar a tu vaso de agua simple un poco de jugo de naranja puede hacer que el agua simple sea más atractiva, en especial para quienes tienen un paladar acostumbrado a bebidas azucaradas y ésta les resulta muy insípida; además, es un buen reemplazo para refrescos, mientras no le agregues azúcar.

¿Qué agua es mejor para los riñones?

La nutrióloga Wendy Bazilian mencionó en una publicación de Eat this, not that que, si quieres cuidar tus riñones, el agua simple siempre va a ser tu primera opción.

Esta es la única esencial para el funcionamiento de tu cuerpo, Harvard T.H. Chan School of Public Health menciona que “es la bebida sin calorías perfecta para calmar la sed y rehidratar el cuerpo”:

Ayuda a reponer los líquidos perdidos por funciones del metabolismo.

Lubrica las articulaciones y los tejidos.

Mantiene la piel sana.

Ayuda a la digestión

Los riñones pueden beneficiarse o afectarse, según las bebidas que tomas de forma cotidiana.

¿Cómo hacer agua de naranja?

Este hábito puede ser tan sencillo como lo desees, incluso basta con exprimir media naranja en un vaso de agua.

Esta receta de agua de naranja es una bebida refrescante y sin azúcar añadida, ideal para disfrutar del sabor puro y natural de la naranja. Puedes añadir ingredientes opcionales para darle un toque extra si lo deseas.

Ingredientes:

4 a 5 naranjas frescas (preferiblemente de temporada para un sabor más dulce y jugoso)

3 tazas de agua fría

Cubitos de hielo

Opcionales:

2 a 3 hojas de hierbabuena fresca (para decorar y aportar frescura)



2 rebanadas de jengibre fresco (para un toque de sabor picante y beneficios adicionales)



Gajos de naranja en supremas (sin piel) para decorar

Instrucciones: