¿Para qué sirve el agua de guayaba con naranja?

¿No sabes qué desayunar? Además de un plato de avena, un omelette de huevo o un tazón de frutas; podrías complementar tus alimentos con una deliciosa agua de guayaba con naranja, una opción diferente de zumos para beber por las mañanas.

Y lo mejor de tomar esta bebida es que forma parte de las aguas frescas nutritivas, ya que al igual que el jugo de piña con apio o el de limón con cúrcuma; mezclar guayaba y naranja puede aportar al cuerpo una gran cantidad de vitaminas y minerales que son beneficiosos para la salud.

¿Cuáles son los beneficios del agua de guayaba con naranja?

Tal como te explicábamos anteriormente, los beneficios del agua de guayaba con naranja son dados por los nutrientes con los cuales cuentan ambas frutas. A continuación te presentamos cuáles son:

Las naranjas: esta fruta cítrica cuenta con vitamina C, folatos, ácidos orgánicos, flavonoides y carotenoides; así como, en menor medida, con fibra, calcio, yodo, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo, selenio y vitaminas B, C, E y D; de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición.

Las guayabas aportan aportan hierro, cobre y calcio lo que puede resultar beneficioso para la salud, más aún se se combina con los componentes de la naranja. (Foto: Unsplash)

Las guayabas: este fruto tiene una gran cantidad de vitamina C; así como A, E, D12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo, explica la Procuraduría Federal del Consumidor.

Todos estos nutrientes impactan de manera positiva en tu salud, por lo que el agua de naranja con guayabas se suele recomendar como un remedio casero para fortalecer el sistema inmune, promover la salud del corazón y una vida saludable en general, pero, ¿qué tan ciertos son sus beneficios?

¿Qué función tiene el agua de guayaba con naranja? Ayuda al sistema inmune

Uno de los principales beneficios del jugo de naranja con guayaba es que ambas frutas son una buena fuente de vitamina C, la cual impacta de manera positiva en el sistema inmune, este tiene como función principal defender el cuerpo de organismos que causan enfermedades como los virus y bacterias, de acuerdo con el Centro Médico ABC.

Healthline explica que la vitamina C está relacionada con beneficios antimicrobianos, lo que quiere decir que es posiblemente capaz de eliminar las bacterias y los virus dañinos que pueden provocar infecciones, con lo que se podría reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades.

La naranja y la guayaba son frutas ricas en vitamina C, lo que puede resultar beneficioso para el sistema inmune, al promover el buen funcionamiento de este. (Foto: Wikimedia Commons)

Un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que la vitamina C tiene un papel importante cuando se padece una gripe común, debido a que reduce la duración del resfriado; hasta ahora no se ha demostrado que pueda prevenirlo.

Otra investigación, publicada en la revista científica Nutrients encontró que la vitamina C es importante para que las células inmunitarias funcionen de manera adecuada.

Las naranjas, además, contienen compuestos como la la hesperidina y la naringenina los cuales tienen una actividad antiinflamatoria, la cual ayuda a que el sistema inmune funcione de manera adecuada, de acuerdo con Healthline.

¿Cuál es el efecto del agua de guayaba con naranja en el corazón?

La Fundación Española del Corazón explica que para mantener la salud del corazón puedes seguir diferentes recomendaciones, entre ellas llevar una dieta balanceada, realizar ejercicio, limitar las grasas trans y controlar la presión arterial.

A todas estas recomendaciones puedes agregar el beber el agua de naranja con guayabas de manera ocasional, debido a que se han investigado los efectos de las frutas en el corazón y ambas han tenido resultados favorables.

Un investigación publicada en la National Library of Medicine encontró que las personas que comieron una guayaba madura antes de cada comida tuvieron una disminución general de la presión arterial, una reducción del colesterol total y un aumento del colesterol “bueno”.

El jugo de naranja con guayaba puede impacta de manera positiva en la salud del corazón al disminuir la presión arterial. (Foto: Pixabay).

Medical News Today agrega que otro estudio sobre el extracto de hoja de guayaba encontró que posiblemente los antioxidantes presentes en éste pueden tener el potencial de reducir la presión arterial al expandir los vasos sanguíneos; sin embargo, son necesarios más estudios.

¡No solo las guayabas! Las naranjas cuentan con beneficios al corazón, ya que contienen vitamina C, flavonoides y carotenoides, que pueden ayudar a promover la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, de acuerdo con Healthline.

Una revisión de 10 estudios, disponible en la National Library of Medicine encontró que el jugo de naranja redujo los factores de riesgo de padecer enfermedades cardiacas al reducir los niveles de azúcar en sangre y el colesterol malo.

¿El jugo de naranja con guayaba reduce el riesgo de padecer cáncer?

La vitamina C presente en las naranjas no solo te ayudará a tener un sistema inmunológico más fuerte y saludable, ya que hay estudios que han demostrado que posiblemente reduce el riesgo de padecer cáncer.

Medical News Today explica que esté efecto se debe a qué la vitamina C de las naranjas es un potente antioxidante, el cual tiene la capacidad de combatir los radicales libres del cuerpo.

Estos son moléculas inestables que se producen durante el metabolismo normal del organismo, al acumularse en las células provocan un daño que se ha relacionado con un aumento en las posibilidades de desarrollar cáncer, de acuerdo con el National Institute of Cáncer.

Los antioxidantes presentes en la guayaba pueden ser beneficiosos para prevenir ciertos tipos de cáncer. (Foto: Pexels)

A pesar de ello, Medical News Today indica que ‘la cantidad que una persona necesitaría para obtener el efecto terapéutico deseado sobre el cáncer es mayor de lo que podría consumir de manera realista”.

Este portal explica que un estudio encontró que la vitamina C podría inhibir las células de cáncer colorrectal en el futuro, pero para ello se tendrían que consumir 300 naranjas para obtener la cantidad suficiente de este componente.

Sobre la guayaba, Healthline explica que se ha demostrado que el extracto de la hoja de la fruta tiene un efecto anti cancerígeno, ya que asegura que estudios hechos en animales y en probeta encontraron que este posiblemente previene el crecimiento de células cancerosas.

En ambos casos es necesaria más investigación para conocer cuáles son los efectos de la guayaba y la naranja sobre el cáncer en humanos.

¿Qué hace el jugo de naranja con guayaba en la piel? Este es su efecto

Consumir guayabas puede ser potencialmente beneficioso para lucir una piel más bonita, ya que está fruta contiene una gran cantidad de vitaminas y antioxidantes que protegen a la piel de los daños, haciendo más lento el envejecimiento, según con Healthline.

La vitamina C, presente en las naranjas y guayabas, puede ayudar a una persona a mantener la salud y el aspecto de la piel, ya que contribuye a la producción de colágeno, según con Medical News Today.

El jugo de naranja no solo se mezcla con zanahoria, también se puede beber con un poco de agua de guayaba y hacerlo podría beneficiar la salud de la piel. (Foto: Especial El Financiero)

Este portal explica que una revisión de estudios encontró que incluir vitamina C en la dieta contribuyó a mejorar la apariencia, las arrugas, la elasticidad y la aspereza de la piel.

¿Cuántas veces al día se puede tomar el agua de guayaba con naranja?

Recuerda que lo mejor siempre será llevar una dieta saludable y no abusar de ciertos alimentos, pues aunque el jugo de guayaba con naranja tiene beneficios también cuenta con desventajas si se bebe en exceso, pues al no comer la fruta completa se pierden nutrientes, algunas son:

Aumento de peso : Healthline explica que el jugo de fruta sacia menos que las frutas enteras y se bebe rápido, lo que incrementa el riesgo de comer en exceso y subir de peso.

: explica que el jugo de fruta sacia menos que las frutas enteras y se bebe rápido, lo que incrementa el riesgo de comer en exceso y subir de peso. Aumenta el azúcar en sangre: el jugo de frutas suele ser rico en azúcares, lo que puede impactar de manera negativa en la salud, Healthline explica que para contrarrestar este efecto se puede añadir la pulpa, ya que esta es rica en fibra y flavonoides.

Además, las naranjas pueden provocar acidez y regurgitación en personas que padecen enfermedad por reflujo gastroesofágico, de acuerdo con Medical News Today, por lo que es recomendable comer o beber el jugo de la fruta de manera moderada.

El jugo de naranja con guayaba se debe tomar de manera moderada, si quieres conocer la cantidad exacta que puedes beber al día, te recomendamos consultar a un médico. (Foto: Pexels)

Aunque no existe una medida exacta, podrías intentar beber un vaso del zumo ocasionalmente y agregar solo una pieza de cada fruta, ya que el nutriólogo Edgar Rosales indicó para el Gobierno de Mexicali que lo recomendable es comer dos naranjas al día como máximo.

En caso de dudas, lo mejor siempre será consultar a un médico o a un nutriólogo que pueda asesorarte sobre la medida exacta de jugo que puedes beber al día.

¿Cómo hacer agua de guayaba con naranja? Esta es la receta

La receta del agua de guayaba con naranja requiere pocos ingredientes y es muy sencilla de realizar, debido a que lo único que necesitaras es:

El jugo de una naranja (incluye la pulpa para obtener más beneficios)

Dos guayabas

Medio litro de agua

Para realizarla deberás colocar las guayabas con el agua en la licuadora y moler muy bien. Tras ello, cuela la mezcla y agrega el jugo de la naranja. Puedes añadir al agua fresca un poco de hielos y miel.