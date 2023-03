¿Cuál es la peor bebida para la salud del corazón?

No es el desamor, lo que bebes y comes es lo que más afecta a tu corazón: los padecimientos cardiovasculares son la principal causa de muerte en México, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para mantener un corazón sano influyen varios aspectos, uno de los más importantes es la alimentación, ¿cómo te afecta tomarte un refresco diario?

El IMSS señala que hay varios factores que pueden provocar un infarto al corazón, como la obesidad, la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes; otro aspecto que incrementa al riesgo es el abuso en el consumo de ciertos alimentos. Así que mejor modera la cantidad de estas bebidas y “no rompas más tu pobre corazón”.

¿Qué bebida es mala para el corazón?

Bebidas azucaradas

El refresco no solo puede dañar tus riñones, de acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health tienen muchas calorías y prácticamente ningún nutriente, además, su consumo cotidiano se ha asociado con diversos padecimientos como enfermedades cardiacas (la principal causa de ataques al corazón).

El refresco de cola es uno de los que más daño hace a la salud de los riñones. El consumo de bebidas azucaradas está relacionado también con riesgo de cardiopatías. (Fotos: Shutterstock).

Dicha fuente especializada coloca al refresco dentro de la categoría de las bebidas azucaradas: cualquiera con azúcar agregada u otros edulcorantes (jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, sacarosa, concentrados de jugo de frutas y más).

De acuerdo con American Heart Association, las investigaciones han encontrado que ingerir demasiadas bebidas dulces puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos de mediana y avanzada edad, en especial al tomar una lata (355 mililitros) más de una vez al día:

Disminuye el colesterol ‘bueno’.

Aumenta los triglicéridos.

Cuando se acumulan las grasas en la sangre vienen en consecuencia enfermedades cardiacas.

La epidemióloga Nicola McKeown, del Centro Jean Mayer USDA, participó en una investigación sobre el tema publicada en Journal of the American Heart Association, en el cual se concluyó que al reducir o eliminar el consumo de bebidas azucaradas se puede ayudar a mantener buenos niveles de triglicéridos y colesterol bueno.

American Heart Association agrega que en otros estudios se ha mostrado que los azúcares añadidos (presentes en refrescos, bebidas deportivas y con sabor a fruta) incrementan el riesgo de enfermedad cardiaca.

Aunque todos los refrescos hacen daño, hay dos en particular que son dañinos para la salud: de cola y de naranja. (Foto: Shutterstock).

Harvard T.H. Chan School of Public Health resume un par de hallazgos al respecto:

Un estudio realizado durante 20 años encontró que los hombres que tomaron una lata de una bebida azucarada por día tenían 20 % más de riesgo de sufrir un ataque al corazón o morir de un ataque al corazón que quienes no las acostumbran.

que tomaron una lata de una bebida azucarada por día tenían o morir de un ataque al corazón que quienes no las acostumbran. Otra investigación encontró que las mujeres que ingieren más de dos porciones de bebidas azucaradas diarias tienen un riesgo 40% mayor de ataques cardíacos o muerte por enfermedad cardíaca en comparación con quienes no las beben.

Bebidas energizantes

Aunque menos usuales en la dieta diaria, las bebidas energizantes también son populares y entran en las advertencias de salud cardiaca debido los efectos de sus ingredientes, en especial por las altas cantidades de cafeína que contienen.

La doctora Cedrina Calder comentó a Eat this, not that, que un consumo frecuente de bebidas energéticas podría aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca al aumentar la presión arterial y causar ritmos cardíacos anormales. Pueden encontrarse síntomas adversos en: