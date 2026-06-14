Saúl Monreal abre la puerta por la alcaldía de Fresnillo: ‘Se está valorando la opción’

Saúl Monreal analiza la posibilidad de gobernar por segunda ocasión la alcaldía de Fresnillo.

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, dejó abierta la posibilidad de competir por la alcaldía de Fresnillo en las próximas elecciones, luego de que en semanas recientes anunciara que no buscaría la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

Durante una entrevista, el legislador reconoció que la opción de contender por el gobierno municipal de Fresnillo, que ya encabezó entre 2018 y 2021, está siendo analizada, aunque aseguró que todavía no ha tomado una decisión definitiva.

“No he tomado alguna decisión, vamos a esperar. Ahorita lo que sí estoy haciendo es informarle al pueblo de Fresnillo y vamos a seguir en ese mismo tenor”, señaló.

Las declaraciones surgen después de que en redes sociales se generara una discusión sobre un eventual regreso de Monreal a la política local para buscar nuevamente la alcaldía del municipio más poblado de Zacatecas.

El senador afirmó que actualmente atraviesa un periodo de reflexión personal y familiar antes de definir su futuro político. “Estoy en esa etapa de reflexión con mi familia, con mis hijos, mis nietas”, comentó.

Aunque evitó confirmar una candidatura, reconoció que diversas personas le han planteado la posibilidad de participar en la contienda municipal, por lo que dijo que analizará los distintos escenarios antes de tomar una determinación.

“Vamos a valorarla y vamos a ver los escenarios, por supuesto”, respondió al ser cuestionado sobre la opción de competir por Fresnillo.

Saúl Monreal desiste por la gubernatura de Zacatecas

Hace apenas unas semanas, Saúl Monreal anunció que desistiría de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas para el proceso electoral de 2027.

El hermano de Ricardo Monreal argumentó que los lineamientos internos del partido contra el nepotismo hacían inviable una eventual postulación mientras su hermano, David Monreal Ávila, ocupa actualmente la gubernatura.

“Tomé la definición de ya no participar para la gubernatura. Los estatutos y los lineamientos internos de Morena prohíben el nepotismo y, como un hermano está de gobernador, también lo entendí”, explicó.

Monreal sostuvo que no pretende convertirse en un factor de división dentro de Morena y aseguró que privilegiará la unidad del movimiento.

“Nunca seré un factor de división, de unidad”, afirmó.

Aunque descartó la ruta hacia la gubernatura, sus recientes declaraciones mantienen abiertas las especulaciones sobre su futuro político y la posibilidad de que busque regresar a Fresnillo, municipio considerado uno de los principales bastiones electorales de la familia Monreal en Zacatecas.