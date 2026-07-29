MLS vs. Liga MX: ¿Quién es Frankie J, exintegrante de Kumbia Kings que se equivocó al cantar el Himno Nacional?

El cantante Frankie J erró al cantar el Himno Nacional en el Juego de Estrellas de la Liga MX vs. MLS (Foto: IA Gemini).

Frankie J se convirtió en uno de los inesperados protagonistas del MLS vs. Liga MX antes de que rodara el balón. El exintegrante de Kumbia Kings cantó el Himno Nacional Mexicano en el Bank of America Stadium de Charlotte pero modificó una parte de la letra al cantar “profanar con sus ansias tu suelo” en lugar de “profanar con su planta tu suelo”.

El error generó inmediatamente reacciones negativas en redes sociales previo al partido entre las figuras de la Liga MX y la MLS, que terminó con victoria de los locales por 4-3.

Durante el encuentro destacaron el doblete de Son Heung-min para el combinado estadounidense, mientras que Luis Rey, Salomón Rondón y José Paradela marcaron por el equipo mexicano, que sufrió su segunda derrota consecutiva en el Juego de Estrellas.

Frankie J, el exintegrante de Kumbia Kings que cambió la letra del Himno Nacional Mexicano

Frankie J, cuyo nombre real es Francisco Javier Bautista Jr., nació el 7 de diciembre de 1975 en Tijuana, Baja California, aunque creció en San Diego, California. Desde niño estuvo rodeado por la música y comenzó su carrera artística en la escena del freestyle bajo el nombre de Frankie Boy.

Más adelante se integró al grupo Kumbia Kings, creado por A.B. Quintanilla III, hermano de Selena Quintanilla. Tras su paso por la banda decidió iniciar una carrera como solista y en 2003 firmó con Columbia Records para lanzar sus primeros discos en inglés y español.

Su consolidación llegó con el álbum The One, que incluyó algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, entre ellos ‘Obsession (No Es Amor)’, junto a Baby Bash, además de ‘How to Deal’ y ‘More Than Words’. Posteriormente lanzó el disco Priceless, del que sobresalieron los sencillos ‘That Girl’ y ‘Daddy’s Little Girl’. Además de esos temas, entre las canciones más escuchadas de su catálogo destacan ‘Don’t Wanna Try’, ‘Still’.

Según su perfil de Spotify, Frankie J ha vendido más de cinco millones de álbumes y sencillos en todo el mundo. En 2013 también recibió una nominación a los Premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Faith, Hope y Amor.

Horas antes de interpretar el Himno Nacional, Frankie J compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresó que era “un honor increíble representar su cultura” durante el MLS All-Star Game y agradeció a la liga por la invitación. Hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento público sobre el error cometido durante la ceremonia.

No es el primer cantante en tener un error de este estilo al interpretar el Himno Nacional Mexicano en un evento deportivo.

Entre algunos de los casos más recordados se encuentran cantantes como Jorge ‘Coque’ Muñiz, quien en 1989 se equivocó durante una pelea de boxeo; Ana Bárbara, quien tuvo fallas en partidos de la Liga MX y la NFL; Pablo Montero, criticado por cambiar la letra en la final del Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos Laguna; y Julio Preciado, quien generó polémica por una errata durante la inauguración de la Serie del Caribe.