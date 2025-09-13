¿Qué le pasó a Jorge Muñiz? ‘Coque’ fue operado de emergencia: ‘Tenía el colón volteado’

'Coque' Muñiz fue sometido a una operación de emergencia por problemas en el colon.

Los problemas de salud en famosos parecen aumentar. Hace unos días ‘Pato’ Borghetti sufrió complicaciones, y ahora el cantante ‘Coque’ Muñiz fue sometido a una operación de emergencia.

Esto lo reveló en una publicación de Instagram que horas después eliminó, aunque volvió a compartir algunos detalles de qué le pasó al ‘Coque’ Muñiz.

A días de aquel procedimiento, se presentó en La Paz, Baja California el 12 de septiembre, y espera que su recuperación siga favorable para sus próximos compromisos, como el show en el Lunario que tiene pactado para el 27 de este mes.

Jorge ‘Coque’ Muñiz comparte crisis de salud

Todo inició con un dolor de estómago, mismo que se le subió al esófago, y al mantenerse con aquella sensación desagradable, decidió acudir al médico para descartar algún problema mayor.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije: ‘A lo mejor es una comida que me cayó mal’, pero me empezó a doler más y ya en la noche decía yo: ‘put*, algo debe de ser porque me duele en la boca del estómago’, un dolor superfuerte. Luego en la mañana ya le hablé al doctor”, explicó.

'Coque' Muñiz fue hospitalizado debido a problemas en el intestino. (Foto: Cuartoscuro.com).

Cuando llegó el médico a su casa y lo revisó, le pareció un dolor anormal el que tenía el hijo de Marco Antonio Muñiz, por lo que pidió le hicieran estudios, para descartar alguna enfermedad grave.

Operan de emergencia al ‘Coque’ Muñiz

Gracias a los estudios que le hicieron, los médicos se dieron cuenta de una condición anormal, que ameritó cirugía de emergencia para el famoso cantante.

“Fuimos a hacer unos exámenes, una tomografía y tenía el colon volteado, no deja caminar bien el intestino. Me tuvieron que operar el martes, como a las 7 de la noche”, compartió.

En su publicación, aseguró que su condición de salud y el hecho de haber bajado previamente de peso estuvieron a su favor, pues la cirugía resultó exitosa y sin complicaciones.

'Coque' Muñiz fue dado de alta el jueves. (Fotógrafo Especial / Cuartoscuro)

“Gracias a Dios, porque había bajado de peso, me ayudó porque mis signos vitales estaban perfectos y eso me dio chance de tener una recuperación”, detalló Jorge Alberto Muñiz.

En realidad fue poco tiempo el que estuvo hospitalizado, pues todo salió bien y el jueves lo dieron de alta para continuar con sus compromisos de trabajo, siempre y cuando fuera con precaución y sin hacer tanto esfuerzo.

¿Qué tenía el ‘Coque’ Muñiz?

En otra publicación, menciona que después de los estudios que le hicieron, le detectaron un vólvulo en el colon. “(No sé qué es, pero duele cabrón) y me operaron en el HOSPITAL ESPAÑOL, gracias al excelente trabajo de los doctores me permitieron venir a trabajar esta noche”, aseguró Jorge Muñiz.

¿Qué es un vólvulo en el colon?

Un vólvulo en el colon es una condición en la que el intestino gira alrededor del tejido que lo mantiene en su lugar, lo cual causa obstrucción intestinal, explica el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Los vólvulos en el colon están relacionados con un alto consumo de fibra, que promueve el tránsito intestinal, y es más común en persona desde los 50 años.

Complicaciones de un vólvulo en el colon

Aunque no es tan común, si no se atiende a tiempo, esta condición puede causar complicaciones como: