‘Un buen susto a tiempo’: Patricio Borghetti fue hospitalizado de emergencia

Pato Borghetti fue hospitalizado por problemas de salud. Ya se encuentra estable.

El conductor Patricio Borghetti vivió momentos complicados en los últimos días, pues fue sometido a una hospitalización de emergencia por problemas de salud.

Aunque en ningún momento menciona qué le pasó, ‘Pato’ Borghetti agradece las muestras de cariño de sus seguidores y explica que ya se encuentra mejor, en casa.

Lo que sí dijo es que gracias a esta emergencia médica necesita cambiar algunos hábitos en su vida, con el objetivo de mantenerse sano y fuera de alguna complicación que lo lleve al hospital.

Hace algunos días, compartió en sus historias de Instagram su ‘parada obligada’ en el hospital por temas de salud en los que no se adentró.

¿Qué dijo Patricio Borghetti de su estado de salud?

Con un video en su cuenta de Instagram, el conductor de TV argentino compartió a su casi millón de seguidores que el susto ya pasó y no le queda mas que agradecer las muestras de preocupación por su salud.

“Salió todo super bien. Quería tomarme un ratito para agradecerle a toda la gente que me escribió, las muestras de cariño, de apoyo, de verdad que se siente muy lindo”, menciona el famoso.

‘Pato’ Borghetti cambiará hábitos por salud

En la descripción del clip, explica que el médico le pidió cambiar algunos hábitos de su día a día para mejorar su calidad de vida, algo que acatará al pie de la letra y agradece, le dijeran a tiempo.

“Un buen susto a tiempo puede ayudar a hacer algunos cambios en los hábitos alimenticios y de ejercicio para tener mejor salud! No debería ser así, deberíamos aprenderlo antes de situaciones más complicadas! Pero agradezco tener la oportunidad de aprenderlo ahora”, expresó el esposo de Odalys Ramírez.

También agradeció a Maru Silva Alvarado, productora de Venga la Alegría, por el apoyo que recibió en los últimos días gracias a la condición de salud que lo aquejó.

“Gracias por estar al pendiente, ya pasó lo más difícil, así que ahora a recuperarme tranquilo y nos vemos por ahí pronto”.

¿Qué le pasó a ‘Pato Borghetti?

Aunque ni el conductor de Venga la Alegría ni su esposa, Odalys Ramírez, compartieron qué le pasó a Borghetti, sí agradeció al doctor Alejandro Barrero, que fue quien lo atendió.

El Dr. Alejandro Barrero Mier es un Cardiólogo Clínico e Intervencionista especializado en cardiología avanzada, de acuerdo con su sitio oficial. En varias ocasiones fue invitado especial en Venga la Alegría.

¿Cuándo regresa a ‘Venga la Alegría’?

Gracias a la crisis de salud, Pato Borghetti ahorita se encuentra en casa, descansando. Sin embargo, la próxima semana podría reincorporarse a sus actividades cotidianas, como es la conducción del programa de TV Azteca.

“A toda la gente que me pregunta, espero el lunes ya poder ir al programa, creo que sí. La recomendación del doctor es que vaya con calma, pero que el lunes ya podía ir a trabajar, así que el lunes ya estaré en Venga la Alegría”, aseguró.

Su esposa Odalys Ramírez tampoco hizo alguna mención sobre la salud de Borghetti, solo reposteó una historia donde el conductor la mencionó cuando todavía estaba en el hospital.