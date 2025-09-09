Emiliano Aguilar explica su distanciamiento con Ángela: ‘Le decía a mi papá que me mandaba dinero’... Y no

Emiliano Aguilar no está seguro que, después de esta situación, vuelva a hablar con su hermana Ángela. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El noviazgo y boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal no es la única polémica que sigue a la ‘dinastía Aguilar’, ya que desde hace unos días José Emiliano ha hecho comentarios en contra de su familia.

En diferentes entrevistas tanto el cantante Pepe Aguilar como Emiliano admitieron que su relación está deteriorada y no hablan; sin embargo, ahora el rapero compartió por qué se alejó de su hermana la compositora Ángela Aguilar.

En sus redes sociales, Emiliano Aguilar compartió que él intentó por mucho tiempo ser parte de la familia e incluso apoyó a Ángela Aguilar en sus polémicas, pero existieron situaciones que lo orillaron a alejarse.

¿Por qué Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar no tienen buena relación?

Emiliano Aguilar explicó que en una ocasión recibió un mensaje que le pareció muy extraño por parte del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, ya que el cantante le envió una nota de voz a su hijo en la que afirmó sentirse avergonzado por su causa.

“Un día me llegó un mensaje de mi papá, ahí lo tengo en el celular, diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza’. Ah cabrón, yo me quede así de ¿qué onda con esto?”, comentó en su video.

En el supuesto audio, Pepe Aguilar le comentó que no era correcto que le estuviera pidiendo dinero prestado a Ángela Aguilar, quien en ese momento tenía aproximadamente 17 años.

“Me dice: ‘Me da vergüenza que a tu edad, no sé cuántos años tenía entonces, le estás pidiendo a tu hermana por dinero’”, recordó. Esta explicación sorprendió aún más a Emiliano, quien no entendía el reclamo, ya que él no había solicitado el apoyo económico de Ángela.

Ángela Aguilar supuestamente le dijo mentiras sobre Emiliano a Pepe. (Foto: Cuartoscuro)

“Yo me quedé en estado de shock, la neta. Mucho después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes, cuando yo nunca le he pedido un centavo a mi hermana, ni uno le he pedido”, compartió.

Aunque en ese momento José Emiliano no respondió al audio de Pepe Aguilar, no fue sencillo enterarse de la mentira, en especial, luego de que él intentó apoyar a Ángela cuando atravesaba por polémicas.

“Yo fui el único que la ayudó, ella estaba llorando sola en el camerino (...) Para que hiciera eso (...) no me llevó bien con Ángela, nunca nos hablamos y no creo que volvamos a hablar”, comentó.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar? Por este motivo no hablan

Además del video sobre Ángela, Emiliano compartió un clip más dedicado a su padre Pepe Aguilar, quien en una entrevista con el pódcast Pepe’s Office afirmó que su hijo era el responsable del distanciamiento entre ambos.

“Yo no hablo con Emiliano, porque él no quiere el cabrón no me ha hablado en dos años el güey, no conozco a mis nietas, es más no sabía ni que tenía otra nieta, la otra me acabo de enterar”, afirmó el músico Pepe Aguilar.

Al respecto, el rapero comentó: “Estoy harto de que diga que es por mi culpa: Tú dices en todas las entrevistas que no hablamos por mi culpa, porque yo no quiero. Les voy a decir la verdad”.

José Emiliano compartió que él siempre necesitó de su papá, por lo cual, solía enviarle mensajes de forma constante para informarle cómo estaba y compartir parte del trabajo que hacía en Estados Unidos.

“Siempre un niño quiere el amor de su padre. Yo trabajaba en construcción y plomería, le grababa y se lo mandaba a mi papá. Todas las noches y las mañanas le decía: Buenas noches, buenos días apá, te quiero mucho”, dijo.

No obstante, las respuestas de Pepe Aguilar rara vez llegaban, de acuerdo con el artista: “Mira pa’, mira todo lo que estoy haciendo, ¿y tú crees que me contestaba? No, no me contestaba para nada. Un día yo dije: sabes qué, mejor ya no le voy a decir nada”.

Emiliano dijo que no le hacía sentir bien no ser visto por su papá y a raíz de esta situación se alejó: “Es mejor estar bien mentalmente que ya tengo mi familia, en vez de estar mandándole mensaje y que no me conteste, porque sí duele”.