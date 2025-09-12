¿Quién ganó el reto por la salvación en ‘LCDLF’? Así fue el duelo entre Elaine Haro y Aarón Mercury

Tanto Elaine Haro como Aarón Mercury se encuentran nominados en ‘La Casa de los Famosos México’. (Foto: Cuartoscuro/ La Casa de los Famosos/ Fotoarte El Financiero)

Luego de la inesperada salida de Facundo de La Casa de los Famosos México, el reality show está por concluir una semana más, lo que significa que habrá un nuevo eliminado.

Con participantes como Aldo de Nigris y Alexis Ayala en la placa de nominación, se llevó a cabo el reto por la salvación. En esta ocasión, fueron Elaine Haro y Aarón Mercury quienes se enfrentaron entre sí.

El duelo dio como resultado a un vencedor, quien a su vez ‘luchará’ contra el conductor ‘El Guana’, ya que al ser el líder de la semana en La Casa de los Famosos México conserva el poder de la salvación.

¡Con el ‘Team Infierno’! Así fue el reto por la salvación en ‘LCDLF’

Elaine Haro y Aarón Mercury se convirtieron en los semifinalistas, luego del reto, en el cual los concursantes debían lanzar una pelota hacia una ruleta con diferentes valores.

Dado que Elaine consiguió 800 puntos y Aarón sumó 700 (las cantidades más altas) ambos pasaron a la siguiente ronda para enfrentarse en un reto llamado ‘El Elevador del Destino’. Mientras se realizaba el reto, les dieron una sorpresa: Wendy Guevara también subió al ascensor.

Vestida con cuernitos de diablo, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos acompañó a Elaine y Aarón, quienes debía responder a diversas preguntas sobre situaciones que han vivido en el reality show.

Wendy Guevara se ‘bajó’ del elevador unos minutos después y llegó el turno de Sergio Mayer, quien acompañó a los jóvenes mientras ellos seguían en la dinámica. Durante su participación, los dos exconcursantes de La Casa de los Famosos hicieron referencias al ‘Team Infierno’.

¿Quién ganó la salvación en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY 11 de septiembre?

Luego de responder a las preguntas los jóvenes llegaron a un empate, por lo cual, el reto acabó con un juego de suerte, ya que en el lobby había dos llaves que contenían diferentes cantidades.

Cada uno seleccionó una, pero fue la del influencer la que tuvo el valor más alto, por lo tanto, será Aarón Mercury quien retará a ‘El Guana’ por el poder de salvación durante la noche del viernes.

Para el exnovio de la influencer Yeri Mua es muy importante ganar la salvación, debido a que Aarón forma parte de los nominados en La Casa de los Famosos de esta semana. En caso de ganar podría usar el poder para sí mismo.

‘La Casa de los Famosos México’ HOY: ¿En dónde ver el reto final por la salvación EN VIVO?

La final por la salvación se jugará durante la noche del viernes 12 de septiembre, antes de la clásica fiesta, un evento sumamente especial, ya que será una Noche Mexicana.

Pero antes de que los integrantes de La Casa de los Famosos disfruten de antojitos mexicanos y la presencia de los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen, conoceremos a la persona que se quedará con la salvación.

Fecha : viernes 12 de septiembre de 2025

: viernes 12 de septiembre de 2025 Hora : 10:00 de la noche.

: 10:00 de la noche. Dónde ver: Canal 5 o Vix

Elaine Haro es la catorceava integrante de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Además, el mismo viernes se revelará a quién sacarán de la placa de eliminación de La Casa de los Famosos. Por ahora, las celebridades que se encuentran nominadas son las siguientes: